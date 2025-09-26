Live TV

Video Descinderi în două județe: suspecți de tâlhărie și omor, fapte comise în Cehia, au fost săltați de mascați

Data actualizării: Data publicării:
politisti inarmati la perchezitii
Foto: Poliția Română

Patru cetăţeni români, de naţionalitate maghiară, cu vârste cuprinse între 17 şi 54 de ani, din judeţele Mureş şi Harghita, au fost arestaţi în baza unui mandat european emis sub coordonarea Eurojust. Potrivit anchetatorilor, aceştia făceau parte dintr-un grup infracţional de şapte persoane cercetate pentru tâlhărie calificată şi omor, fapte comise pe teritoriul Cehiei.

La data de 24 septembrie 2025, poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş – Serviciul de Investigaţii Criminale, în cooperare internaţională cu autorităţile judiciare din Cehia, Austria şi Ungaria şi sub coordonarea Eurojust, au pus în executare patru mandate europene de arestare, a informat Poliţia Română.

Potrivit sursei citate, mandatele au fost emise pe numele unor cetăţeni români, de naţionalitate maghiară, cu vârste cuprinse între 17 şi 54 de ani, din judeţele Mureş şi Harghita. Operaţiunile au avut loc simultan cu cele desfăşurate de autorităţile judiciare din Ungaria şi Cehia, vizând, în total, şapte persoane cercetate pentru constituirea unui grup infracţional organizat, tâlhărie calificată şi omor, fapte comise pe teritoriul Cehiei.

În acest caz, cooperarea poliţienească internaţională a început în luna august a acestui an, fiind realizată prin ataşatul de afaceri interne al Republicii Cehe. Astfel, în baza colaborării şi a ordinelor europene de anchetă, în perioada august – septembrie 2025, anchetatorii au documentat activitatea infracţională a persoanelor suspectate de către poliţişti.

Cele patru persoane vizate au fost depistate şi conduse la sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Târgu Mureş, unde au fost reţinute. Curtea de Apel Târgu Mureş a dispus arestarea acestora, urmând să se deruleze procedurile judiciare specifice predării către autorităţile cehe, pentru continuarea urmăririi penale şi a procesului judiciar, mai precizează Poliţia Română.

Editor : B.E.

