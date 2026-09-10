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Patru români ar fi ucis un conaţional în Danemarca şi ar fi încercat să scape de cadavru. Suspecții au fost prinși în România

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barbat cu mainile incatusate la spate
Foto: GettyImages
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Patru români au fost capturaţi de poliţişti în judeţele Constanţa, Dâmboviţa, Buzău şi Brăila, fiind căutaţi de autorităţile din Danemarca pentru că ar fi ucis un conaţional în luna august.

„Poliţiştii din cadrul inspectoratelor judeţene de poliţie Constanţa, Dâmboviţa, Buzău şi Brăila, sub coordonarea procurorilor de caz, au depistat 4 bărbaţi, cetăţeni români, pe numele cărora au fost emise mandate europene de arestare cu privire la săvârşirea infracţiunii de omor. Astfel, din cercetări a reieşit faptul că, la data de 24 august 2026, patru bărbaţi, cu vârste între 22 şi 31 de ani, ar fi ucis un alt bărbat, tot român, pe teritoriul Danemarcei, iar corpul victimei, legat de o baterie auto, ar fi fost aruncat într-un râu”, a transmis joi Poliţia Română.

Autorităţile judiciare din Danemarca au emis mandate europene de arestare pe numele celor patru, iar Biroul Sirene România a sesizat Parchetele de pe lângă Curţile de Apel, respectiv inspectoratele de poliţie judeţene, aceştia fiind depistaţi de poliţişti, miercuri, în judeţele Constanţa, Dâmboviţa, Buzău şi Brăila.

În continuare, autorităţile din Danemarca au fost informate cu privire la reţinerea celor în cauză.

În prezent, procedura de executare a celor patru mandate europene de arestare este în curs de desfăşurare.

Editor : C.L.B.

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