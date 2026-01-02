Live TV

Distrigaz Sud Reţele a întrerupt temporar alimentarea cu gaze într-un imobil din Sectorul 3. Sunt afectaţi 165 de clienţi

Data publicării:
Instalație de gaze.
Instalație de gaze. Foto cu caracter ilustrativ: Inquam Photos/ Octav Ganea

Distrigaz Sud Reţele a anunţat, vineri, 2 ianuarie, că a întrerupt temporar alimentarea cu gaze naturale a unui imobil situat în Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti, măsura afectând 165 de clienţi casnici. Decizia a fost luată în urma unui incident produs la instalaţia de utilizare a gazelor naturale care alimentează imobilul situat pe strada Drumul Gura Caliţei, nr. 4-32, bloc 2, scara A, potrivit companiei. 

În urma incidentului, s-a declanşat electrovana de siguranţă montată pe instalaţie.

Pentru asigurarea condiţiilor de securitate, compania a închis şi a sigilat robinetul de branşament care alimentează instalaţia de utilizare, începând cu ora 12:15.

Distrigaz Sud Reţele a precizat că alimentarea cu gaze va fi reluată după remedierea defecţiunilor de către o firmă autorizată de Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE).

Problemele tehnice identificate la instalaţia de utilizare au condus la declanşarea electrovanei de siguranţă.

Reprezentanţii companiei au anunțat că, potrivit legislaţiei în vigoare, instalaţia comună de utilizare aparţine clienţilor şi nu se află în responsabilitatea Distrigaz Sud Reţele.

Reluarea alimentării cu gaze va fi posibilă doar după ce defecţiunile vor fi remediate şi instalaţia va fi verificată conform procedurilor legale.

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

