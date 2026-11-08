Cum a ajuns o campioană mondială la arte marţiale să predea religia într-o comună din Sibiu: „Ca sportiv, eu nu mă bat, ci lupt”

Christiana Budică, fostă campioană mondială la arte marţiale, s-a stabilit în comuna Aţel, unde predă religia şi îi antrenează pe copii alături de soţul său, Octavian, povestea sportivei fiind prezentată de preşedinta Consiliului Judeţean (CJ) Sibiu, Daniela Cîmpean.

Despre fosta sportivă, preşedinta CJ Sibiu spune că este "prima şi, deocamdată, singura româncă câştigătoare a trofeului mondial la arte marţiale mixte (MMA) şi kickboxing."

„În ring este cunoscută sub numele de 'Mongol', care înseamnă "Neînvins". I-a fost de bun augur, în 2012 devenind, la Tallinn, prima româncă deţinătoare a titlului mondial la Muay Thai, după ce a luptat în cuşcă”, se mai arată în postarea sursei citate.

Născută în Bucureşti, sportiva cunoscută în competiţii sub numele "Mongol" a ales să se mute împreună cu soţul său într-o veche casă săsească din nordul judeţului Sibiu.

„Locuim într-o veche casă săsească. Aici, casele au ceva special, care vine din secolele de existenţă”, spune Christiana Budică, citată în postare.

Provine dintr-o familie de sportivi, mama sa fiind jucătoare profesionistă de bowling, iar tatăl practicant de jiu jitsu. În anii de liceu a devenit campioană naţională la kyokushin şi a obţinut o medalie de bronz la europene, potrivit sursei citate. Deşi îşi dorea să devină medic, a ales să urmeze Facultatea de Teologie din Bucureşti, unde a studiat arta sacră şi pictura iconografică.

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În prezent, predă religia la Şcoala Gimnazială din Aţel, iar elevii îi cunosc şi cariera sportivă, după ce au descoperit pe YouTube înregistrări ale luptelor sale.

„Ca sportiv, eu nu mă bat, ci lupt", afirmă Christiana Budică, în relatarea publicată de preşedinta CJ Sibiu.

Dincolo de orele de la şcoală, sportiva şi soţul său organizează antrenamente de arte marţiale şi ateliere de pictură în căminul cultural din comună. Potrivit lui Octavian Budică, la antrenamentele din Aţel participă 51 de persoane, cu vârste cuprinse între 5 şi 21 de ani, iar atelierele de pictură sunt frecventate şi de adulţi.

Activităţile au fost extinse în Alma, Şmig şi Giacăş, peste 100 de tineri fiind implicaţi în proiectele Asociaţiei Cultural-Sportive "Mongol", condusă de cei doi soţi.

„Nu învaţă doar un sport, ci şi istorie şi geografie. Le vorbim despre locurile de unde provin artele marţiale, oamenii care le-au practicat şi istoria lor", explică Octavian Budică, citat în aceeaşi postare.

Cei doi îşi propun să dezvolte activitatea sportivă din comună şi să organizeze competiţii internaţionale.

„Ne dorim o sală de sport cu ring de luptă şi campionate balcanice şi europene. Aţelul poate deveni un punct de referinţă pe harta artelor marţiale, avem potenţial", afirmă Octavian Budică.

Pentru Christiana Budică, experienţa competiţiilor înseamnă şi capacitatea de a învăţa din înfrângeri.

"Depinde cum te raportezi la pierdere sau câştig. Important este ca atunci când pierzi să cauţi lucrul sau învăţătura care îţi aduce un câştig", mai spune sportiva.

Editor : A.P.