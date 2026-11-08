Live TV

Cum a ajuns o campioană mondială la arte marţiale să predea religia într-o comună din Sibiu: „Ca sportiv, eu nu mă bat, ci lupt”

Data publicării:
Christiana Budică
Christiana Budică, fostă campioană mondială la arte marţiale, s-a stabilit în comuna Aţel. Foto: Facebook/ Daniela Cîmpean
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Christiana Budică, fostă campioană mondială la arte marţiale, s-a stabilit în comuna Aţel, unde predă religia şi îi antrenează pe copii alături de soţul său, Octavian, povestea sportivei fiind prezentată de preşedinta Consiliului Judeţean (CJ) Sibiu, Daniela Cîmpean.

Despre fosta sportivă, preşedinta CJ Sibiu spune că este "prima şi, deocamdată, singura româncă câştigătoare a trofeului mondial la arte marţiale mixte (MMA) şi kickboxing."

„În ring este cunoscută sub numele de 'Mongol', care înseamnă "Neînvins". I-a fost de bun augur, în 2012 devenind, la Tallinn, prima româncă deţinătoare a titlului mondial la Muay Thai, după ce a luptat în cuşcă”, se mai arată în postarea sursei citate.

Născută în Bucureşti, sportiva cunoscută în competiţii sub numele "Mongol" a ales să se mute împreună cu soţul său într-o veche casă săsească din nordul judeţului Sibiu.

„Locuim într-o veche casă săsească. Aici, casele au ceva special, care vine din secolele de existenţă”, spune Christiana Budică, citată în postare.

Provine dintr-o familie de sportivi, mama sa fiind jucătoare profesionistă de bowling, iar tatăl practicant de jiu jitsu. În anii de liceu a devenit campioană naţională la kyokushin şi a obţinut o medalie de bronz la europene, potrivit sursei citate. Deşi îşi dorea să devină medic, a ales să urmeze Facultatea de Teologie din Bucureşti, unde a studiat arta sacră şi pictura iconografică.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

În prezent, predă religia la Şcoala Gimnazială din Aţel, iar elevii îi cunosc şi cariera sportivă, după ce au descoperit pe YouTube înregistrări ale luptelor sale.

„Ca sportiv, eu nu mă bat, ci lupt", afirmă Christiana Budică, în relatarea publicată de preşedinta CJ Sibiu.

Dincolo de orele de la şcoală, sportiva şi soţul său organizează antrenamente de arte marţiale şi ateliere de pictură în căminul cultural din comună. Potrivit lui Octavian Budică, la antrenamentele din Aţel participă 51 de persoane, cu vârste cuprinse între 5 şi 21 de ani, iar atelierele de pictură sunt frecventate şi de adulţi.

Activităţile au fost extinse în Alma, Şmig şi Giacăş, peste 100 de tineri fiind implicaţi în proiectele Asociaţiei Cultural-Sportive "Mongol", condusă de cei doi soţi.

„Nu învaţă doar un sport, ci şi istorie şi geografie. Le vorbim despre locurile de unde provin artele marţiale, oamenii care le-au practicat şi istoria lor", explică Octavian Budică, citat în aceeaşi postare.

Cei doi îşi propun să dezvolte activitatea sportivă din comună şi să organizeze competiţii internaţionale.

„Ne dorim o sală de sport cu ring de luptă şi campionate balcanice şi europene. Aţelul poate deveni un punct de referinţă pe harta artelor marţiale, avem potenţial", afirmă Octavian Budică.

Pentru Christiana Budică, experienţa competiţiilor înseamnă şi capacitatea de a învăţa din înfrângeri.

"Depinde cum te raportezi la pierdere sau câştig. Important este ca atunci când pierzi să cauţi lucrul sau învăţătura care îţi aduce un câştig", mai spune sportiva.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Talon de pensie. Inquam Photos Octav Ganea
1
Cum explică șefa Casei de Pensii informația că 2,2 milioane de pensii ar fi fost...
Vladimir Putin dă mâna cu Donald Trump
2
Fostul comandant al Armatei SUA în Europa, Ben Hodges, despre relația lui Trump cu Putin...
Shooting on the Main Square in Krakow
3
Atac armat în Cracovia: șase morți și 16 răniți. Autorul, care purta o ținută de tip...
Elena-Simina Tănăsescu, președinta Curții Constituționale.
4
Șefa CCR, Simina Tănăsescu, apără decizia de anulare a alegerilor prezidențiale: Nu e un...
Lia savonea csm
5
Șefa ÎCCJ, despre eşalonarea plății salariilor restante ale magistraţilor, propusă de...
S-a terminat procedura de succesiune! Două persoane au moștenit averea lui Mircea Lucescu
Digi Sport
S-a terminat procedura de succesiune! Două persoane au moștenit averea lui Mircea Lucescu
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
dormitor
Camere video descoperite în prizele din dormitoarele unei cabane din Sibiu: „Filmau ce se întâmpla în pat. Și în baie erau”
politia-masina-3-2
Percheziţii într-o zonă turistică, după ce un cuplu a reclamat că a descoperit o cameră ascunsă în încăperea în care era cazat
ambulanta smurd
22 de persoane au ajuns la spital după o nuntă la Palatul Brukenthal. Ce au arătat analizele
aglomeratie masini trafic
Poliţia Sibiu nu mai pune în funcțiune un sistem de semaforizare inteligent, pentru că la testare aglomerația în trafic a crescut
salvamont brasov (1)
Un bărbat a căzut 40 de metri în Munții Făgăraș, în zona „La trei pași de moarte”. Victima este stabilă
Recomandările redacţiei
Another Extreme Cold Front Moves Through Midwest
Perturbare majoră și neobișnuit de timpurie a vortexului polar. Ce...
andrei roman iin studioul digi24
Cine e românul care a prezis înfrângerea devastatoare a lui Trump în...
Shooting on the Main Square in Krakow
Ce s-a descoperit în casa suspectului atacului din Cracovia. Donald...
profimedia-1150399064
Cine este atacatorul care a ucis șase oameni în centrul Cracoviei...
Ultimele știri
Alianța care decide viitorul AI și echilibrul tehnologic global. Ce mize ascunse are parteneriatul dintre SUA și Taiwan
Adolescenții fac prea puțină mișcare, iar situația nu s-a îmbunătățit în 15 ani. Ce arată un studiu realizat în 140 de țări
„Cea mai mare bogăție naturală pe care o avem”. Dan Dinu dezvăluie provocările și surprizele documentarului „Delta Sălbatică”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Prințul Harry, din ce în ce mai nesigur pe mariajul cu Meghan Markle? "Se simte singur și izolat. E panicat...
Cancan
'Sfârșitul Lumii va fi pe 13 noiembrie 2026'. În 1960, un matematician renumit a calculat data exactă a...
Fanatik.ro
Vin banii de la UEFA pentru U Craiova! Mihai Rotaru, primul tun financiar
editiadedimineata.ro
UNESCO: 189 de jurnaliști, uciși în 2024 și 2025. 86% dintre crime rămân nepedepsite
Fanatik.ro
Fără precedent! Echipa de cupe europene nu se prezintă la marele derby contra campioanei după un...
Adevărul
Mărturia românului aflat în centrul istoric al Cracoviei în timpul atacului armat: „Sunetele par de...
Digieconomic
Impozitarea proprietăților la valoarea de piață nu va fi introdusă în 2027. Anunțul ministrului Finanțelor
Digi FM
Cine este atacatorul care a ucis șase oameni în Cracovia. Ce au descoperit polițiștii despre bărbatul care a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Surpriză uriașă! Donald Trump a făcut anunțul public: ”Dana, te rog, acceptă oferta!”
Pro FM
Gina Pistol a dat din casă! Ce obicei al lui Smiley o scoate din sărite după aproape 10 ani împreună: „Nu ne...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
„Este atât de frumoasă!” Fiica lui Matt Damon a strălucit la brațul tatălui ei, la o gală de modă. Imaginile...
Adevarul
Atacul armat din Cracovia, între o crimă multiplă și ipoteza teroristă. Ce spune un general român
Newsweek
21 de documente trebuie depuse pentru a ieși la pensie limită de vârstă. Lipsește unul, dosarul e respins
Digi FM
Rică Răducanu, dezvăluiri la 80 de ani despre pensie și banii pierduți de-a lungul vieții. De ce soția este...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Obiceiul de seară care îți afectează creierul fără să îți dai seama. Mulți îl practică înainte de culcare
Digi Animal World
Animal misterios surprins în Florida. Cum apare creatura pe camerele de supraveghere
Film Now
Cum arată azi actrița din „Matilda”. Mara Wilson, alături de „unchiul Danny” la 30 de ani de la lansarea...
UTV
Bianca Censori a întors toate privirile la revenirea lui Kanye West în lumea modei. Apariție rară alături de...