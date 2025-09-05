8 septembrie, prima zi din anul educațional 2025-2026. Cele mai importante schimbări care intră în vigoare odată cu începerea școlii

Anul școlar 2025-2026 începe luni, 8 septembrie, într-un context marcat de schimbări structurale și de noi reglementări la nivel național. Printre cele mai importante măsuri se numără comasarea mai multor unități de învățământ, justificată prin scăderea demografică și necesitatea eficientizării resurselor, precum și actualizarea criteriilor de acordare a burselor școlare, stabilite cu scopul de a stimula performanța academică și de a sprijini elevii din medii vulnerabile.

Cursurile noului an școlar vor începe luni, 8 septembrie 2025, și se vor încheia vineri, 19 iunie 2026. Structura rămâne organizată pe module, cu perioade de cursuri urmate de vacanțe.

Schimbarile din anul școlar 2025-2026: Constituirea normei didactice

Creșterea normei didactice cu două ore de predare pe săptămână, ca măsură temporară stabilită prin Legea fiscal-bugetară nr. 141/2025, a generat redefinirea normelor didactice pentru noul an școlar (2025 - 2026).

Potrivit comunicatul Ministerului Educației: „Creșterea normei didactice cu două ore de predare pe săptămână permite elevilor o mai mare interacțiune cu profesori-titulari, dar, așa cum preciza ministrul Educației și Cercetării, acest lucru trebuie dublat de o reducere a încărcării birocratic-administrative din timpul general de lucru, demers pe care ministerul îl are în analiză.

De asemenea, prin reglementările ministerului pentru implementarea legii fiscal-bugetare (L141/2025) s-a avut în vedere posibilitatea de a evita fragmentarea normelor didactice acolo unde acestea erau deja fragmentate în 3 sau mai multe unități școlare.

Introducerea orelor remediale (mai ales, dar nu exclusiv, la nivelul învățământului primar) creează premisele pentru un program național cu impact educațional pozitiv în timp.”

Reorganizarea rețelei școlare naționale: Comasarea unităților de învățământ

În urma colaborării între autoritățile locale (primării) și inspectoratele școlare județene, Ministerul Educației și Cercetării a primit propunerile de reorganizare a rețelei școlare naționale, pornind de la analiza inițială, potrivit căreia circa 850 de unități de învățământ cu personalitate juridică nu îndeplineau pragul minim de elevi/preșcolari prevăzut în Legea 141/2025.

Urmare a procesului de reorganizare, 507 unități școlare cu personalitate juridică (aprox. 8,1% din numărul total de unități cu personalitate juridică existente) devin structuri școlare arondate altor unități.

În procesul de reorganizare a celor 850 de unități școlare, unele s-au reorganizat prin fuziune între ele, iar altele s-au reorganizat cu unități școlare care îndeplineau deja pragul minim de elevi/preșcolari prevăzut în Legea 141/2025. (Sursa: Edu)

Regândirea limitelor pentru clasele de elevi

După reorganizarea celor 507 unități de învățământ și creșterea normei didactice săptămânale de predare cu două ore, o altă măsură prevăzută de Legea fiscal-bugetară nr. 141/2025 a fost modificarea limitelor minime și maxime pentru numărul de copii la clasă.

Regândirea limitelor pentru clasele de elevi nu a dus la schimbări dramatice, majoritatea claselor aflându-se între limitele minime - maxime, astfel încât nu au fost modificări majore (ex.: la nivel de învățământ primar și gimnaziu s-au reorganizat clasele cu 8 - 9 elevi, adică 0,5% din numărul total de clase).

În plus, s-au mai redus unele situații mai puțin obișnuite. Spre exemplu, eliminarea situațiilor din anul școlar 2024 - 2025, unde au existat la nivel național, în clasa a VIII-a, 12 clase cu 1 elev, 26 de clase cu 2 elevi, 52 de clase cu 3 elevi, 64 de clase cu 4 elevi, 84 de clase cu 5 elevi, 92 de clase cu 6 elevi și 107 clase cu 7 elevi, potrivit Edu.

Schimbări privind bursele școlare

„Fondul de burse va fi mai mare decât în anul 2022 - 2023, fără a se putea însă compara cu fondurile de burse din 2023 - 2024 / 2024 - 2025 (când contextul politic și legislativ a fost altul).

În pofida restricțiilor bugetare, am prioritizat bursele sociale pentru a putea menține în sistemul de învățământ preuniversitar copiii din mediile defavorizate. Este, însă, necesar ca, la reechilibrarea fiscal-bugetară, fondul de burse pentru studenți să revină la metodologia anterioară, iar în cazul elevilor să readucem un procent rezonabil de burse pentru performanța olimpică.

„Dacă am fi avut suficienți bani, nu ne-am fi atins de bursa de merit, deși au apărut fenomene ciudate în legătură cu bursa de merit față de 2023-2024, când unele unele burse de merit s-au dat cu note de 5-6, nu mai vorbesc chiar cu note de sub cinci. În 2024-2025 am pus pragul de 9,50 și, surprinzător, au crescut și mediile de 9,50, astfel încât lucrurile sunt foarte discutabile. Dar problema este asta. Noi am pornit de la faptul că nu sunt bani.

Primele burse pe care vreau să le protejez sunt bursele sociale, pentru că bursele sociale susțin copiii să vină la școală. Școala, învățământul preuniversitar este obligatoriu, școala la acest nivel este obligatorie”, a declarat Daniel David, ministrul Educației, la emisiunea Studio Politic de la Digi24.



Regândirea valorii plății cu ora (ca opțiune voluntară a cadrului didactic) s-a aliniat cu valoarea din ora de salariu pentru timpul total de lucru. În viitor, se pot analiza valori diferențiate, în funcție de contexte specifice.

Când se vor desfășura examenele în anul școlar 2025-2026

Evaluarea Națională de la finalul clasei a II-a, a V-a și a VI-a

„Ministerul Educației și Cercetării a pus în consultare publică proiectul de Ordin privind organizarea și desfășurarea evaluărilor naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a, pentru anul școlar 2025-2026. Documentul include metodologia și calendarul de desfășurare a acestor evaluări, esențiale pentru a înțelege nivelul de pregătire al elevilor și pentru a adapta procesul educațional la nevoile lor reale.”, potrivit comunicatului Ministerului Educației. (

Calendarul de administrare a evaluărilor naționale de la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar 2025 - 2026

Evaluarea Națională de la finalul clasei a II-a - EN II:

Limbă și comunicare - Scris - Limba română - 12 mai 2026;

Limbă și comunicare - Scris - Limba maternă - 12 mai 2026;

Limbă și comunicare - Citit - Limba română - 13 mai 2026;

Limbă și comunicare - Citit - Limba maternă - 13 mai;

2026 Matematică și Explorarea mediului - 14 mai 2026;

Limbă și comunicare - Scris - Citit - Limba română pentru minorităţile naționale - 15 mai 2026.

Evaluarea Națională de la finalul clasei a IV-a - EN IV:

Limbă și comunicare - Limba română/ Limba română pentru minoritățile naționale - 19 mai 2026;

Matematică și Științe ale naturii - 20 mai 2026;

Limbă și comunicare - Limba maternă - 21 mai 2026.

Evaluarea Națională de la finalul clasei a VI-a - EN VI:

Limbă şi comunicare - Limba română/ Limba română pentru minoritățile naționale - 26 mai 2026;

Matematică şi Ştiinţe - 27 mai 2026;

Limbă și comunicare - Limba maternă - 28 mai 2026.

Evaluarea Națională 2026

8 - 12 iunie 2026: Înscrierea la evaluarea națională;

12 iunie 2026: Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a;

22 iunie 2026 - Limba și literatura română - probă scrisă;

24 iunie 2026 - Matematica - probă scrisă;

26 iunie 2026: Limba și literatura maternă - probă scrisă;

2 iulie 2026: Afișarea rezultatelor inițiale (până la ora 12,00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14,00-18,00);

3 - 4 iulie 2026: Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor;

5 iulie - 8 iulie 2026: Soluționarea contestațiilor;

9 iulie 2026: Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor.

Simularea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat 2026

23 martie: Limba și literatura română (E.a);

24 martie: Proba obligatorie a profilului (E.c);

25 martie: Proba la alegere a profilului și specializării (E.d);

26 martie: Limba și literatura maternă (E.b);

16 aprilie: Comunicarea rezultatelor.

Bacalaureat 2026: Probele de competențe

Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen va avea loc între 2 și 4 iunie 2026. Încheierea cursurilor pentru elevii claselor a XII-a/ a XIII-a este programată pentru data de 4 iunie 2026.

8 - 10 iunie: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A);

10 - 11 iunie: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă (proba B);

11 - 12 iunie: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională (proba C);

15 - 17 iunie: Evaluarea competențelor digitale (proba D).

Bacalaureat 2026: sesiunea iunie - iulie

29 iunie 2026: Limba și literatura română – proba E.a) - proba scrisă;

30 iunie 2026: Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - proba scrisă;

2 iulie 2026: Proba la alegere a profilului și specializării - proba E.d) – proba scrisă;

3 iulie 2026: Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă;

7 iulie 2026: Afișarea rezultatelor inițiale la probele scrise (până la ora 12.00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14.00 – 18.00);

8 - 9 iulie 2026: Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor;

9 - 10 iulie 2026: Soluționarea contestațiilor;

13 iulie 2026 Afișarea rezultatelor finale.

Bacalaureat 2026: sesiunea iulie - august

14-21 iulie 2026: Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigențe;

3-4 august 2026: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A;

4 - 5 august 2026: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B;

6 - 7 august 2026: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională - proba C;

5 - 6 august 2026: Evaluarea competențelor digitale - proba D;

10 august 2026: Limba și literatura română – proba E.a) - proba scrisă;

11 august 2026: Proba obligatorie a profilului – proba E.c) - proba scrisă;

12 august 2026: Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă;

13 august 2026: Limba și literatura maternă – proba E.b) - proba scrisă;

18 august 2026: Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12.00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14.00 - 18.00);

19-20 august 2026: Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor;

20-21 august 2026: Soluționarea contestațiilor;

24 august 2026: Afișarea rezultatelor finale.

Editor : C.S.