Anul școlar începe pe 8 septembrie. Cât durează primul modul de cursuri pentru elevi. Când este programată vacanța de toamnă

Potrivit structurii aprobate prin ordinul ministrului educației, elevii vor începe cursurile luni, 8 septembrie. Anul școlar 2025-2026 va avea o durată de 36 de săptămâni și va fi împărțit în cinci module de învățare și cinci perioade de vacanță. Programele „Școala Altfel” și „Săptămâna verde” se vor desfășura în intervalul 8 septembrie 2025 - 3 aprilie 2026, la decizia fiecărei unități de învățământ.

În ziua de 5 octombrie, de Ziua internaţională a educaţiei, dar şi în zilele nelucrătoare/de sărbătoare legală prevăzute de lege și de contractul colectiv de muncă aplicabil nu se organizează cursuri.

Structura anului școlar 2025-2026: Cât durează primul modul de cursuri pentru elevi

Anul şcolar 2025-2026 începe la data de 1 septembrie 2025 și se încheie la data de 19 iunie 2026. Cursurile primului modul de învățare încep luni, 8 septembrie 2025, și se termină vineri, 24 octombrie.

Vacanța de toamnă pentru elevi va începe sâmbătă, 25 octombrie, și va dura până duminică, 2 noiembrie 2025.

Al doilea modul de cursuri începe de luni, 3 noiembrie 2025, și durează până vineri, 19 decembrie 2025.

Vacanța de iarnă va începe sâmbătă, 20 decembrie 2025 și va dura până miercuri, 7 ianuarie 2026.

Modulul trei de cursuri se desfășoară în perioada: 8 ianuarie 2026 - 6 februarie 2026, respectiv vineri, 13 februarie 2026 sau vineri, 20 februarie 2026, după caz, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în urma consultărilor cu beneficiarii primari ai educației, cu părinții/reprezentanții legali ai acestora și cu cadrele didactice, realizate la nivelul unităților de învățământ.

Vacanța de schi/vacanța mobilă: o săptămână, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în perioada 9 februarie - 1 martie 2026.

(Fiecare unitate de învățământ comunică beneficiarilor primari ai educației și părinților/reprezentanților legali ai acestora, până la data de 1 octombrie 2025, structura detaliată a anului școlar, cu includerea deciziilor pentru elementele flexibile ale acesteia).

Modulul patru de cursuri este programat să înceapă luni, 6 februarie 2026, respectiv luni, 23 februarie 2026 sau luni, 2 martie 2026, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, după caz, până vineri, 3 aprilie 2026.

Vacanța de Paște/de primăvară va începe sâmbătă, 4 aprilie 2026 și va dura până marți, 14 aprilie 2026.

Ultimul modul de învățare din anul școlar 2025-2026 este programat pentru perioada: 15 aprilie - 19 iunie 2026.

Vacanța de vară va începe sâmbătă, 20 iunie 2026 și va dura până duminică, 6 septembrie 2026.

Zile libere legal în anul școlar 2025-2026

Românii se vor bucura și în anul 2026 de zile libere, declarate prin lege, acordate de către angajator, datorită sărbătorilor religioase și evenimentelor istorice de la noi din țară. Pe parcursul anului viitor, 17 zile vor fi libere legal, dintre care 12 în timpul săptămânii și 5 în weekend.

Calendarul zilelor libere

1 ianuarie - Anul Nou (joi);

2 ianuarie - A doua zi de Anul Nou (vineri);

6 ianuarie - sărbătoarea de Bobotează (marți);

7 ianuarie - Sfântul Ioan Botezătorul (miercuri);

24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Române (sâmbătă);

10 aprilie - Vinerea Mare a Paștelui (vineri);

12 aprilie - Paștele Ortodocs (duminică);

13 aprilie - A doua zi de Paște (luni);

1 mai - Ziua muncii (vineri);

31 mai - Rusaliile (duminică);

1 iunie - A doua zi de Rusalii (luni);

1 iunie - Ziua Copilului (luni);

15 august - Adormirea Maicii Domnului (sâmbătă);

30 noiembrie - Sfântul Andrei (luni);

1 decembrie - Ziua Națională a României (marți); 2

5 decembrie - prima zi de Crăciun (vineri);

26 decembrie - A doua zi de Crăciun (sâmbătă).

Zilele libere suplimentare pentru dascăli în anul școlar 2025-2026

5 iunie 2026 - Ziua Învățătorului (vineri);

5 octombrie 2026 - Ziua Mondială a Educației (luni);

14 aprilie 2026 - a treia zi de Paște (marți).

