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Analiză: Doar 64,91% dintre copiii care au început școala în 2017 au obținut media 5 la Evaluarea Națională. Diferențe între județe

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Analiză Evaluarea Nationala 2026. Foto Getty Images
Analiză Evaluarea Nationala 2026. Foto Getty Images
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Din articol
Unde se înregistrează cele mai mari decalaje Recomandările organizației pentru reducerea decalajelor

Rezultatele finale ale Evaluării Naționale 2026 scot la iveală diferențe semnificative între județe și arată că doar 64,91% dintre elevii care au intrat în clasa pregătitoare în anul școlar 2017-2018 au obținut o medie de cel puțin 5 la finalul gimnaziului, potrivit unei analize realizate de Salvați Copiii România. 

Decalajele teritoriale depășesc 40 de puncte procentuale între județele aflate la extreme și susține că acestea reflectă inegalități structurale în accesul la o educație de calitate.

Unde se înregistrează cele mai mari decalaje

Analiza Salvați Copiii pornește de la parcursul generației care a început școala în urmă cu nouă ani și arată că, din cei 174.567 de copii înscriși în clasa pregătitoare în anul școlar 2017-2018, doar 113.316 au obținut o medie de cel puțin 5 la Evaluarea Națională din acest an. Astfel, raportat la întreaga generație, mai puțin de două treimi dintre elevi (64,91%) au promovat examenul.

Diferențele dintre județe sunt însă și mai pronunțate. Cea mai redusă pondere a elevilor cu medii peste 5, raportată la numărul copiilor care au început școala în 2017, a fost înregistrată în județul Călărași, unde doar 43,06% dintre elevii generației au obținut acest rezultat.

Urmează Teleorman, cu 50,73%, și Caraș-Severin, cu 51,14%. La polul opus se află municipiul București, unde 84,06% dintre elevi au obținut medii peste 5, și județul Cluj, cu 77,38%. Diferența dintre extreme depășește astfel 40 de puncte procentuale. Organizația atrage atenția că aceste discrepanțe nu reprezintă simple diferențe de performanță, ci reflectă inegalități structurale privind accesul copiilor la educație de calitate.

Analiza Salvați Copiii - Evaluarea Națională
Analiza Salvați Copiii - Evaluarea Națională

Mai puțin de jumătate dintre elevii prezenți la examen au obținut medii peste 7

Analiza mai arată că doar 48,47% dintre elevii care au susținut toate probele Evaluării Naționale au obținut medii peste 7. Potrivit Salvați Copiii, acest rezultat ridică semne de întrebare cu privire la capacitatea sistemului de învățământ de a asigura tuturor copiilor acces la o educație relevantă și de calitate, indiferent de mediul din care provin.

Peste 15% dintre copiii care au început școala nu au mai ajuns la Evaluarea Națională

Organizația a analizat și traseul școlar al generației care a început clasa pregătitoare în anul școlar 2017-2018 și a constatat că peste 15% dintre copii nu au mai ajuns să participe la Evaluarea Națională.

Între numărul elevilor înscriși în clasa pregătitoare și cel al elevilor care au început clasa a VIII-a în toamna anului 2025 s-a înregistrat o scădere de 6.851 de copii, reprezentând 3,92% din generație. Cele mai mari pierderi până la începutul ultimului an de gimnaziu au fost consemnate în județele Covasna (15,16%), Mureș (12,7%) și Ialomița (11,99%). Potrivit autorilor analizei, aceste diferențe pot fi explicate atât prin abandonul școlar, cât și prin fenomenul migrației.

În plus, între începutul clasei a VIII-a și înscrierea la Evaluarea Națională s-a înregistrat o nouă diminuare, de 19.448 de elevi, echivalentul a 11,14% din generație. Potrivit Salvați Copiii, această situație este influențată atât de faptul că elevii cu cerințe educaționale speciale sunt înscriși la examen doar la solicitarea părinților, cât și de cazurile în care elevii nu finalizează clasa a VIII-a. Cele mai ridicate valori ale acestui indicator au fost înregistrate în județele Călărași (22,57%), Giurgiu (21,02%) și Brăila (17,9%).

De asemenea, dintre candidații înscriși la Evaluarea Națională, 5.017 elevi, reprezentând 2,87% din generație, nu s-au prezentat la una sau mai multe probe de examen.

Analiza Salvați Copiii - Evaluarea Națională, promoția 2017-2026
Analiza Salvați Copiii - Evaluarea Națională, promoția 2017-2026

Salvați Copiii: Problemele sistemului nu se rezumă la rezultatele examenului

„O concluzie majoră este aceea că factori care influențează puternic accesul la educație și rezultatele școlare continuă să rămână nedocumentați în contextul Evaluării Naționale: statutul socioeconomic al familiei, dizabilitatea sau nevoile educaționale speciale, impactul predării simultane, resursele școlii urmate etc.

Rezultatele de anul acesta confirmă că problemele sistemului de învățământ nu se limitează la performanța de la examen, ci țin de parcursul întreg al unei generații și de inegalitățile dintre județe.”, spune Gabriela Alexandrescu, Președinte Executiv Salvați Copiii România

Recomandările organizației pentru reducerea decalajelor

În urma analizei, Salvați Copiii România solicită Ministerului Educației un pachet de măsuri pentru reducerea abandonului școlar, creșterea performanțelor elevilor și diminuarea decalajelor teritoriale. Organizația propune majorarea finanțării școlilor, astfel încât alocările să răspundă mai bine nevoilor comunităților dezavantajate, extinderea accesului la educația timpurie și utilizarea datelor din Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR) pentru monitorizarea parcursului elevilor și identificarea factorilor care influențează rezultatele școlare.

Totodată, recomandă introducerea unui sistem de avertizare timpurie pentru prevenirea abandonului școlar, extinderea programelor de remediere, „Școala după Școală” și „A Doua Șansă”, alături de asigurarea unei mese sănătoase în comunitățile vulnerabile, reducerea predării simultane prin organizarea separată a claselor a VIII-a și introducerea unor standarde de calitate pentru colectivele mici din mediul rural.

Printre măsurile propuse se mai numără sprijinirea alfabetizării timpurii, atragerea și menținerea profesorilor calificați în zonele defavorizate prin stimulente și mentorat, precum și monitorizarea anuală a echității teritoriale în educație prin publicarea unui indicator care să urmărească evoluția decalajelor dintre județe.

Editor : C.S.

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