Rezultate finale la Evaluarea Națională 2026, după contestații: La ce oră și unde se afișează notele

Absolvenții clasei a VIII-a află mâine, 8 iulie, rezultatele finale ale Evaluării Naționale 2026. Notele vor fi publicate până la ora 12:00, pe platforma oficială evaluare.edu.ro și la avizierele centrelor de examen, iar candidații le vor putea verifica folosind codurile individuale primite la prima probă scrisă.

Rezultatele Evaluării Naționale 2026 vor putea fi urmărite în timp real și pe Digi24.ro, imediat după publicarea oficială de către Ministerul Educației.

Unde pot consulta elevii notele obținute la examen

Rezultatele sunt disponibile atât în unitățile de învățământ în care au fost susținute probele scrise, cât și pe platforma oficială evaluare.edu.ro. La fel ca în anii precedenți, Ministerul Educației publică listele în format anonimizat, pentru respectarea prevederilor privind protecția datelor cu caracter personal.

Fiecare candidat își poate identifica rezultatul folosind codul individual primit înainte de începerea examenului. Pe liste sunt afișate codul unic al elevului, unitatea de învățământ de proveniență, notele obținute la fiecare probă și media de admitere sau, după caz, mențiunile „absent” ori „eliminat”.

Ce urmează după afișarea rezultatelor

După publicarea rezultatelor finale, Ministerul Educației va afișa ierarhia de admitere pentru fiecare județ și pentru municipiul București, document pe baza căruia începe următoarea etapă a admiterii la liceu.

Pe baza acestei ierarhii, absolvenții, împreună cu părinții și diriginții, completează fișele de înscriere, alegând profilurile și specializările la care doresc să candideze. În fișă sunt trecute codurile aferente fiecărei opțiuni, în ordinea stabilită de elev, acestea stând la baza repartizării computerizate.

Cum se calculează media de admitere la liceu în 2026

Media de admitere se calculează ca medie aritmetică a notelor obținute la probele scrise ale Evaluării Naționale, cu două zecimale, fără rotunjire. Aceasta reprezintă media cu care fiecare candidat participă la repartizarea computerizată și stabilește poziția sa în ierarhia județeană sau în cea a municipiului București.

În cazul absolvenților care au studiat într-o limbă a minorităților naționale și au susținut și proba la limba și literatura maternă, metodologia admiterii prevede posibilitatea ca nota obținută la această probă să nu fie inclusă în calculul mediei de admitere. Excluderea notei se face la cerere, prin depunerea unei declarații la unitatea de învățământ de proveniență, în termenul prevăzut de calendarul admiterii.

Ce opțiuni au elevii care obțin note mici la Evaluarea Națională

Deși rezultatele Evaluării Naționale au un rol important în admiterea la liceu, o medie care nu permite accesul la cele mai căutate specializări nu înseamnă că elevii rămân fără posibilitatea de a-și continua studiile. Absolvenții clasei a VIII-a au la dispoziție mai multe variante educaționale, în funcție de opțiunile lor și de locurile disponibile.

Prin repartizarea computerizată, candidații pot fi admiși la licee teoretice, vocaționale sau tehnologice, inclusiv la specializări unde, în anii anteriori, ultimele medii de admitere au fost mai scăzute. Totodată, învățământul profesional și cel dual reprezintă alternative importante, oferind pregătire practică și posibilitatea obținerii unei calificări într-un domeniu căutat pe piața muncii. Astfel, chiar și în cazul unor rezultate care nu permit admiterea la specializările cu cea mai mare concurență, elevii își pot continua parcursul educațional și își pot construi, în timp, o carieră adaptată aptitudinilor și intereselor lor.

Editor : C.S.