Daniel David: E nevoie de Inteligența Artificială în școli, dar nimeni nu i-a învățat pe elevi că acele informații trebuie verificate

elevi in clasa
Foto: GettyImages
Profesorii sunt conștienți că trebuie să ducă tehnologia în școală, doar că de multe ori se tem

Daniel David a vorbit, în exclusivitate la Digi24, despre folosirea Inteligenței Artificiale în școli. Ministrul Educației a spus că dacă „nu îi învățăm pe copii să o folosească vom pierde avantaje competitive”, dar „nici nu putem să mizăm totul pe Inteligența Artificială”. Daniel David a subliniat faptul că mulți elevi se folosesc de răspunsurile oferite de un chatbot, dar nimeni „nu i-a învățat nimeni că acele informații trebuie verificate”.

„Mă tem că dacă nu începem să folosim ca profesori Inteligența Artificială, nu îi învățăm pe copii cum să o folosească, vom pierde avantaje competitive. Dar, în același timp, nici nu putem să mizăm totul pe Inteligența Artificială, fiindcă încep să apară după aceea o mulțime de alte probleme educaționale și psihologice”, a afirmat Daniel David la Digi24.

„M-am văzut cu foarte mulți copii la nivel de liceu, și i-am întrebat dacă folosesc Inteligența Artificială, ce sisteme folosesc. Mulți îmi spuneau că folosesc. Și i-am întrebat dacă știu ce înseamnă halucinație, ce înseamnă iluzia pe care o are sistemul de Inteligență Artificială. Nu știau. Deci, ei luau practic răspunsurile pe care le oferea un chatbot, dar nu i-a învățat nimeni că acele informații trebuie verificate, chiar dacă le dă un sistem de Inteligență Artificială”, a adăugat acesta.

Profesorii sunt conștienți că trebuie să ducă tehnologia în școală, doar că de multe ori se tem

„Aceste lucruri trebuie să le ducem treptat în curriculum, în interacțiunea pe care o avem cu profesorii. Sunt foarte multe proiecte de Inteligență Artificială, zeci cred, pe care le avem derulate în școli și în universități. Avem, spre exemplu, un nou curriculum la nivel de liceu – componenta de tehnologie încurajată ca o metodă transversală de predare pentru diverse materii”, a mai spus ministrul.

„M-am întâlnit cu profesori din sute de școli, întotdeauna am adus în discuție acest lucru. Și ei sunt conștienți că trebuie să ducă tehnologia în școală, doar că de multe ori se tem. Le-am spus că trebuie dusă, dar în același timp asigurată și siguranța copiilor. Dar nu e voie să o evităm, fiindcă pierdem avantaje competitive”, a conchis Daniel David.

