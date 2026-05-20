Evaluarea Națională 2026, clasa a IV-a: Subiecte la Matematică și Științe ale naturii. Când află elevii notele finale

Evaluarea Națională 2026, clasa a IV-a. Foto Getty Images
Evaluarea Națională de la finalul clasei a IV-a continuă miercuri, 20 mai 2026, cu proba la Matematică și Științe ale naturii, după ce, în ziua precedentă, copiii au susținut testarea la Limba română. Probele sunt organizate pe durata programului obișnuit de curs, iar timpul alocat rezolvării subiectelor este de 60 de minute. Examenul are rolul de a evidenția nivelul de pregătire atins de elevi la finalul ciclului primar și de a oferi profesorilor și părinților informații utile despre competențele care necesită consolidare.

Rezultatele nu sunt afișate public și nu sunt folosite pentru realizarea unor clasamente, acestea fiind integrate în portofoliul educațional al fiecărui școlar.

Evaluare Națională clasa a IV-a: Cum se desfășoară probele scrise

Potrivit prevederilor Ministerului Educației, testările sunt organizate în școlile în care învață copiii, de regulă chiar în sălile de clasă în care aceștia își desfășoară activitatea zilnică, pentru a beneficia de un mediu familiar și confortabil. Înainte de startul fiecărei testări, cadrele didactice pregătesc sala de examen prin îndepărtarea oricăror materiale care ar putea influența rezolvarea cerințelor, astfel încât evaluarea să se desfășoare în condiții corecte și uniforme pentru toți participanții.

Fiecare probă are o durată de 60 de minute și se desfășoară în timpul programului obișnuit de curs. La începutul evaluării, participanții primesc broșura cu subiectele aferente probei susținute, document pe care sunt completate și datele de identificare: nume, prenume și unitatea de învățământ,

Cum sunt structurate testele pentru clasa a IV-a

Conform calendarului și metodologiei publicate de Ministerul Educației pentru Evaluarea Națională 2026, copiii din clasa a IV-a susțin trei probe distincte, concepute pentru verificarea competențelor de bază formate pe parcursul ciclului primar.

Prima probă, desfășurată în debutul evaluării, a urmărit capacitatea de înțelegere a textului scris în limba română. A doua testare, susținută miercuri, este dedicată disciplinelor Matematică și Științe ale naturii, iar ultima probă vizează înțelegerea textului scris în limba maternă.

  • Metodologia Ministerului Educației prevede, totodată, că pentru copiii care aparțin minorităților naționale care au studiat în limba maternă, testele la Matematică și Științe ale naturii sunt puse la dispoziție atât în limba de studiu, cât și în limba română.

Cine corectează lucrările

Testele sunt corectate la nivelul fiecărei școli de către profesorii desemnați pentru această activitate. Procedura prevede ca fiecare lucrare să fie analizată de doi evaluatori, unul dintre aceștia putând fi chiar învățătorul/profesorul clasei. Pentru asigurarea unei corectări unitare, cadrele implicate participă înaintea evaluării la sesiuni speciale de instruire privind aplicarea baremelor și a criteriilor de apreciere.

Cum sunt comunicate notele finale

Rezultatele obținute în cadrul Evaluării Naționale de la finalul clasei a IV-a nu sunt afișate public și nici nu sunt trecute automat în catalog. Acestea au un rol orientativ, fiind utilizate exclusiv pentru monitorizarea progresului școlar și identificarea eventualelor dificultăți de învățare.

Fiecare copil primește un rezultat individual, care este inclus ulterior în portofoliul educațional. Totodată, la solicitarea părinților sau a reprezentanților legali, punctajele pot fi transformate în calificative sau note.

Procedurile în vigoare stabilesc că evaluarea lucrărilor pentru clasele a II-a, a IV-a și a VI-a trebuie încheiată în cel mult șapte zile de la ultima probă susținută.

Ministerul Educației precizează că informațiile obținute în urma acestor verificări sunt folosite pentru stabilirea unor măsuri personalizate de învățare. În funcție de rezultate, profesorii pot decide activități de recuperare, consolidare sau aprofundare a anumitor noțiuni. Totodată, metodologia prevede acordarea unui feedback individual atât elevilor, cât și părinților, pentru ca parcursul școlar să poată fi adaptat cât mai eficient nevoilor fiecărui copil.

Calendar Evaluare Națională 2026 clasa a IV- a

  • 19 mai 2026: Limbă și comunicare - Limba română / Limba română pentru minoritățile naționale; 
  •  20 mai 2026: Matematică și Științe ale naturii; 
  • 21 mai 2026: Limbă și comunicare - Limba maternă.

Editor : C.S. | M.C.

