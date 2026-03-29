Live TV

Antarctica s-ar putea încălzi de 1,4 ori mai rapid decât restul emisferei sudice în următoarele decenii (studiu)

Data publicării:
Iceberg in Antartica. Foto: Getty Images
Iceberg in Antartica. Foto: Getty Images
Din articol
Antarctica s-ar putea încălzi mult mai repede decât restul emisferei sudice în următoarele decenii, din cauza unui fenomen numit amplificare polară, deja bine documentat în Arctica, scrie Live Science.

Un nou studiu de modelare arată că Antarctica s-ar putea încălzi de 1,4 ori mai rapid decât restul emisferei sudice, ceea ce ar putea duce la creșteri extreme ale nivelului mării și la afectarea gravă a ecosistemelor polare.

Pragul critic de temperatură

Această accelerare a încălzirii, denumită amplificare antarctică, ar apărea probabil dacă temperaturile globale ar ajunge la 3,6 grade Fahrenheit (2 grade Celsius) peste nivelurile preindustriale.

Pământul s-a încălzit deja cu aproximativ 2°F (1,1°C), iar ritmul în care sunt stabilite noi recorduri de temperatură este în creștere. Dacă emisiile rămân la nivelurile actuale, pragul de 3,6°F ar putea fi atins în jurul anului 2050. În cazul în care emisiile continuă să crească, acest nivel ar putea fi atins chiar în jurul anului 2040.

Noul studiu este printre primele care identifică semnale clare ale amplificării antarctice, fenomen dificil de detectat până acum din cauza capacității uriașe a Oceanului de Sud de a absorbi căldura și a curenților puternici care izolează continentul înghețat.

„Mulți ani, Antarctica a părut izolată de efectele creșterii temperaturilor globale”, a declarat Ariaan Purich, climatolog la Universitatea Monash din Australia, care nu a fost implicat în studiu. „În acest nou studiu, autorii propun că încălzirea pe termen lung a suprafeței oceanului din jurul Antarcticii, estimată de modelele climatice pentru secolul următor, duce la amplificarea antarctică.”

Citește și: Semnal de alarmă: „Ghețarul Apocalipsei” începe să se topească. Climatolog: „Nu avem ce să facem tehnologic, doar să ne adaptăm”

În Arctica, fenomenul de amplificare este bine documentat: temperaturile au crescut de aproximativ patru ori mai rapid decât media globală în ultimele cinci decenii.

Principalul mecanism este efectul albedo: pe măsură ce gheața și zăpada se topesc, acestea reflectă mai puțină lumină solară, iar apa absoarbe mai multă căldură, accelerând încălzirea.

Antarctica funcționează diferit. Curentii oceanici și atmosferici puternici protejează continentul de creșterile de temperatură din restul lumii. Spre deosebire de Arctica, cea mai mare parte a Antarcticii a înregistrat doar o încălzire lentă până în urmă cu aproximativ un deceniu.

Schimbări bruște în ultimii ani

Între 2014 și 2016, Antarctica a pierdut o cantitate de gheață marină comparabilă cu cea pierdută de Arctica în patru decenii. Situația nu și-a revenit de atunci, iar în 2023 a fost înregistrat un nivel extrem de scăzut al gheții marine în timpul iernii.

„Acum observăm schimbări bruște în Antarctica, într-un ritm foarte rapid”, a spus Purich. „Cu un nivel scăzut al gheții marine, există potențialul ca efectul albedo să înceapă să accelereze încălzirea în latitudinile sudice.”

Pentru acest studiu, cercetătorii din China au analizat date din modele climatice pentru a evalua dacă amplificarea antarctică ar putea apărea într-un scenariu de încălzire de 3,6°F.

Citește și: Schimbările climatice ar putea șterge până la 4.000 de ghețari pe an. Doar 9% ar mai supraviețui până în 2100 (studiu)

Folosind simulări de amplificare polară și modele dezvoltate pentru cel mai recent raport al Grupului Interguvernamental privind Schimbările Climatice (IPCC), aceștia au analizat impactul încălzirii globale asupra temperaturilor din Antarctica.

Cercetătorii au identificat și principalul factor care ar conduce la amplificarea antarctică: spre deosebire de Arctica, unde efectul albedo este dominant, în Antarctica încălzirea va fi determinată în principal de eliberarea accelerată a căldurii din oceanul înconjurător.

Efectele deja se văd

Deși amplificarea antarctică nu a fost încă observată direct, efectele schimbărilor climatice sunt deja vizibile.

În ultimul deceniu, oamenii de știință au observat scăderi dramatice ale gheții marine și eșecuri majore în reproducerea pinguinilor imperiali (Aptenodytes forsteri), cauzate de topirea gheții.

„Aceste lucruri se întâmplă deja, iar fiecare fracțiune de grad de încălzire pe care o putem evita contează”, a spus Purich.

Studiul se bazează pe modele climatice, iar în cazul Antarcticii există riscul ca acestea să subestimeze amploarea fenomenului.

Citește și: Raport: Temperaturile pe glob se vor menţine la niveluri record în următorii cinci ani. „Ştiinţa este fără echivoc”

Modelele au limitări în estimarea unor mecanisme de încălzire, iar rolul exact al curenților circumpolari asupra temperaturilor nu este încă pe deplin înțeles.

„Toate acestea ridică posibilitatea ca modelele climatice să subestimeze potențialul și amploarea amplificării antarctice în deceniile și secolele următoare”, a concluzionat Purich.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
donald trump
1
„Trebuie să redeschidem Strâmtoarea Trump”. După Golful Mexic, liderul de la Casa Albă a...
photo-collage.png - 2026-03-27T103137.762
2
Decizie fără precedent în SUA: semnătura lui Donald Trump va apărea pe bancnotele...
Trecem la ora de vară 2026. Foto Getty Images
3
Trecem la ora de vară 2026: Cum se modifică ceasurile în această noapte și ce presupune...
marco rubio si volodimir zelenski in biroul oval
4
Marco Rubio îl acuză pe Volodimir Zelenski că a „minţit” în legătură cu garanţiile de...
stalpi dunare
5
Ilie Bolojan spune că va face publice numele „noilor băieți deștepți din energie”...
”Medicii i-au distrus viața”. A ajuns de nerecunoscut: ”Cine știe cât voi mai trăi?”
Digi Sport
”Medicii i-au distrus viața”. A ajuns de nerecunoscut: ”Cine știe cât voi mai trăi?”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
planeta pamant vazuta din spatiu
Zilele devin mai lungi pe Pământ, iar de vină ar putea fi oamenii. Care sunt riscurile
barbat priveste poluarea din atmosfera
Doar în 13 țări din toată lumea se respiră aer cu adevărat curat. Care sunt cele trei din Europa
Antarctica
Antarctica surprinde cercetătorii: Banchiza își revine în 2026 după patru ani de scăderi record
avion de transport zboară în apropiere de Antarctica
UE intenționează să cheltuiască mai mult pe zborurile private ale oficialilor de top: „Ar trebui să înceapă prin a da exemplu”
pompier cu loptata priveste la flacarile unui incendiu de vegetație
Criza climatică se apropie de un prag critic: „Nu putem salva Pământul așa cum am salvat băncile”, avertizează oamenii de știință
Recomandările redacţiei
US Marines
Ce ar putea însemna sosirea a 17.000 de soldați ai SUA în Orientul...
Iron Dome
Forțele armate israeliene, sub presiune: Israelul a trecut la...
gaz aragaz, flacara aragaz
Romgaz amână intrarea pe piața pentru populație până în 2027, deși...
No Kings Donald Trump
A treia rundă de proteste „No Kings” va reuni milioane de americani...
Ultimele știri
Război în Orientul Mijlociu, ziua 30. Conflictul se extinde după atacurile rebelilor Houthi. În regiune au sosit noi trupe americane
Duminica Floriilor 2026 la catolici: Cum se sărbătorește intrarea Domnului în Ierusalim. Tradiții si obiceiuri pe 29 martie
Astronauții ar putea avea dificultăți în a se reproduce în spațiu. Ce înseamnă asta pentru viitorul colonizării spațiale
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
O bunică fit are o viață de adolescentă rebelă: “Ies și cu 5 persoane pe săptămână. Unul mi-a oferit 200 de...
Cancan
Filmul tragediei în care Ionuț și Mădălina și-au pierdut viața. Greșeala care le-a fost FATALĂ
Fanatik.ro
Celebrul sportiv s-a căsătorit în mare secret. Cine este femeia cu care a ajuns la altar
editiadedimineata.ro
Elevii care duc România la mondialul de robotică: echipa CSH are nevoie de sprijin pentru a ajunge la Houston...
Fanatik.ro
Hagi, modificări majore la națională: „Trebuie să schimbăm!”. Comparația FCSB – Fenerbahce vs. Turcia –...
Adevărul
Cel mai periculos oraș din lume: oamenii trăiesc doar 35 de ani din cauza lipsei oxigenului. Motivul care îi...
Playtech
Românul care a construit în două ore un portal ANAF modern. Autoritățile doar visează la o astfel de soluție...
Digi FM
Țara din Europa unde permisul auto costă cât o mașină second-hand. Șoferii ajung să plătească între 3.500 și...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Turcii au rămas "mască" după anunțul în legătură cu Gică Hagi: "Șoc în România"
Pro FM
Cum arată Loredana Groza în costum de baie, la 55 de ani. S-a fotografiat fără inhibiții pe o plajă din...
Film Now
De ce a părăsit Antonio Banderas Hollywood-ul în apogeul carierei sale: „Am fost la un pas de moarte”
Adevarul
„Vin rușii”. Val de reacții bizare în online, după o tornadă din Teleorman: „Georgescu e de vină/Bolojan a...
Newsweek
Pensie scăzută cu 400 lei la mica recalculare. Casa de pensii l-a informat pe pensionar de ce a pierdut banii
Digi FM
Cât a cheltuit Nicușor Dan pe toate deplasările din 2025. Suma ar fi acoperit doar un singur zbor de lux al...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Dormi 7-8 ore pe noapte, dar tot ești obosit? Explicația unui specialist și sfaturile lui pentru un somn mai...
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
Ce au descoperit autoritățile în cazul fraudei comise asupra Ursulei Andress, fata Bond din anii '60. Scandal...
UTV
Loredana Groza dezvăluie cum își menține silueta la 55 de ani. „Sfătuiesc pe toată lumea să încerce”