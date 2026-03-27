Live TV

Ilie Bolojan spune că va face publice numele „noilor băieți deștepți din energie". Premierul anunță o nouă reglementare

Data actualizării: Data publicării:
stalpi dunare
Foto: Transelectrica / Facebook

Premierul Ilie Bolojan a declarat că „noii băieți deștepți din energie blochează capacități”. „N-au de gând să facă acele investiții, n-au resurse, ci doar le blochează și vând hârtii și vând doar idei și lucruri pe care le-au blocat”, spune acesta. El s-a referit la acordurile de rețea eliberate de Transelectrica pentru investițiile în producția de energie electrică. Bolojan a anunțat că numele lor vor fi făcute publice în aprilie și tot atunci va intra în vigoare o reglementare care îi va face că piardă 20% din valoarea investițiilor pe care le-au blocat.

„România pentru a funcționa are nevoie de aproximativ 9000 de megawați. Orice creștere de capacitate de producție cu 10%, cu 20% ar însemna un mare plus pentru noi, pentru că ar însemna că avem un surplus de energie. Ceea ce ar însemna o reducere de prețuri la energie. Asta trebuie să facem. 

Dar nu trebuie să ne facem iluzii că cineva va investi să facă 9.000 sau 10.000 de megawați, să dubleze această capacitate de producție, pentru că nu și-ar mai amortiza deloc investițiile. 

Or, ce s-a întâmplat în ultimii trei ani de zile? Transelectrica, în principal, dar și companiile care sunt principalii furnizori au eliberat acorduri de racordare în rețea, rețineți, de 78.000 de megawați, față de 9.000 cât îl avem deja asigurat. Au eliberat de opt ori mai mult. 

Asta ar însemna că, dacă s-ar face jumătate din aceste investiții, am putea asigura cu energie electrică aproape toată Europa Centrală, ceea ce bineînțeles că nu este fezabil.  

Dar ce se întâmplă în fapt? Blocându-se niște locuri la o masă unde cineva ar vrea să investească, în momentul în care un investitor serios se duce la Transelectrica și vrea să facă o investiție, i se spune una din două lucruri. 

Sau că nu se poate pentru că deja este ocupată toată rețeaua, deci scaunul de la masă este ocupat. Sau că pentru a interveni în rețeaua respectivă înseamnă practic să investești o grămadă de lucru, adică să-ți mai cumperi un scaun. 

În situația asta, practic, oamenii serioși care vor să investească sunt blocați și ratăm investiții serioase. 

Dar s-ar putea ca a doua zi să îl sune cineva care să spună: Știți, în zona unde vreți să investiți, am un proiect, o hârtie pe care v-o pot vinde. Deci îți cedez scaunul pe care eu l-am rezervat fără să contribui cu nimic la masa respectivă, dacă vrei. Dar pentru asta trebuie să plătești niște bani destul de mulți, care înseamnă sute de mii de euro sau milioane de euro . 

Și practic, prin faptul că am ocupat capacitatea de a te conecta la rețelele noastre, am blocat pur și simplu investițiile în energie sau le-am scumpit foarte mult. 

Cu siguranță o bună parte din acești oameni sunt băieții deștepți care s-au lipit de energie pentru că blochează capacități. N-au de gând să facă acele investiții, n-au resurse, ci doar le blochează și vând hârtii și vând doar idei și lucruri pe care le-au blocat.  

Ce trebuie să facem și facem asta: vom impune niște restricții pentru cei care le-au primit deja (avizele tehnice de racordare – n.red.) în așa fel încât să le crească garanțiile că dacă nu fac acele investiții, vor pierde 20% din valoarea acelei investiții. 

În felul acesta, probabil că nu de pe o zi pe alta, dar într-un termen scurt, vom elibera aceste rețele de aceste proiecte de tip parazit pentru a-i lăsa pe cei care vor să investească în energia românească să o facă. Asta ne va scădea prețurile”, a declarat premierul în cadrul unui interviu G4Media. 

Ilie Bolojan afirmă că măsura se va aplica „destul de repede”. 

„În luna aprilie expiră perioada de consultare pentru modificarea regulamentului care reglementează acest lucru. Și foarte probabil, la jumătatea lunii aprilie vom vedea noul regulament care va schimba lucrurile. 

Și vom face transparent toate companiile că au primit aceste autorizații. Mi se pare că e de bun simț să fie o transparență cât se poate de clară și în acest domeniu. 

Zona de energie este foarte importantă pentru că ea nu doar că asigură un serviciu la un preț rezonabil pentru cetățeni, ea îți face competitivă sau necompetitivă o parte din economie. Dacă nu creștem capacitatea de producție, dacă nu facem ordine în această piață nu vom putea să devenim competitivi. 

Din punctul meu de vedere, prețul la energie poate să scadă cu 10-20% fără probleme, prin câteva măsuri. Dar rezistența de sistem și toate acumulările negative care s-au făcut în ultimii ani de zile nu pot fi corectate de pe o zi pe alta.

Indiferent cine va fi în guvernare până în 20, după 20 aprilie, dacă nu face asta, nu respectă condițiile de bază pentru a crea condiții pentru dezvoltare în România”, a mai spus Bolojan.

Citește și: După ordonanța carburanților, Bolojan anunță că „foarte probabil” guvernul va scădea și acciza la combustibil 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Iranian rial money bills pile on table. Iran banknotes of IRR currency close up. Concept of business, economy and banking in Iran
1
Iranul, care se confruntă cu o inflație-record, a lansat bancnota de 10 milioane de...
Petrolier
2
„Va începe o panică în toată regula”. Prețul barilului de petrol produs în Orientul...
robinet de apa
3
Alimentarea cu apă va fi sistată, timp de două zile, în opt localităţi din judeţul...
Executive Vice-President of the European Commission for People and Skills and Preparation and Commissioner for Education and Quality Employment and So
4
România redistribuie peste 2,8 miliarde de euro din fonduri UE: Unde merg banii și ce...
mirabela gradinaru
5
Mirabela Grădinaru, după summitul din SUA: Primele-doamne sunt reale, autentice. Am găsit...
Ce lovitură! Cel mai bun român de la Istanbul e gata să se retragă de la echipa națională
Digi Sport
Ce lovitură! Cel mai bun român de la Istanbul e gata să se retragă de la echipa națională
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
lucian stanciu viziteu usr 2 fb
Un primar USR critică Guvernul: „Bolojan ne-a luat banii de termoficare, școli și cofinanțări. Ne pune bețe în roate”
robert fico ilie bolojan
Premierul slovac, primit de Nicușor Dan la Palatul Cotroceni. Robert Fico, discuții cu Ilie Bolojan la Guvern
bolojan si grindeanu in parlament
Ilie Bolojan: Nu se pune problema unei demisii. Dacă PSD generează această criză, trebuie să şi-o asume
pompa carburanti
După ordonanța carburanților, Bolojan anunță că „foarte probabil” guvernul va scădea și acciza la combustibil
ilie bolojan vorbeste la amcham
Bolojan: SUA, rol vital pentru siguranţa şi economia României. „Când suntem apelaţi, suntem prezenţi”
Recomandările redacţiei
Contor energie electrică.
Românii ar putea primi alerte pe telefon când consumul de energie se...
Israel Welcome US President Donald Trump
America și Israel, cot la cot în războiul din Iran: cât de aliniați...
Vreme rea în mare parte din țară: ANM a emis noi alerte de furtuni...
întâlnire între Donald Trump și mai mulți lideri europeni la Casa Albă
Între ciocan și nicovală. Amenințările lui Trump privind războiul din...
Ultimele știri
Pacienții ar putea primi diagnosticul la distanță după analize imagistice. Rogobete: „Schimbăm modul în care funcționează telemedicina”
Ruptură majoră între Trump și Congres. Senatorii pregătesc sancțiuni fără precedent pentru regimul lui Orban
Noi câștigători la Loto: premii la tragerile 5 din 40 și Noroc Plus de joi
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop luna aprilie 2026. Leii au șanse reale de afirmare, Vărsătorii simt mai tare ca oricând dorința de...
Cancan
Vortex polar. Începând de mâine, ninge 8 zile la rând în România, potrivit meteorologilor Accuweather. Care...
Fanatik.ro
Alertă! Renunță Gică Hagi la naționala României?! Ioan Becali, dezvăluire-șoc în direct: „Nu mai ajunge dacă...
editiadedimineata.ro
Elevii care duc România la mondialul de robotică: echipa CSH are nevoie de sprijin pentru a ajunge la Houston...
Fanatik.ro
Căpitanul Universității Craiova vrea să se retragă de la echipa națională! Motivele unei decizii neașteptate...
Adevărul
Halda de zgură de la Hunedoara, muntele de fier ascuns lângă marele combinat siderurgic
Playtech
Data oficială: când intră pensiile în aprilie 2026. Banii ajung mai devreme de Paște
Digi FM
Lindsey Vonn, declarații dureroase după accidentarea de la JO de la Milano: „Am fost numărul unu în lume...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Turcii acuză scene "șocante" la Istanbul: Florin Tănase ar fi aruncat cu scaunul după un coleg!
Pro FM
Alexandra Căpitănescu, după ce mesajul piesei ei de la Eurovision 2026 a fost considerat "periculos": "Lumea...
Film Now
Gestul neașteptat al lui Jack Nicholson față de Diane Keaton, după ce au jucat în „Something's Gotta Give”
Adevarul
Domeniile care caută cu disperare specialiști. Ce salarii le oferă
Newsweek
Pensionarii pe minus. Au câștigat 360 lei la pensie la marea recalculare. Anularea indexării le-a luat 580 lei
Digi FM
Lady Gaga împlinește 40 de ani. Top 10 apariții extravagante pe care nimeni nu le poate uita 
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Descoperire misterioasă după 350 de ani. Scheletul lui D’Artagnan ar fi fost găsit sub altarul unei biserici...
Digi Animal World
Pescar atacat de un rechin alb uriaș: „Piciorul meu era în gura lui”. Cum a reușit să scape
Film Now
Charlie Sheen, imagine rară alături de fosta soție și fiica lor, Lola. Fanii au reacționat imediat: „Ești un...
UTV
Loredana Groza dezvăluie cum își menține silueta la 55 de ani. „Sfătuiesc pe toată lumea să încerce”