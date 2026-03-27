Ilie Bolojan spune că va face publice numele „noilor băieți deștepți din energie”. Premierul anunță o nouă reglementare

Premierul Ilie Bolojan a declarat că „noii băieți deștepți din energie blochează capacități”. „N-au de gând să facă acele investiții, n-au resurse, ci doar le blochează și vând hârtii și vând doar idei și lucruri pe care le-au blocat”, spune acesta. El s-a referit la acordurile de rețea eliberate de Transelectrica pentru investițiile în producția de energie electrică. Bolojan a anunțat că numele lor vor fi făcute publice în aprilie și tot atunci va intra în vigoare o reglementare care îi va face că piardă 20% din valoarea investițiilor pe care le-au blocat.

„România pentru a funcționa are nevoie de aproximativ 9000 de megawați. Orice creștere de capacitate de producție cu 10%, cu 20% ar însemna un mare plus pentru noi, pentru că ar însemna că avem un surplus de energie. Ceea ce ar însemna o reducere de prețuri la energie. Asta trebuie să facem.

Dar nu trebuie să ne facem iluzii că cineva va investi să facă 9.000 sau 10.000 de megawați, să dubleze această capacitate de producție, pentru că nu și-ar mai amortiza deloc investițiile.

Or, ce s-a întâmplat în ultimii trei ani de zile? Transelectrica, în principal, dar și companiile care sunt principalii furnizori au eliberat acorduri de racordare în rețea, rețineți, de 78.000 de megawați, față de 9.000 cât îl avem deja asigurat. Au eliberat de opt ori mai mult.

Asta ar însemna că, dacă s-ar face jumătate din aceste investiții, am putea asigura cu energie electrică aproape toată Europa Centrală, ceea ce bineînțeles că nu este fezabil.

Dar ce se întâmplă în fapt? Blocându-se niște locuri la o masă unde cineva ar vrea să investească, în momentul în care un investitor serios se duce la Transelectrica și vrea să facă o investiție, i se spune una din două lucruri.

Sau că nu se poate pentru că deja este ocupată toată rețeaua, deci scaunul de la masă este ocupat. Sau că pentru a interveni în rețeaua respectivă înseamnă practic să investești o grămadă de lucru, adică să-ți mai cumperi un scaun.

În situația asta, practic, oamenii serioși care vor să investească sunt blocați și ratăm investiții serioase.

Dar s-ar putea ca a doua zi să îl sune cineva care să spună: Știți, în zona unde vreți să investiți, am un proiect, o hârtie pe care v-o pot vinde. Deci îți cedez scaunul pe care eu l-am rezervat fără să contribui cu nimic la masa respectivă, dacă vrei. Dar pentru asta trebuie să plătești niște bani destul de mulți, care înseamnă sute de mii de euro sau milioane de euro .

Și practic, prin faptul că am ocupat capacitatea de a te conecta la rețelele noastre, am blocat pur și simplu investițiile în energie sau le-am scumpit foarte mult.

Cu siguranță o bună parte din acești oameni sunt băieții deștepți care s-au lipit de energie pentru că blochează capacități. N-au de gând să facă acele investiții, n-au resurse, ci doar le blochează și vând hârtii și vând doar idei și lucruri pe care le-au blocat.

Ce trebuie să facem și facem asta: vom impune niște restricții pentru cei care le-au primit deja (avizele tehnice de racordare – n.red.) în așa fel încât să le crească garanțiile că dacă nu fac acele investiții, vor pierde 20% din valoarea acelei investiții.

În felul acesta, probabil că nu de pe o zi pe alta, dar într-un termen scurt, vom elibera aceste rețele de aceste proiecte de tip parazit pentru a-i lăsa pe cei care vor să investească în energia românească să o facă. Asta ne va scădea prețurile”, a declarat premierul în cadrul unui interviu G4Media.

Ilie Bolojan afirmă că măsura se va aplica „destul de repede”.

„În luna aprilie expiră perioada de consultare pentru modificarea regulamentului care reglementează acest lucru. Și foarte probabil, la jumătatea lunii aprilie vom vedea noul regulament care va schimba lucrurile.

Și vom face transparent toate companiile că au primit aceste autorizații. Mi se pare că e de bun simț să fie o transparență cât se poate de clară și în acest domeniu.

Zona de energie este foarte importantă pentru că ea nu doar că asigură un serviciu la un preț rezonabil pentru cetățeni, ea îți face competitivă sau necompetitivă o parte din economie. Dacă nu creștem capacitatea de producție, dacă nu facem ordine în această piață nu vom putea să devenim competitivi.

Din punctul meu de vedere, prețul la energie poate să scadă cu 10-20% fără probleme, prin câteva măsuri. Dar rezistența de sistem și toate acumulările negative care s-au făcut în ultimii ani de zile nu pot fi corectate de pe o zi pe alta.

Indiferent cine va fi în guvernare până în 20, după 20 aprilie, dacă nu face asta, nu respectă condițiile de bază pentru a crea condiții pentru dezvoltare în România”, a mai spus Bolojan.

Editor : A.C.