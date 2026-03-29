Analiză În Iran, Trump are de ales între un scenariu rău și unul și mai rău (Reuters)

La o lună de la începutul operațiunii militare împotriva Iranului, președintele SUA, Donald Trump, se află în fața unei alegeri dificile, având de ales între un acord, posibil imperfect, și o escaladare militară.

„Odată cu creșterea prețurilor mondiale la energie și scăderea ratingului de aprobare a activității sale, Donald Trump se confruntă cu o alegere dificilă după o lună de război împotriva Iranului: să încheie un acord potențial imperfect și să iasă din joc sau să opteze pentru o escaladare a acțiunilor militare și să riște un conflict prelungit, care i-ar putea distruge președinția”, scrie agenția Reuters, conform Ukrinform.

Analiștii spun că întrebarea centrală este dacă Trump este pregătit să pună capăt sau să intensifice ceea ce criticii numesc un război de alegere, care a provocat cel mai grav șoc energetic mondial din istorie și s-a extins mult dincolo de granițele regiunii.

Trump le-a spus consilierilor săi că dorește să evite un „război fără sfârșit” și să găsească o soluție prin negocieri, îndemnându-i să sublinieze durata de patru până la șase săptămâni a operațiunilor militare, pe care a stabilit-o public, a declarat un înalt oficial de la Casa Albă, adăugând că aceste termene par acum depășite

În același timp, Trump a amenințat cu o escaladare militară semnificativă în cazul în care negocierile vor eșua.

Apelurile diplomatice ale lui Trump către Iran, inclusiv propunerea de pace în 15 puncte trimisă prin canalul de comunicare cu Pakistanul, par să demonstreze căutarea din ce în ce mai urgentă a unor căi de retragere. Dar rămâne neclar dacă există în prezent perspective realiste pentru negocieri fructuoase între părți.

„Președintele Trump are opțiuni proaste pentru a pune capăt războiului”, a spus Jonathan Panikoff, fost adjunct al ofițerului de informații naționale al SUA în Orientul Mijlociu. „În parte, problema constă în lipsa de claritate cu privire la ce ar însemna un rezultat satisfăcător”.

Cea mai mare eroare de calcul a lui Trump a fost subestimarea amplorii represaliilor din partea Iranului, notează Reuters.

Un oficial anonim de la Casa Albă insistă că această campanie iraniană „se va încheia când comandantul suprem va stabili că obiectivele noastre au fost atinse” și că Trump a stabilit obiective clare ale operațiunii.

Pârghii de presiune

Evident, cântărindu-și riscurile, Trump trimite în regiune mii de soldați americani suplimentari și avertizează Iranul că va intensifica presiunea, inclusiv, eventual, prin utilizarea trupelor terestre, dacă acesta nu cedează cererilor sale.

Analiștii au remarcat că o astfel de demonstrație de forță ar putea viza crearea unor pârghii de presiune pentru a obține concesii din partea Teheranului, dar prezintă riscul implicării SUA într-un conflict mai îndelungat, iar orice introducere a trupelor terestre pe teritoriul iranian va stârni, cel mai probabil, furia multor alegători americani.

Un alt scenariu posibil, în opinia experților, constă în faptul că SUA vor lansa un atac aerian masiv final în cadrul operațiunii „Epic Fury” pentru a distruge în continuare potențialul militar și obiectivele nucleare ale Iranului, după care Trump va anunța victoria și va pleca, declarând că obiectivele războiului au fost atinse.

Totuși, o astfel de declarație va suna neconvingător până când Strâmtoarea Ormuz, de importanță vitală, nu va fi complet deschisă, lucru pe care Iranul refuză să-l permită în prezent.

Lipsa unei strategii clare de ieșire din conflict reprezintă un pericol atât pentru președinția lui Trump, cât și pentru perspectivele partidului său, deoarece republicanii vor încerca să-și apere avantajul nesemnificativ din Congresul SUA la alegerile intermediare din noiembrie.

