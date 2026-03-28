Trecem la ora de vară 2026: Cum se modifică ceasurile în această noapte și ce presupune schimbarea

Trecem la ora de vară 2026.
Ora de vară 2026 Avertismentul medicilor despre efectele schimbării asupra somnului

România trece la ora de vară în această noapte de sâmbătă, 28 martie, spre duminică, 29 martie 2026, când ceasurile vor fi date înainte cu o oră, iar 03:00 va deveni ora 04:00. Schimbarea, aplicată la nivelul Uniunii Europene, face ca durata acestei zile să fie de 23 de ore și marchează începutul unei perioade cu mai multă lumină naturală în a doua parte a zilei.

Ora de vară va fi menținută până în ultima duminică din octombrie 2026, când ceasurile vor fi date înapoi cu o oră.

Ora de vară 2026

Trecerea la ora de vară se produce în fiecare an în ultimul weekend din luna martie. În 2026, ajustarea are loc în noaptea de 28 spre 29 martie, când ceasurile vor fi date înainte cu o oră. Astfel, la ora 03:00, acestea vor indica 04:00, iar durata zilei va fi redusă la 23 de ore. În acest context, România face trecerea, în această noapte, de la ora standard a Europei de Est (EET) la ora de vară a aceluiași fus orar (EEST).

Avertismentul medicilor despre efectele schimbării asupra somnului

„Trecerea la ora de vară poate fi resimțită mai dificil decât revenirea la ora de iarnă, întrucât presupune pierderea unei ore de somn. Această modificare poate duce la apariția stării de oboseală, la dificultăți de concentrare și la probleme în trezirea de dimineață, odată cu reluarea programului obișnuit. Chiar și o schimbare de o oră poate influența ceasul biologic intern, responsabil de reglarea alternanței somn-veghe, cunoscut drept ritm circadian. Este important de menționat, însă, că aceste efecte nu apar în mod obligatoriu la toate persoanele.

În situația în care adaptarea este mai dificilă, este recomandată ajustarea treptată a programului de somn, prin culcarea cu aproximativ 10-15 minute mai devreme, progresiv, în zilele premergătoare schimbării, precum și menținerea unei rutine corecte și a unei igiene adecvate a somnului. Expunerea la lumina naturală, pe parcursul zilei, poate contribui semnificativ la adaptarea organismului la noul program.

Dacă starea de somnolență persistă pe timpul zilei, se pot introduce episoade scurte de odihnă, de aproximativ 20 de minute, fără a le depăși, în măsura în care programul și contextul permit, pentru refacerea nivelului de energie”, a explicat pentru Digi24.ro Răzvan Lungu, medic specialist pneumolog, atestat în somnologie.

De ce se schimbă ora de două ori pe an

Sistemul schimbării orei a fost introdus pentru a valorifica mai eficient lumina naturală și pentru a reduce consumul de energie electrică, în special în perioadele cu mai multe ore de lumină. Conceptul datează din secolul al XVIII-lea, când Benjamin Franklin a sugerat utilizarea acesteia pentru economisirea resurselor destinate iluminatului.

Prima propunere modernă privind introducerea orei de vară a fost făcută în 1907 de britanicul William Willett. Aplicarea practică a sistemului a început în 1916, în timpul Primului Război Mondial, când Germania și Austro-Ungaria au introdus ora de vară pentru a economisi combustibil. Ulterior, măsura a fost adoptată de numeroase state europene și nord-americane.

Istoria orei de vară în România

Ideea ajustării sezoniere a orei a apărut în țara noastră la începutul secolului XX, în contextul Primul Război Mondial, ca măsură menită să economisească resursele energetice, în special combustibilul folosit pentru iluminat. Sistemul a fost preluat rapid de mai multe state europene, printre care Marea Britanie, Franța și Italia. Ora de vară a fost introdusă în 1932, cu scopul de a folosi mai eficient lumina naturală și de a limita consumul de electricitate. La acea vreme, ceasurile erau date înainte în prima duminică din aprilie și reveneau la ora standard în prima duminică din octombrie. Practica a fost suspendată în anii ’40, iar între 1941 și 1979 nu a mai fost aplicată. Din 1997, România a sincronizat calendarul schimbării orei cu reglementările Uniunea Europeană.

În prezent, mecanismul urmărește același obiectiv: corelarea programului oficial cu ritmul luminii naturale, astfel încât activitățile zilnice să beneficieze de mai multă lumină și să fie redusă utilizarea iluminatului artificial.

Dezbaterile privind renunțarea la schimbarea sezonieră a orei

În ultimii ani, la nivelul Uniunea Europeană au avut loc dezbateri privind renunțarea la schimbarea sezonieră a orei. În 2019, Parlamentul European a votat o propunere care prevedea eliminarea trecerii la ora de vară și la cea de iarnă, lăsând statelor membre libertatea de a opta pentru menținerea permanentă a uneia dintre variante.

Până în prezent, nu a fost adoptată o decizie finală la nivel european, astfel că sistemul de ajustare a ceasurilor de două ori pe an rămâne în vigoare, inclusiv în România.

