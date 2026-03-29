Pe măsură ce tot mai mulți americani, inclusiv mulți republicani, devin alarmați de războiul SUA-Israel cu Iranul, o persoană a scăpat în mare parte de reacția negativă: Marco Rubio, scrie Politico.

Președintele Donald Trump primește cea mai mare parte a criticilor. Vicepreședintele JD Vance și secretarul apărării Pete Hegseth au atras, de asemenea, atenție pentru pozițiile lor.

Steaua politică a lui Rubio, între timp, este în ascensiune în cadrul GOP, în timp ce mulți democrați au rămas relativ tăcuți despre eșecurile sale. Acest lucru este deosebit de notabil, deoarece Rubio, pe lângă faptul că servește ca secretar de stat, a petrecut aproape un an acționând ca consilier pe securitate națională al lui Trump.

Acea funcție, așa cum este definită tradițional, asigură că deciziile privind securitatea națională a SUA sunt bine gândite și că întregul guvern american coordonează și se pregătește, de exemplu, pentru un război. Aceasta poate include verificarea dacă agențiile și departamentele SUA interacționează cu alte capitale sau cu părți afectate ale sectorului privat, cum ar fi companiile petroliere.

Încă de la începutul operațiunii din Iran pe 28 februarie, însă, a fost clar că a existat puțină planificare sau colaborare de acest fel. SUA a fost luată prin surprindere în tot, de la creșterea prețurilor la petrol până la drone care au vizat ambasadele americane. Aparent, principalii consilieri ai lui Trump nici nu și-au coordonat punctele de discuție; Hegseth, de exemplu, continuă să facă referințe religioase, în timp ce oficialii de top în domeniul informațiilor nu pot oferi un răspuns clar dacă Iranul reprezenta o amenințare iminentă pentru SUA.

Critici limitate la adresa lui Rubio

Rubio a fost criticat pentru că a sugerat că Israelul a tras SUA în război, o afirmație pe care mai târziu a retractat-o. Singura altă critică serioasă pe care a primit-o a fost legată de rolul său ca secretar de stat — în special întârzierile în retragerea diplomaților americani și evacuarea cetățenilor SUA din țările afectate de război.

Percepția publică și aureola republicană

Curt Mills, director executiv al revistei The American Conservative, care susține o politică externă americană precaută, a spus că Rubio merita mai multe critici pentru rolul său în război. Dar a adăugat că, mai ales în cercurile republicane, există „un aureolă în jurul tipului” și „nu e ok să mergi după el”.

Când am întrebat mai mulți legislatori, oficiali americani și analiști de ce Rubio pare atât de protejat de critică în legătură cu rolul său în războiul din Iran, mi s-a spus următoarele:

Trump este ținta mai ușoară și mai importantă.

Establishment-ul politicii externe îl consideră mai mult secretar de Stat decât consilier pe securitate națională.

Chiar și democrații furioși de situația din Iran îl văd ca pe unul dintre cei mai competenți colaboratori ai lui Trump.

Activitatea lui Rubio la Washington

Mulți la Washington nu observă nici că Rubio este mai concentrat pe rolul său de consilier pe securitate națională decât pe cel de secretar de stat. Ajudantul său, Mike Needham, acționează ca înlocuitor la Departamentul de Stat zi de zi, în timp ce Rubio petrece mult timp la Casa Albă.

În rolul său de consilier pe securitate națională, Rubio a redus personalul Consiliului de Securitate Națională și le-a limitat capacitatea de a convoca agențiile guvernamentale pentru discuții politice. Cele mai sensibile conversații au loc în West Wing între Trump și câțiva colaboratori, care apoi transmit agențiilor să implementeze deciziile.

Aceasta înseamnă că mulți oameni care ar fi putut semnala sau pregăti pentru provocările legate de Iran au fost lăsați pe dinafară. Aceasta include persoane din biroul Orientului Mijlociu al Departamentului de Stat, care până la începutul războiului nu fuseseră însărcinați cu acțiuni relevante. Departamentul de Stat a numit premisa articolului „ridicolă”, subliniind eforturile echipei 24/7.

Casa Albă a declarat că Rubio lucrează „în sincronizare” cu Trump și întreaga echipă de securitate națională. Rubio disprețuiește regimul islamist din Iran, dar nu a fost principalul motor pentru atacul pe scară largă, deși nu s-a opus.

Complexitatea situației din Iran

Iranul reprezintă o provocare majoră: un regim consolidat, miliții proxy în afara granițelor sale și riscuri pentru economia globală. Liderul suprem, Ayatollah Ali Khamenei, ucis în primele ore ale războiului, avertizase asupra repercusiunilor.

Rubio are mulți apărători, care subliniază că reducerile sale la NSC au fost la cererea lui Trump, iar implicarea prea multor persoane poate duce la scurgeri de informații. Limitarea fluxului de informații a permis SUA și Israel să lovească rapid Iranul.

Chiar dacă Rubio ar fi condus un proces mai robust, haosul ar fi fost inevitabil. Oficialii îl văd ca pe cineva care modelează președintele, oferă sfaturi și execută competent. În ședințele private, se prezintă ca un optimist de neoprit și crede în schimbarea regimului.

Rubio trebuie să rămână în favoarea lui Trump pentru obiective mai centrale, precum schimbarea regimului din Cuba. „Există un sentiment că el este cel rațional,” a spus un democrat din Cameră.

Editor : Ana Petrescu