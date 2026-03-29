Live TV

Duminica Floriilor 2026 la catolici: Cum se sărbătorește intrarea Domnului în Ierusalim. Tradiții si obiceiuri pe 29 martie

Data publicării:
Floriile 2026 la catolici. Foto Getty Images
Din articol
Sărbătoarea Floriilor la catolici 2026 Cele mai importante tradiții și obiceiuri în ziua praznicului

Pe 29 martie 2026, credincioșii catolici din întreaga lume celebrează sărbătoarea Floriilor, cunoscută și ca Duminica Intrării Domnului în Ierusalim, una dintre cele mai importante zile din calendarul creștin. Evenimentul marchează începutul Săptămânii Mari, perioada premergătoare Paștelui, și evocă momentul biblic al intrării lui Iisus Hristos în cetatea sfântă, întâmpinat de mulțimi cu ramuri de finic și aclamații pline de bucurie.

Floriile reprezintă și un prilej de comuniune, în care credincioșii participă la slujbe, petrec timp alături de familie și își îndreaptă atenția către semnificația profundă a Săptămânii Mari.

Sărbătoarea Floriilor la catolici 2026

Duminica Floriilor este, pentru catolici, un moment de profundă trăire spirituală și reflecție. Credincioșii rememorează intrarea triumfală a lui Iisus Hristos în Ierusalim, așa cum este relatată în Evanghelii, când a fost întâmpinat de mulțimi cu ramuri de finic și aclamații, fiind recunoscut drept Mesia. Acest moment simbolizează nu doar triumful, ci și debutul ultimei etape a misiunii Sale pământești, care culminează cu Patimile și Învierea Domnului.

Context spiritual

Duminica Floriilor nu reprezintă doar comemorarea unui episod biblic, ci și un prilej de reflecție asupra credinței și mântuirii. Sărbătoarea marchează începutul unei perioade de introspecție și rugăciune, în care credincioșii sunt îndemnați să se gândească la întreaga viață a lui Hristos și să înțeleagă legătura profundă dintre sacrificiul Său și Învierea care urmează.

Semnificația acestei zile este asociată cu speranța, victoria binelui și reînnoirea spirituală, oferind un îndemn la statornicie în credință și la o trăire autentică, cu deschidere sufletească.

Ramurile sfințite, simboluri ale credinței și speranței

Printre cele mai reprezentative elemente ale Duminicii Floriilor se numără ramurile sfințite, utilizate în procesiuni și păstrate apoi în locuințe. Cele mai frecvente sunt cele de salcie și finic, fiecare având o semnificație aparte.

Salcia, prin verdele său viu și flexibilitate, simbolizează viața, regenerarea și speranța, reamintind credincioșilor că spiritualitatea aduce reînnoire chiar și în perioadele dificile. În același timp, finicul, prezent încă din relatările biblice, este asociat cu victoria și recunoașterea lui Hristos ca rege. Păstrarea acestor ramuri în casă este considerată un semn de protecție și binecuvântare. Astfel, ramurile sfințite devin o legătură simbolică între credincios și divinitate, evocând intrarea triumfală a lui Hristos și îndemnul la o viață trăită în spiritul credinței.

Dezlegarea la pește în Duminica loriilor

Duminica Floriilor se numără printre puținele zile din Postul Paștelui în care credincioșii catolici au dezlegare la pește, o practică cu valențe atât spirituale, cât și simbolice. Încă din primele secole ale creștinismului, peștele a fost asociat cu Hristos și cu comunitatea creștină timpurie, devenind un reper al credinței.

Această dezlegare marchează un moment de bucurie în perioada postului și anticipează apropierea Paștelui, sărbătoare a speranței și luminii. În consecință, mesele sunt mai consistente decât în restul intervalului, iar în multe familii se pregătesc preparate din pește, împărțite alături de cei apropiați. Cu toate acestea, accentul rămâne pe echilibru și recunoștință, întrucât semnificația profundă a zilei este, înainte de toate, una spirituală.

Cele mai importante tradiții și obiceiuri în ziua praznicului

În comunitățile catolice, Duminica Floriilor este celebrată printr-o serie de tradiții care îmbină dimensiunea religioasă cu cea comunitară. Sărbătoarea debutează, de regulă, cu procesiuni, în cadrul cărora credincioșii poartă ramuri sfințite și refac simbolic drumul parcurs de Iisus Hristos la intrarea în cetatea sfântă. Ceremonia este condusă de preot, iar participanții însoțesc momentul cu imnuri religioase și lecturi din Evanghelii dedicate acestui episod.

Un alt obicei important îl reprezintă sfințirea ramurilor aduse la biserică de către credincioși. După încheierea slujbei, acestea sunt păstrate în locuințe, așezate lângă icoane sau în spații speciale, fiind considerate simboluri ale protecției divine și ale binecuvântării asupra familiei.

În anumite regiuni, ramurile sunt păstrate până în anul următor, când sunt arse, iar cenușa rezultată este utilizată în cadrul slujbei de Miercurea Cenușii, marcând începutul unui nou ciclu liturgic. Atmosfera acestei zile este una aparte, în care bucuria intrării triumfale a lui Hristos se împletește cu solemnitatea pregătirii pentru Patimile și Învierea Sa.

Editor : M.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
donald trump
1
„Trebuie să redeschidem Strâmtoarea Trump”. După Golful Mexic, liderul de la Casa Albă a...
photo-collage.png - 2026-03-27T103137.762
2
Decizie fără precedent în SUA: semnătura lui Donald Trump va apărea pe bancnotele...
Trecem la ora de vară 2026. Foto Getty Images
3
Trecem la ora de vară 2026: Cum se modifică ceasurile în această noapte și ce presupune...
marco rubio si volodimir zelenski in biroul oval
4
Marco Rubio îl acuză pe Volodimir Zelenski că a „minţit” în legătură cu garanţiile de...
stalpi dunare
5
Ilie Bolojan spune că va face publice numele „noilor băieți deștepți din energie”...
”Medicii i-au distrus viața”. A ajuns de nerecunoscut: ”Cine știe cât voi mai trăi?”
Digi Sport
”Medicii i-au distrus viața”. A ajuns de nerecunoscut: ”Cine știe cât voi mai trăi?”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Mesaje de Florii 2026 la catolici. Foto Getty Images
Cele mai frumoase mesaje și urări de Florii 2026 la catolici. Cui trebuie să-i spui „La mulți ani” pe 29 martie
Buna Vestire 2026. Foto Getty Images
Buna Vestire 2026: Sărbătoare cu cruce roșie în calendarul ortodox și zi cu dezlegare la pește. Tradiții importante, explicate de preot
slujba in boxe
Val de reclamații din cauza slujbelor difuzate în boxele exterioare ale bisericilor. Orașul în care oamenii au cerut ajutor poliției
Duminica Sfintei Cruci 2026. Foto Getty Images.
Duminica Sfintei Cruci 2026: Sărbătoare cu cruce roșie în calendarul ortodox. Cele mai importante tradiții și obiceiuri din 15 martie
Sfinții 40 de Mucenici 2026. Foto Getty Images
Sfinții 40 de Mucenici 2026. Ce nu ai voie să faci pe 9 martie. Explicațiile preotului: „Poți atrage ghinionul sau mânia divinității”
Recomandările redacţiei
US Marines
Ce ar putea însemna sosirea a 17.000 de soldați ai SUA în Orientul...
Iron Dome
Forțele armate israeliene, sub presiune: Israelul a trecut la...
gaz aragaz, flacara aragaz
Romgaz amână intrarea pe piața pentru populație până în 2027, deși...
No Kings Donald Trump
A treia rundă de proteste „No Kings” va reuni milioane de americani...
Ultimele știri
Zilele devin mai lungi pe Pământ, iar de vină ar putea fi oamenii. Care sunt riscurile
Război în Orientul Mijlociu, ziua 30. Conflictul se extinde după atacurile rebelilor Houthi. În regiune au sosit noi trupe americane
Antarctica s-ar putea încălzi de 1,4 ori mai rapid decât restul emisferei sudice în următoarele decenii (studiu)
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
O bunică fit are o viață de adolescentă rebelă: “Ies și cu 5 persoane pe săptămână. Unul mi-a oferit 200 de...
Cancan
Filmul tragediei în care Ionuț și Mădălina și-au pierdut viața. Greșeala care le-a fost FATALĂ
Fanatik.ro
Celebrul sportiv s-a căsătorit în mare secret. Cine este femeia cu care a ajuns la altar
editiadedimineata.ro
Elevii care duc România la mondialul de robotică: echipa CSH are nevoie de sprijin pentru a ajunge la Houston...
Fanatik.ro
Hagi, modificări majore la națională: „Trebuie să schimbăm!”. Comparația FCSB – Fenerbahce vs. Turcia –...
Adevărul
Cel mai periculos oraș din lume: oamenii trăiesc doar 35 de ani din cauza lipsei oxigenului. Motivul care îi...
Playtech
Românul care a construit în două ore un portal ANAF modern. Autoritățile doar visează la o astfel de soluție...
Digi FM
Țara din Europa unde permisul auto costă cât o mașină second-hand. Șoferii ajung să plătească între 3.500 și...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Turcii au rămas "mască" după anunțul în legătură cu Gică Hagi: "Șoc în România"
Pro FM
Cum arată Loredana Groza în costum de baie, la 55 de ani. S-a fotografiat fără inhibiții pe o plajă din...
Film Now
De ce a părăsit Antonio Banderas Hollywood-ul în apogeul carierei sale: „Am fost la un pas de moarte”
Adevarul
„Vin rușii”. Val de reacții bizare în online, după o tornadă din Teleorman: „Georgescu e de vină/Bolojan a...
Newsweek
Pensie scăzută cu 400 lei la mica recalculare. Casa de pensii l-a informat pe pensionar de ce a pierdut banii
Digi FM
Cât a cheltuit Nicușor Dan pe toate deplasările din 2025. Suma ar fi acoperit doar un singur zbor de lux al...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Dormi 7-8 ore pe noapte, dar tot ești obosit? Explicația unui specialist și sfaturile lui pentru un somn mai...
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
Ce au descoperit autoritățile în cazul fraudei comise asupra Ursulei Andress, fata Bond din anii '60. Scandal...
UTV
Loredana Groza dezvăluie cum își menține silueta la 55 de ani. „Sfătuiesc pe toată lumea să încerce”