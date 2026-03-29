Duminica Floriilor 2026 la catolici: Cum se sărbătorește intrarea Domnului în Ierusalim. Tradiții si obiceiuri pe 29 martie

Pe 29 martie 2026, credincioșii catolici din întreaga lume celebrează sărbătoarea Floriilor, cunoscută și ca Duminica Intrării Domnului în Ierusalim, una dintre cele mai importante zile din calendarul creștin. Evenimentul marchează începutul Săptămânii Mari, perioada premergătoare Paștelui, și evocă momentul biblic al intrării lui Iisus Hristos în cetatea sfântă, întâmpinat de mulțimi cu ramuri de finic și aclamații pline de bucurie.

Floriile reprezintă și un prilej de comuniune, în care credincioșii participă la slujbe, petrec timp alături de familie și își îndreaptă atenția către semnificația profundă a Săptămânii Mari.

Sărbătoarea Floriilor la catolici 2026

Duminica Floriilor este, pentru catolici, un moment de profundă trăire spirituală și reflecție. Credincioșii rememorează intrarea triumfală a lui Iisus Hristos în Ierusalim, așa cum este relatată în Evanghelii, când a fost întâmpinat de mulțimi cu ramuri de finic și aclamații, fiind recunoscut drept Mesia. Acest moment simbolizează nu doar triumful, ci și debutul ultimei etape a misiunii Sale pământești, care culminează cu Patimile și Învierea Domnului.

Context spiritual

Duminica Floriilor nu reprezintă doar comemorarea unui episod biblic, ci și un prilej de reflecție asupra credinței și mântuirii. Sărbătoarea marchează începutul unei perioade de introspecție și rugăciune, în care credincioșii sunt îndemnați să se gândească la întreaga viață a lui Hristos și să înțeleagă legătura profundă dintre sacrificiul Său și Învierea care urmează.

Semnificația acestei zile este asociată cu speranța, victoria binelui și reînnoirea spirituală, oferind un îndemn la statornicie în credință și la o trăire autentică, cu deschidere sufletească.

Ramurile sfințite, simboluri ale credinței și speranței

Printre cele mai reprezentative elemente ale Duminicii Floriilor se numără ramurile sfințite, utilizate în procesiuni și păstrate apoi în locuințe. Cele mai frecvente sunt cele de salcie și finic, fiecare având o semnificație aparte.

Salcia, prin verdele său viu și flexibilitate, simbolizează viața, regenerarea și speranța, reamintind credincioșilor că spiritualitatea aduce reînnoire chiar și în perioadele dificile. În același timp, finicul, prezent încă din relatările biblice, este asociat cu victoria și recunoașterea lui Hristos ca rege. Păstrarea acestor ramuri în casă este considerată un semn de protecție și binecuvântare. Astfel, ramurile sfințite devin o legătură simbolică între credincios și divinitate, evocând intrarea triumfală a lui Hristos și îndemnul la o viață trăită în spiritul credinței.

Dezlegarea la pește în Duminica loriilor

Duminica Floriilor se numără printre puținele zile din Postul Paștelui în care credincioșii catolici au dezlegare la pește, o practică cu valențe atât spirituale, cât și simbolice. Încă din primele secole ale creștinismului, peștele a fost asociat cu Hristos și cu comunitatea creștină timpurie, devenind un reper al credinței.

Această dezlegare marchează un moment de bucurie în perioada postului și anticipează apropierea Paștelui, sărbătoare a speranței și luminii. În consecință, mesele sunt mai consistente decât în restul intervalului, iar în multe familii se pregătesc preparate din pește, împărțite alături de cei apropiați. Cu toate acestea, accentul rămâne pe echilibru și recunoștință, întrucât semnificația profundă a zilei este, înainte de toate, una spirituală.

Cele mai importante tradiții și obiceiuri în ziua praznicului

În comunitățile catolice, Duminica Floriilor este celebrată printr-o serie de tradiții care îmbină dimensiunea religioasă cu cea comunitară. Sărbătoarea debutează, de regulă, cu procesiuni, în cadrul cărora credincioșii poartă ramuri sfințite și refac simbolic drumul parcurs de Iisus Hristos la intrarea în cetatea sfântă. Ceremonia este condusă de preot, iar participanții însoțesc momentul cu imnuri religioase și lecturi din Evanghelii dedicate acestui episod.

Un alt obicei important îl reprezintă sfințirea ramurilor aduse la biserică de către credincioși. După încheierea slujbei, acestea sunt păstrate în locuințe, așezate lângă icoane sau în spații speciale, fiind considerate simboluri ale protecției divine și ale binecuvântării asupra familiei.

În anumite regiuni, ramurile sunt păstrate până în anul următor, când sunt arse, iar cenușa rezultată este utilizată în cadrul slujbei de Miercurea Cenușii, marcând începutul unui nou ciclu liturgic. Atmosfera acestei zile este una aparte, în care bucuria intrării triumfale a lui Hristos se împletește cu solemnitatea pregătirii pentru Patimile și Învierea Sa.

Editor : M.C.