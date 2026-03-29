Live Text Război în Orientul Mijlociu, ziua 30. Conflictul se extinde după atacurile rebelilor Houthi. În regiune au sosit noi trupe americane

Război în Orientul Mijlociu. Foto: Profimedia Images

Războiul din Orientul Mijlociu continuă pentru a 30-a zi la rând. Atacurile de ambele părți nu dau semne de reducere, iar conflictul se extinde în zonă, după ce rebelii Houthi au lansat lovituri asupra Israelului, iar pușcași marini ai SUA au ajuns în Orientul Mijlociu. În paralel, noi atacuri cu drone și rachete au vizat baze și infrastructuri strategice, iar bilanțul victimelor este în creștere. Totodată, duminică și luni are loc la Islamabad o reuniune dedicată discuțiilor pentru reducerea tensiunilor din regiune.

Sâmbătă, conflictul din Orientul Mijlociu s-a intensificat pe mai multe fronturi, cu noi atacuri, amenințări și desfășurări de forțe în întreaga regiune. Rebelii Houthi din Yemen au intrat direct în conflict, lansând două atacuri asupra Israelului.

De asemenea, Statele Unite își consolidează prezența militară în regiune, după ce nava de asalt amfibie USS Tripoli, cu mii de puşcaşi marini şi marinari la bord, a ajuns în „zona de responsabilitate” a Comandamentului Central.

Numărul militarilor americani răniţi în războiul cu Iranul a ajuns la peste 300, peste douăzeci de soldaţi fiind răniţi săptămâna aceasta în atacurile asupra unei baze aeriene saudite, relatează AP, potrivit News.ro. 

În Emiratele Arabe Unite, apărarea antiaeriană a interceptat zeci de rachete și drone, însă atacurile au provocat victime și pagube.

Pakistanul găzduiește duminică și luni, la Islamabad, o reuniune a miniștrilor de externe din Turcia, Arabia Saudită, Egipt și Pakistan, dedicată discuțiilor privind războiul din Orientul Mijlociu și posibilelor măsuri de reducere a tensiunilor regionale. Întâlnirea are loc la invitația Islamabadului, după ce anterior fusese luată în calcul și organizarea ei în Turcia, iar oficialii implicați urmează să fie primiți și de premierul pakistanez Shehbaz Sharif.

Potrivit Ministerului de Externe de la Islamabad, discuțiile vor viza „eforturi de reducere a tensiunilor”, în contextul în care Pakistanul își consolidează rolul de posibil mediator între părțile implicate, având relații atât cu Iranul, cât și cu Statele Unite și statele din Golf.

Totodată, surse diplomatice susțin că Iranul ar fi transmis, prin intermediari pakistanezi, un răspuns la un plan american de pace, în timp ce emisarul SUA Steve Witkoff a afirmat că există speranțe pentru noi discuții între Washington și Teheran în perioada următoare, menite să oprească escaladarea conflictului.

Top Citite
donald trump
1
„Trebuie să redeschidem Strâmtoarea Trump”. După Golful Mexic, liderul de la Casa Albă a...
photo-collage.png - 2026-03-27T103137.762
2
Decizie fără precedent în SUA: semnătura lui Donald Trump va apărea pe bancnotele...
Trecem la ora de vară 2026. Foto Getty Images
3
Trecem la ora de vară 2026: Cum se modifică ceasurile în această noapte și ce presupune...
marco rubio si volodimir zelenski in biroul oval
4
Marco Rubio îl acuză pe Volodimir Zelenski că a „minţit” în legătură cu garanţiile de...
stalpi dunare
5
Ilie Bolojan spune că va face publice numele „noilor băieți deștepți din energie”...
Te-ar putea interesa și:
Donald Trump
În Iran, Trump are de ales între un scenariu rău și unul și mai rău (Reuters)
US Marines
Ce ar putea însemna sosirea a 17.000 de soldați ai SUA în Orientul Mijlociu. În 2003, invadarea Irakului a presupus 150.000 de militari
pușcași marini ai sua
Război în Orientul Mijlociu, ziua 29. Mii de militari americani au ajuns în regiune. Nava USS Tripoli, în „zona de responsabilitate”
emmanuel macron
Emmanuel Macron: Este important ca Irakul să nu fie antrenat în conflictul actual din Orientul Mijlociu
Iron Dome
Forțele armate israeliene, sub presiune: Israelul a trecut la raționalizarea celor mai performante sisteme de interceptare
Recomandările redacţiei
gaz aragaz, flacara aragaz
Romgaz amână intrarea pe piața pentru populație până în 2027, deși...
No Kings Donald Trump
A treia rundă de proteste „No Kings” va reuni milioane de americani...
Război în Orientul Mijlociu.
Escaladare în Orientul Mijlociu. Rebelii Houthi au lansat rachete...
Donald Trump
Donald Trump este furios și pregătește un model de tip „pay-to-play”...
Ultimele știri
Zilele devin mai lungi pe Pământ, iar de vină ar putea fi oamenii. Care sunt riscurile
Antarctica s-ar putea încălzi de 1,4 ori mai rapid decât restul emisferei sudice în următoarele decenii (studiu)
Duminica Floriilor 2026 la catolici: Cum se sărbătorește intrarea Domnului în Ierusalim. Tradiții si obiceiuri pe 29 martie
Partenerii noștri
Pe Roz
O bunică fit are o viață de adolescentă rebelă: “Ies și cu 5 persoane pe săptămână. Unul mi-a oferit 200 de...
Cancan
Filmul tragediei în care Ionuț și Mădălina și-au pierdut viața. Greșeala care le-a fost FATALĂ
Fanatik.ro
Celebrul sportiv s-a căsătorit în mare secret. Cine este femeia cu care a ajuns la altar
editiadedimineata.ro
Elevii care duc România la mondialul de robotică: echipa CSH are nevoie de sprijin pentru a ajunge la Houston...
Fanatik.ro
Hagi, modificări majore la națională: „Trebuie să schimbăm!”. Comparația FCSB – Fenerbahce vs. Turcia –...
Adevărul
Cel mai periculos oraș din lume: oamenii trăiesc doar 35 de ani din cauza lipsei oxigenului. Motivul care îi...
Playtech
Românul care a construit în două ore un portal ANAF modern. Autoritățile doar visează la o astfel de soluție...
Digi FM
Țara din Europa unde permisul auto costă cât o mașină second-hand. Șoferii ajung să plătească între 3.500 și...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Turcii au rămas "mască" după anunțul în legătură cu Gică Hagi: "Șoc în România"
Pro FM
Cum arată Loredana Groza în costum de baie, la 55 de ani. S-a fotografiat fără inhibiții pe o plajă din...
Film Now
De ce a părăsit Antonio Banderas Hollywood-ul în apogeul carierei sale: „Am fost la un pas de moarte”
Adevarul
„Vin rușii”. Val de reacții bizare în online, după o tornadă din Teleorman: „Georgescu e de vină/Bolojan a...
Newsweek
Pensie scăzută cu 400 lei la mica recalculare. Casa de pensii l-a informat pe pensionar de ce a pierdut banii
Digi FM
Cât a cheltuit Nicușor Dan pe toate deplasările din 2025. Suma ar fi acoperit doar un singur zbor de lux al...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Dormi 7-8 ore pe noapte, dar tot ești obosit? Explicația unui specialist și sfaturile lui pentru un somn mai...
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
Ce au descoperit autoritățile în cazul fraudei comise asupra Ursulei Andress, fata Bond din anii '60. Scandal...
UTV
Loredana Groza dezvăluie cum își menține silueta la 55 de ani. „Sfătuiesc pe toată lumea să încerce”