Războiul din Orientul Mijlociu continuă pentru a 30-a zi la rând. Atacurile de ambele părți nu dau semne de reducere, iar conflictul se extinde în zonă, după ce rebelii Houthi au lansat lovituri asupra Israelului, iar pușcași marini ai SUA au ajuns în Orientul Mijlociu. În paralel, noi atacuri cu drone și rachete au vizat baze și infrastructuri strategice, iar bilanțul victimelor este în creștere. Totodată, duminică și luni are loc la Islamabad o reuniune dedicată discuțiilor pentru reducerea tensiunilor din regiune.

Sâmbătă, conflictul din Orientul Mijlociu s-a intensificat pe mai multe fronturi, cu noi atacuri, amenințări și desfășurări de forțe în întreaga regiune. Rebelii Houthi din Yemen au intrat direct în conflict, lansând două atacuri asupra Israelului.

De asemenea, Statele Unite își consolidează prezența militară în regiune, după ce nava de asalt amfibie USS Tripoli, cu mii de puşcaşi marini şi marinari la bord, a ajuns în „zona de responsabilitate” a Comandamentului Central.

Numărul militarilor americani răniţi în războiul cu Iranul a ajuns la peste 300, peste douăzeci de soldaţi fiind răniţi săptămâna aceasta în atacurile asupra unei baze aeriene saudite, relatează AP, potrivit News.ro.

În Emiratele Arabe Unite, apărarea antiaeriană a interceptat zeci de rachete și drone, însă atacurile au provocat victime și pagube.

Pakistanul găzduiește duminică și luni, la Islamabad, o reuniune a miniștrilor de externe din Turcia, Arabia Saudită, Egipt și Pakistan, dedicată discuțiilor privind războiul din Orientul Mijlociu și posibilelor măsuri de reducere a tensiunilor regionale. Întâlnirea are loc la invitația Islamabadului, după ce anterior fusese luată în calcul și organizarea ei în Turcia, iar oficialii implicați urmează să fie primiți și de premierul pakistanez Shehbaz Sharif.

Potrivit Ministerului de Externe de la Islamabad, discuțiile vor viza „eforturi de reducere a tensiunilor”, în contextul în care Pakistanul își consolidează rolul de posibil mediator între părțile implicate, având relații atât cu Iranul, cât și cu Statele Unite și statele din Golf.

Totodată, surse diplomatice susțin că Iranul ar fi transmis, prin intermediari pakistanezi, un răspuns la un plan american de pace, în timp ce emisarul SUA Steve Witkoff a afirmat că există speranțe pentru noi discuții între Washington și Teheran în perioada următoare, menite să oprească escaladarea conflictului.

Editor : C.S.