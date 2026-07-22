Live TV

Rezultate admitere liceu 2026: Peste 62% dintre elevi au fost repartizați la prima opțiune. Când se depun dosarele de înscriere

Data actualizării: Data publicării:
Admitere liceu 2026. Foto Getty Images
Admitere liceu 2026. Foto Getty Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Calendarul repartizării la liceu 2026

Ministerul Educației și Cercetării a publicat miercuri, 22 iulie, rezultatele repartizării computerizate pentru admiterea la liceu 2026. Din cei 119.610 absolvenți ai clasei a VIII-a care au completat fișa de opțiuni, 119.484 (99,89%) au fost repartizați, iar 74.093 de candidați (62,01%) au obținut un loc la prima opțiune. În perioada 23-28 iulie, elevii trebuie să depună dosarele de înscriere la liceele la care au fost repartizați, iar cazurile speciale vor fi soluționate între 29 și 31 iulie.

Elevii repartizați în prima etapă a admiterii trebuie să își confirme locul prin depunerea dosarului de înscriere la unitatea de învățământ la care au fost alocați.

Calendarul repartizării la liceu 2026

Conform calendarului admiterii în învățământul liceal, între 23 și 28 iulie, dosarele de înscriere vor fi depuse în unitățile de învățământ liceal în care candidații au fost repartizați.

  • 28 iulie 2026 - transmiterea situației locurilor rămase disponibile după încheierea înscrierilor;

Soluționarea situațiilor speciale ivite după repartizare (așa cum sunt menționate în metodologie) este programată în perioada 29 - 31 iulie și se derulează la nivelul comisiilor județene de admitere/comisiei municipiului București.

În etapele speciale premergătoare repartizării computerizate, au fost admiși în învățământul liceal:

  • 13.523 de elevi la specializări vocaţionale;
  • 816 elevi la specializările vocațional-militare;
  • 2.854 de elevi pe locurile rezervate elevilor rromi;
  • 2.852 de elevi pe locurile rezervate CES - învățământ de masă.

A doua etapă a admiterii în învățământul liceal de stat, rezervată elevilor din seria curentă, precum și celor din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor în anul școlar 2026 - 2027 se desfășoară în intervalul 31 iulie -18 august, fiind gestionată de comisiile județene/comisia de admitere a municipiului București.

La această etapă vor putea participa și cei 126 (0,11%) de absolvenți nerepartizați (număr total de locuri libere: 33.668), cei care nu și-au confirmat locul în termenul stabilit, precum și alte categorii de candidați prevăzute de metodologia de admitere. De asemenea, absolvenții care nu au susținut Evaluarea Națională pot fi repartizați după finalizarea etapei a doua, în condițiile stabilite de Ministerul Educației.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
dan tesloianu
1
Victimele lui Dan Tesloianu cer daune uriaşe după implantarea de stimulatoare cardiace de...
Volodimir Zelenski
2
Proteste de amploare la Kiev. Ucrainenii îi cer lui Zelenski să-l demită pe șeful armatei...
rus mort
3
„Răzbunarea va fi inevitabilă”. Părintele motoarelor rachetelor strategice rusești a fost...
nicusor dan
4
Nicușor Dan a promulgat legea „Lift pentru viață”. Blocurile fără ascensor vor putea...
Giorgia Meloni şi Donald Trump, în timpul unei întâlniri oficiale.
5
Jurnalistul care a realizat interviul în care Trump a susținut că Meloni l-a „implorat”...
Casa Albă a reacționat imediat, după ce Ferran Torres a avut pe șapcă sloganul "Make Spain Great Again"
Digi Sport
Casa Albă a reacționat imediat, după ce Ferran Torres a avut pe șapcă sloganul "Make Spain Great Again"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Examen titularizare 2026. Foto Getty Images
Titularizare 2026: Ministerul Educației a publicat subiectele și baremele de la proba scrisă. Când se afișează rezultatele
Rezultate Definitivat 2026. Foto Getty Images
Rezultate Definitivat 2026: Ministerul Educației a publicat notele înainte de contestații. Vezi mediile pe județe
olimpici
Elevii români au obținut trei medalii și un premiu special la Olimpiada Internațională de Biologie 2026
Când începe noul an școlar. Foto Getty Images. Foto Getty Images
Când începe anul școlar 2026-2027: Calendarul complet al cursurilor și vacanțelor. Schimbările anunțate de Ministerul Educației
Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă. Foto Getty Images
Bacalaureat 2026: Încep înscrierile pentru sesiunea de toamnă. Ce acte sunt necesare și până când se depun dosarele
Recomandările redacţiei
EU Summit
Cum poate o țară cu puțin peste 600.000 de locuitori să dea peste cap...
People walk across a busy street while holding umbrellas on a rainy day. Cars are parked nearby, and the wet pavement shines under the falling rain.
Meteorologii anunță noi coduri portocalii de furtună. Zonele în care...
Russia Ukraine War
Cine este Mîhailo Drapatîi, noul comandant-şef al Armatei ucrainene
inundații in prahova
Inundații în mai multe localități din Prahova: pompierii evacuează...
Ultimele știri
Cod roșu de inundații în Dâmbovița și Prahova. Hidrologii avertizează asupra viiturilor și inundațiilor locale
Noul premier al R. Moldova şi-ar dori să facă prima vizită în România, chiar dacă aici „situaţia politică e complicată”
Trafic aerian în creștere pe aeroporturile Capitalei. Băneasa stabilește un record istoric
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Mâncarea de care prințesa Diana nu se atingea. Meniul se schimba doar pentru fiii ei: “Fără restricții pentru...
Cancan
DOLIU la Hollywood! Actrița din Godzilla a murit la doar 18 ani
Fanatik.ro
A fost făcută profeția anului în România. ”Universitatea Craiova ajunge în grupele Champions League”
editiadedimineata.ro
Franța se pregătește de interdicția rețelelor sociale pentru adolescenți
Fanatik.ro
Cum arată lista posibililor adversari pentru FCSB, CFR Cluj și U Cluj în faza play-off din Conference League...
Adevărul
Atacul din Marea Neagră, între tăcere oficială și speculații: „Ne aflăm într-un imperiu al incertitudinilor”
Playtech
Salariul președintelui Bulgariei, pus față în față cu cel al președintelui României. Diferența este...
Digi FM
Dana Tapalagă va fi înmormântată azi la cimitirul Sfânta Vineri din Capitală. Mesajul emoționant transmis de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Scandal uriaș: ”M-ai înșelat cu femei și cu bărbați. Nu te voi ierta niciodată”. Au împreună un copil
Pro FM
„Cât au crescut, sunt adorabili!” Imagini rare cu copiii lui Enrique Iglesias în tricourile Spaniei după...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Matt Damon vorbește cu emoție despre Ben Affleck și prietenia lor de 45 de ani: “El este una dintre marile...
Adevarul
Unde se află lacul unicat în România, care își schimbă mereu culoarea. Atracții neobișnuite în micile orașe...
Newsweek
În ce condiții vor crește vârsta de pensionare și stagiul minim de cotizare la pensie? Legea e foarte clară
Digi FM
Cine este românca care a urcat pe scena finalei Cupei Mondiale 2026. A ținut în mâini trofeul înmânat lui Pau...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
„Cea mai mare greșeală din viața mea a fost căsnicia”. Confesiunea tulburătoare a unei femei de 107 ani...
Digi Animal World
Dacă patrupedul tău are respirație urât mirositoare, nu o ignora. Ce poate ascunde acest simptom
Film Now
Richard Gere, cu soția și copiii la finala CM 2026. Imagini virale cu actorul din „Pretty Woman” și alături...
UTV
Andreea Ibacka rupe tăcerea după divorțul de Cabral. „Rănile se vindecă alături de ai mei”