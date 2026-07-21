Rezultate Definitivat 2026: Ministerul Educației a publicat notele înainte de contestații. Vezi mediile pe județe

Ministerul Educației și Cercetării a afișat marți, 21 iulie, notele inițiale obținute de profesorii debutanți la Definitivat 2026. Acestea pot fi consultate atât în centrele de examen, cât și pe platforma definitivat.edu.ro. Pentru promovare, candidații trebuie să obțină o medie de minimum 8, calculată pe baza probei scrise și a calificativelor primite la inspecțiile la clasă.
Ulterior afișării, candidații pot depune contestații (la centrele de examen) marți, 21 iulie (până la ora 20:00) și miercuri, 22 iulie (până la ora 12:00). Contestațiile pot fi transmise și prin e-mail, utilizându-se adresele de poștă electronică afișate în centrele de examen în ziua susținerii probei scrise.
Rezultate Definitivat 2026 pe județe
Rezultate Definitivat 2026 Județul Alba
Rezultate Definitivat 2026 Județul Argeș
Rezultate Definitivat 2026 Județul Arad
Rezultate Definitivat 2026 Municipiul București
Rezultate Definitivat 2026 Județul Bacău
Rezultate Definitivat 2026 Județul Bihor
Rezultate Definitivat 2026 Județul Bistriţa-Năsăud
Rezultate Definitivat 2026 Județul Brăila
Rezultate Definitivat 2026 Județul Botoşani
Rezultate Definitivat 2026 Județul Braşov
Rezultate Definitivat 2026 Județul Buzău
Rezultate Definitivat 2026 Județul Cluj
Rezultate Definitivat 2026 Județul Călăraşi
Rezultate Definitivat 2026 Județul Caraş-Severin
Rezultate Definitivat 2026 Județul Constanța
Rezultate Definitivat 2026 Județul Covasna
Rezultate Definitivat 2026 Județul Dâmbovița
Rezultate Definitivat 2026 Județul Dolj
Rezultate Definitivat 2026 Județul Gorj
Rezultate Definitivat 2026 Județul Galaţi
Rezultate Definitivat 2026 Județul Giurgiu
Rezultate Definitivat 2026 Județul Hunedoara
Rezultate Definitivat 2026 Județul Harghita
Rezultate Definitivat 2026 Județul Ilfov
Rezultate Definitivat 2026 Județul Ialomița
Rezultate Definitivat 2026 Județul Iaşi
Rezultate Definitivat 2026 Județul Mehedinți
Rezultate Definitivat 2026 Județul Maramureş
Rezultate Definitivat 2026 Județul Mureş
Rezultate Definitivat 2026 Județul Neamț
Rezultate Definitivat 2026 Județul Olt
Rezultate Definitivat 2026 Județul Prahova
Rezultate Definitivat 2026 Județul Sibiu
Rezultate Definitivat 2026 Județul Sălaj
Rezultate Definitivat 2026 Județul Satu-Mare
Rezultate Definitivat 2026 Județul Suceava
Rezultate Definitivat 2026 Județul Tulcea
Rezultate Definitivat 2026 Județul Timiş
Rezultate Definitivat 2026 Județul Teleorman
Rezultate Definitivat 2026 Județul Vâlcea
Rezultate Definitivat 2026 Județul Vrancea
Rezultate Definitivat 2026 Județul Vaslui
Sinteza rezultatelor înregistrate la proba scrisă (înainte de contestații)
Rezultatele inițiale înregistrate la proba scrisă desfășurată marți, 14 iulie, în cadrul examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar, au fost publicate astăzi, 21 iulie, pe site-ul dedicat, definitivat.edu.ro, dar și în centrele de examen.
Au fost prezenți 9.269 de candidați (96,4% din totalul celor 9.615 candidați cu drept de participare), care au susținut proba scrisă la 106 discipline în 42 de centre de examen, organizate la nivel național (câte un centru/județ).
Dintre aceștia, 318 candidați (3,43%) s-au retras, 3 candidați au fost eliminați pentru tentativă de fraudă, iar lucrările a 9 candidați au fost anulate în centrele de evaluare pentru nerespectarea prevederilor metodologice în materie de redactare (semne distinctive).
Drept urmare, au intrat în proces de evaluare lucrările a 8.948 de candidați. Dintre acestea, 6.673 de lucrări au primit note cuprinse între 7 și 10 (417 candidați s-a situat pe segmentul de note 9,50 - 9.99, iar lucrările a 46 de candidaţi au fost notate cu 10). Lucrările a 463 de candidați au primit note sub 5.
În virtutea acestor rezultate, 6.345 de cadre didactice (70,94% - în creștere semnificativă față de anul trecut: 65,36%) au promovat examenul și, implicit, au obținut definitivarea în învățământ (dintre acestea, 40 de cadre didactice au promovat examenul cu media 10).
Cadrele didactice promovate dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar.
Conform metodologiei, au dreptul să susțină proba scrisă doar candidații care au îndeplinit cumulativ condiţiile prevăzute de metodologie:
- stagiu de predare în specialitate de cel puţin un an;
- calificativul „Bine” sau „Foarte bine” pentru anul şcolar în curs;
- cel puțin media 8 - media aritmetică a notelor obținute la cele două inspecții la clasă și la evaluarea portofoliului profesional, dar note nu mai mici de 7 la fiecare din probele respective.
Rezultatele finale se afișează în centrele de examen și pe pagina web dedicată în data de 27 iulie și vor fi validate prin ordin de ministru în perioada 30 iulie - 18 august 2026.
Editor : C.S.