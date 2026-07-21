Rezultate Definitivat 2026: Ministerul Educației a publicat notele înainte de contestații. Vezi mediile pe județe

Ministerul Educației și Cercetării a afișat marți, 21 iulie, notele inițiale obținute de profesorii debutanți la Definitivat 2026. Acestea pot fi consultate atât în centrele de examen, cât și pe platforma definitivat.edu.ro. Pentru promovare, candidații trebuie să obțină o medie de minimum 8, calculată pe baza probei scrise și a calificativelor primite la inspecțiile la clasă.

Ulterior afișării, candidații pot depune contestații (la centrele de examen) marți, 21 iulie (până la ora 20:00) și miercuri, 22 iulie (până la ora 12:00). Contestațiile pot fi transmise și prin e-mail, utilizându-se adresele de poștă electronică afișate în centrele de examen în ziua susținerii probei scrise.

Rezultate Definitivat 2026 pe județe

Rezultate Definitivat 2026 Județul Alba

Rezultate Definitivat 2026 Județul Argeș

Rezultate Definitivat 2026 Județul Arad

Rezultate Definitivat 2026 Municipiul București

Rezultate Definitivat 2026 Județul Bacău

Rezultate Definitivat 2026 Județul Bihor

Rezultate Definitivat 2026 Județul Bistriţa-Năsăud

Rezultate Definitivat 2026 Județul Brăila

Rezultate Definitivat 2026 Județul Botoşani

Rezultate Definitivat 2026 Județul Braşov

Rezultate Definitivat 2026 Județul Buzău

Rezultate Definitivat 2026 Județul Cluj

Rezultate Definitivat 2026 Județul Călăraşi

Rezultate Definitivat 2026 Județul Caraş-Severin

Rezultate Definitivat 2026 Județul Constanța

Rezultate Definitivat 2026 Județul Covasna

Rezultate Definitivat 2026 Județul Dâmbovița

Rezultate Definitivat 2026 Județul Dolj

Rezultate Definitivat 2026 Județul Gorj

Rezultate Definitivat 2026 Județul Galaţi

Rezultate Definitivat 2026 Județul Giurgiu

Rezultate Definitivat 2026 Județul Hunedoara

Rezultate Definitivat 2026 Județul Harghita

Rezultate Definitivat 2026 Județul Ilfov

Rezultate Definitivat 2026 Județul Ialomița

Rezultate Definitivat 2026 Județul Iaşi

Rezultate Definitivat 2026 Județul Mehedinți

Rezultate Definitivat 2026 Județul Maramureş

Rezultate Definitivat 2026 Județul Mureş

Rezultate Definitivat 2026 Județul Neamț

Rezultate Definitivat 2026 Județul Olt

Rezultate Definitivat 2026 Județul Prahova

Rezultate Definitivat 2026 Județul Sibiu

Rezultate Definitivat 2026 Județul Sălaj

Rezultate Definitivat 2026 Județul Satu-Mare

Rezultate Definitivat 2026 Județul Suceava

Rezultate Definitivat 2026 Județul Tulcea

Rezultate Definitivat 2026 Județul Timiş

Rezultate Definitivat 2026 Județul Teleorman

Rezultate Definitivat 2026 Județul Vâlcea

Rezultate Definitivat 2026 Județul Vrancea

Rezultate Definitivat 2026 Județul Vaslui

Sinteza rezultatelor înregistrate la proba scrisă (înainte de contestații)

Rezultatele inițiale înregistrate la proba scrisă desfășurată marți, 14 iulie, în cadrul examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar, au fost publicate astăzi, 21 iulie, pe site-ul dedicat, definitivat.edu.ro, dar și în centrele de examen.

Au fost prezenți 9.269 de candidați (96,4% din totalul celor 9.615 candidați cu drept de participare), care au susținut proba scrisă la 106 discipline în 42 de centre de examen, organizate la nivel național (câte un centru/județ).

Dintre aceștia, 318 candidați (3,43%) s-au retras, 3 candidați au fost eliminați pentru tentativă de fraudă, iar lucrările a 9 candidați au fost anulate în centrele de evaluare pentru nerespectarea prevederilor metodologice în materie de redactare (semne distinctive).

Drept urmare, au intrat în proces de evaluare lucrările a 8.948 de candidați. Dintre acestea, 6.673 de lucrări au primit note cuprinse între 7 și 10 (417 candidați s-a situat pe segmentul de note 9,50 - 9.99, iar lucrările a 46 de candidaţi au fost notate cu 10). Lucrările a 463 de candidați au primit note sub 5.

În virtutea acestor rezultate, 6.345 de cadre didactice (70,94% - în creștere semnificativă față de anul trecut: 65,36%) au promovat examenul și, implicit, au obținut definitivarea în învățământ (dintre acestea, 40 de cadre didactice au promovat examenul cu media 10).

Cadrele didactice promovate dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar.

Conform metodologiei, au dreptul să susțină proba scrisă doar candidații care au îndeplinit cumulativ condiţiile prevăzute de metodologie:

stagiu de predare în specialitate de cel puţin un an;

calificativul „Bine” sau „Foarte bine” pentru anul şcolar în curs;

cel puțin media 8 - media aritmetică a notelor obținute la cele două inspecții la clasă și la evaluarea portofoliului profesional, dar note nu mai mici de 7 la fiecare din probele respective.

Rezultatele finale se afișează în centrele de examen și pe pagina web dedicată în data de 27 iulie și vor fi validate prin ordin de ministru în perioada 30 iulie - 18 august 2026.

Editor : C.S.