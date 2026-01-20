Live TV

Video Momentul în care o mașină este spulberată de tren în Chiajna. Un bărbat, scos inconștient din autoturism

Data actualizării: Data publicării:
N23 ACCIDENT TREN CHIAJNA-VO 200126_00276
Mașină lovită de tren în Chiajna. Foto via Digi24

Un autoturism aflat pe linia ferată a fost lovit de un tren, marți seară, în localitatea Chiajna, județul Ilfov. În urma impactului, un bărbat de aproximativ 30 de ani a rămas încarcerat și a fost scos inconștient din vehicul de echipele de intervenție. În imaginile surprinse de o cameră de supraveghere se vede, secundă cu secundă, cum s-a întâmplat accidentul.

Actualizare 00:21 În imaginile surprinse de o cameră de supraveghere se vede cum mașina derapează necontrolat și se răstoarnă pe liniile de cale ferată. Câțiva șoferi încearcă să îl scoată rapid din autoturism pe bărbatul de la volan, dar în doar câteva secunde autoturismul a fost pulberat de un tren care a trecut cu viteză prin zonă.

Impactul a fost devastator.

Șoferul a rămas încarcerat în mașina distrusă, iar salvatorii au izolat zona pentru că au observat că din epavă curgea combustibil.

În cele din urmă ei au reușit să îl scoată pe șoferul de 30 de ani din autovehicul, care a fost dus în stare gravă la spital.

Circulația trenurilor, dar și a mașinilor în zonă a fost dată peste cap ore bune.

Urmează ca o anchetă să stabilească cum a avut loc accidentul și de ce a pierdut șoferul controlul volanului.

Știrea inițială Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov, la sosirea primelor echipaje, autoturismul era blocat sub tren, iar călătorii coborâseră deja din vagoane. Victima a fost extrasă dintre fiarele contorsionate și predată echipajelor medicale, pentru a fi transportată la spital.

Poliția Ilfov a precizat că, din cauza pierderilor de combustibil din autoturism, a fost instituit un perimetru de siguranță de aproximativ 150 de metri. La fața locului au intervenit polițiști, pompieri și echipaje de prim ajutor, iar circulația rutieră a fost oprită pe strada Tineretului, la trecerea la nivel cu calea ferată.

Compania Națională de Căi Ferate CFR SA a anunțat că incidentul s-a produs în jurul orei 19:00, pe secția de circulație București Vest Chiajna, la kilometrul feroviar 68+900. Trenul R 9427, care circula pe ruta București Progresu București Nord, a lovit un autoturism răsturnat în gabaritul liniei de cale ferată, pe firul al doilea.

Potrivit CFR, traficul feroviar a fost temporar restricționat pe firul doi, circulația desfășurându-se pe firul unu, în condiții de siguranță, până la finalizarea intervențiilor și a cercetărilor la fața locului.

Centrul Infotrafic a transmis că accidentul a avut loc pe Magistrala București Jilava, iar trenul care circula între Domnești și Chiajna a lovit autoturismul aflat pe calea ferată. În urma impactului, mașina a ajuns sub tren, iar conducătorul auto a rămas încarcerat.

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cauzele și împrejurările exacte în care s-a produs accidentul feroviar.

Editor : S.S. | Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc cu ochelari, sacou si margele, la microfon
1
Nicoleta Pauliuc i-a cerut lui Ilie Bolojan să elimine măsurile de reformă care afectează...
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.
2
Lavrov: Groenlanda nu este o parte naturală a Danemarcei, e o cucerire colonială. Faptul...
Carney și Macron
3
Franța și Canada au dat deja răspunsuri cu privire la invitația de a adera la „Consiliul...
ID329192_INQUAM_Photos_George_Calin
4
Curtea supremă a dat verdictul în cazul lui Paul Ciprian Pintea, senatorul POT care și-a...
The Norwegian Post Office's sorting center in Lørenskog during the annual Christmas gift rush.
5
Mii de proprietari, notificați de armata Norvegiei că imobilele și bunurile lor ar putea...
Fiica lui Ilie Năstase a ajuns pe străzi și n-are nici ce să mănânce: ”Îmi puteți trimite bani?”
Digi Sport
Fiica lui Ilie Năstase a ajuns pe străzi și n-are nici ce să mănânce: ”Îmi puteți trimite bani?”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Accident tren Spania
Un nou accident feroviar în Spania: Un tren a lovit un zid prăbuşit peste calea ferată în Catalonia
accident
La un pas de tragedie: Un șofer beat a pierdut controlul TIR-ului pe care îl conducea și a intrat într-o casă. Momentul impactului
accident it
Scandal în Italia după moartea unui copil român: Băiatul a fost lovit mortal de o mașină, în timp ce mergea la școală
fustta
O femeie a mers în fustă pe pârtia de schi. Avertismentul Salvamont: „S-a înregistrat un record negativ. Mulți turiști s-au accidentat”
accident
Accident în lanț la o trecere de pietoni din București: Un pieton a ajuns în stare gravă la spital
Recomandările redacţiei
Trump Groenlanda Danemarca
Cum l-a înfuriat NATO pe Trump din greșeală - o cronologie a...
Untitled
Nemulțumire în rândul românilor din Ucraina: România nu e pe lista...
Thule_AB,_Greenland_(39033264061)
Istoria recentă a inuiților din Groenlanda: cum a contribuit o bază...
radu miruta la o sedinta
Miruţă, atac la PSD: Suntem în sfârşit pe un drum mai corect pentru...
Ultimele știri
Administrația Trump a trimis citaţii guvernatorului din Minnesota şi altor oficiali, în contextul reprimării migranților de către ICE
Marele divorț de la Davos: aliații Statelor Unite trasează o linie roșie împotriva acțiunilor lui Donald Trump (Axios)
Preşedintele CNAS, discuţie cu directorii caselor judeţene: „Mai multă eficienţă, mai puţină risipă, proceduri mai simple”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Sezonul Vărsătorului vine cu o resetare radicală. Patru zodii intră într-o nouă eră
Cancan
Iulia Albu a avut un șoc când a primit factura la gaze. Cât are de plătit: 'Oare este o glumă?'
Fanatik.ro
Germania ia în calcul să nu meargă la Cupa Mondială din cauza lui Donald Trump! Și alte naționale europene ar...
editiadedimineata.ro
Diplomația trollingului: experimentului Franței de a combate dezinformarea prin sarcasm
Fanatik.ro
Schimbarea suferită de cea mai frumoasă sportivă din lume. Decizia luată la 6 ani de la retragere
Adevărul
Răspunsul guvernului britanic după ce Trump a atacat Marea Britanie pentru decizia de a ceda Insulele Chagos...
Playtech
Pedepse mai dure pentru şoferii care nu plătesc parcarea! Noutăţile din 2026 pentru proprietarii de maşini
Digi FM
Fiica adoptivă a lui Ilie Năstase a ajuns pe stradă: „Sunt fără adăpost și fără bani”. De ce nu o ajută...
Digi Sport
Jurgen Hardt sugerează retragerea Germaniei, pentru a pune presiune pe Donald Trump: ”Ar fi ultima soluție”
Pro FM
Enrique Iglesias, imagini rare alături de fiica lui, Mary: „Pregătită de scenă!” Videoclipul a devenit viral...
Film Now
Fran Drescher, dezvăluiri despre relația cu fostul soț: „Suntem suflete pereche. Ne știm de la 15 ani, cine...
Adevarul
Indianul care a salvat fetița din lacul înghețat, răsplătit de români cu donații: „Iubesc oamenii din România”
Newsweek
Ministrul Muncii anunță modificări la pensie în 2026. Care pensionari iau bani în plus? Vor fi 3 tranșe
Digi FM
„Justiția nu are ce să-mi facă!” Cum și-a justificat Mario Iorgulescu declarațiile halucinante făcute pe...
Digi World
Ce efecte are în organism consumul zilnic de migdale. Câte să mănânci pentru a profita de beneficii
Digi Animal World
Te gândești să-ți iei un câine? Cele 7 semne clare că nu ești pregătit să ai unul, indiferent cât de mult îți...
Film Now
Ben Affleck, declarații ferme despre viitorul copiilor săi și ai lui Jennifer Garner: „Sperăm să nu-și...
UTV
Alina Pușcău spune ce dietă ține la 43 de ani: „Am făcut școala de nutriție în America”