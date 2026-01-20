Un autoturism aflat pe linia ferată a fost lovit de un tren, marți seară, în localitatea Chiajna, județul Ilfov. În urma impactului, un bărbat de aproximativ 30 de ani a rămas încarcerat și a fost scos inconștient din vehicul de echipele de intervenție. În imaginile surprinse de o cameră de supraveghere se vede, secundă cu secundă, cum s-a întâmplat accidentul.

Actualizare 00:21 În imaginile surprinse de o cameră de supraveghere se vede cum mașina derapează necontrolat și se răstoarnă pe liniile de cale ferată. Câțiva șoferi încearcă să îl scoată rapid din autoturism pe bărbatul de la volan, dar în doar câteva secunde autoturismul a fost pulberat de un tren care a trecut cu viteză prin zonă.

Impactul a fost devastator.

Șoferul a rămas încarcerat în mașina distrusă, iar salvatorii au izolat zona pentru că au observat că din epavă curgea combustibil.

În cele din urmă ei au reușit să îl scoată pe șoferul de 30 de ani din autovehicul, care a fost dus în stare gravă la spital.

Circulația trenurilor, dar și a mașinilor în zonă a fost dată peste cap ore bune.

Urmează ca o anchetă să stabilească cum a avut loc accidentul și de ce a pierdut șoferul controlul volanului.

Știrea inițială Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov, la sosirea primelor echipaje, autoturismul era blocat sub tren, iar călătorii coborâseră deja din vagoane. Victima a fost extrasă dintre fiarele contorsionate și predată echipajelor medicale, pentru a fi transportată la spital.

Poliția Ilfov a precizat că, din cauza pierderilor de combustibil din autoturism, a fost instituit un perimetru de siguranță de aproximativ 150 de metri. La fața locului au intervenit polițiști, pompieri și echipaje de prim ajutor, iar circulația rutieră a fost oprită pe strada Tineretului, la trecerea la nivel cu calea ferată.

Compania Națională de Căi Ferate CFR SA a anunțat că incidentul s-a produs în jurul orei 19:00, pe secția de circulație București Vest Chiajna, la kilometrul feroviar 68+900. Trenul R 9427, care circula pe ruta București Progresu București Nord, a lovit un autoturism răsturnat în gabaritul liniei de cale ferată, pe firul al doilea.

Potrivit CFR, traficul feroviar a fost temporar restricționat pe firul doi, circulația desfășurându-se pe firul unu, în condiții de siguranță, până la finalizarea intervențiilor și a cercetărilor la fața locului.

Centrul Infotrafic a transmis că accidentul a avut loc pe Magistrala București Jilava, iar trenul care circula între Domnești și Chiajna a lovit autoturismul aflat pe calea ferată. În urma impactului, mașina a ajuns sub tren, iar conducătorul auto a rămas încarcerat.

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cauzele și împrejurările exacte în care s-a produs accidentul feroviar.

