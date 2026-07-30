Transelectrica: Canicula și seceta vor pune presiune pe Sistemul Electroenergetic Național. Unitatea 2 rămâne în funcțiune momentan

Sistemul Electroenergetic Național (SEN) funcționează în prezent în condiții de siguranță, însă urmează o perioadă cu un grad ridicat de solicitare, pe fondul caniculei și al secetei, avertizează Transelectrica. Compania precizează că se pregătește inclusiv pentru scenariul în care ambele reactoare ale Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă ar putea fi oprite, dacă situația tehnică o va impune.

În prezent, Unitatea 1 a centralei de la Cernavodă este deja oprită, iar specialiștii au decis, în urma evaluării făcute joi dimineață, să mențină deocamdată în exploatare reactorul 2.

„În prezent, Sistemul Electroenergetic Naţional funcţionează în parametri de siguranţă operaţională (...). Ca urmare a evaluării tehnice din această dimineaţă, specialiştii au luat decizia menţinerii pentru moment în exploatare a celei de-a doua unităţi a Centralei Nuclear Electrice Cernavodă. Situaţia este evaluată în permanenţă, astfel încât, în funcţie de evoluţia situaţiei, Unitatea 2 poate fi oprită în cazul în care condiţiile tehnice o impun”, se arată în comunicatul Transelectrica.

Dispecerul Energetic Național analizează permanent evoluția consumului și a producției de energie și este pregătit inclusiv pentru scenariul în care ambele reactoare nucleare ar fi indisponibile. Echilibrarea sistemului se va face prin utilizarea tuturor resurselor disponibile, inclusiv prin schimburi comerciale de energie cu statele vecine.

Consumul va crește odată cu noul val de caniculă

Potrivit estimărilor operatorului de transport al energiei electrice, noul episod de temperaturi extreme și seceta vor determina o creștere a consumului, în special în intervalele de vârf din timpul serii.

„Având în vedere prognozele meteorologice care arată menţinerea secetei şi instalarea unui nou episod de temperaturi foarte ridicate în perioada următoare, se estimează o creştere a gradului de solicitare a SEN, în special în intervalele de consum maxim. În acest context, Dispecerul Energetic Naţional va continua să adapteze în timp real măsurile de operare, astfel încât să poată fi asigurată funcţionarea SEN în condiţii de siguranţă”, se mai arată în comunicat.

În prezent, rețeaua electrică de transport are o capacitate de schimb transfrontalier de aproximativ 4.000 MW, atât pentru import, cât și pentru export de energie, iar această capacitate poate fi folosită pentru menținerea echilibrului dintre producție și consum.

Presiunea asupra sistemului energetic nu este însă doar în România. Seceta și temperaturile ridicate afectează în această perioadă mai multe state europene, ceea ce influențează atât funcționarea sistemelor electroenergetice, cât și piața regională de energie.

Transelectrica afirmă că va continua să monitorizeze în timp real evoluția Sistemului Electroenergetic Național și va informa publicul dacă vor apărea schimbări importante în funcționarea acestuia. Obiectivul rămâne menținerea alimentării cu energie electrică în condiții de siguranță.

Editor : A.D.