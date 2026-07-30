Live TV

Transelectrica: Canicula și seceta vor pune presiune pe Sistemul Electroenergetic Național. Unitatea 2 rămâne în funcțiune momentan

Data publicării:
centrala nucleara de la cernavoda
Centrala nucleară de la Cernavodă. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Consumul va crește odată cu noul val de caniculă

Sistemul Electroenergetic Național (SEN) funcționează în prezent în condiții de siguranță, însă urmează o perioadă cu un grad ridicat de solicitare, pe fondul caniculei și al secetei, avertizează Transelectrica. Compania precizează că se pregătește inclusiv pentru scenariul în care ambele reactoare ale Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă ar putea fi oprite, dacă situația tehnică o va impune.

În prezent, Unitatea 1 a centralei de la Cernavodă este deja oprită, iar specialiștii au decis, în urma evaluării făcute joi dimineață, să mențină deocamdată în exploatare reactorul 2.

„În prezent, Sistemul Electroenergetic Naţional funcţionează în parametri de siguranţă operaţională (...). Ca urmare a evaluării tehnice din această dimineaţă, specialiştii au luat decizia menţinerii pentru moment în exploatare a celei de-a doua unităţi a Centralei Nuclear Electrice Cernavodă. Situaţia este evaluată în permanenţă, astfel încât, în funcţie de evoluţia situaţiei, Unitatea 2 poate fi oprită în cazul în care condiţiile tehnice o impun”, se arată în comunicatul Transelectrica.

Dispecerul Energetic Național analizează permanent evoluția consumului și a producției de energie și este pregătit inclusiv pentru scenariul în care ambele reactoare nucleare ar fi indisponibile. Echilibrarea sistemului se va face prin utilizarea tuturor resurselor disponibile, inclusiv prin schimburi comerciale de energie cu statele vecine.

Consumul va crește odată cu noul val de caniculă

Potrivit estimărilor operatorului de transport al energiei electrice, noul episod de temperaturi extreme și seceta vor determina o creștere a consumului, în special în intervalele de vârf din timpul serii.

„Având în vedere prognozele meteorologice care arată menţinerea secetei şi instalarea unui nou episod de temperaturi foarte ridicate în perioada următoare, se estimează o creştere a gradului de solicitare a SEN, în special în intervalele de consum maxim. În acest context, Dispecerul Energetic Naţional va continua să adapteze în timp real măsurile de operare, astfel încât să poată fi asigurată funcţionarea SEN în condiţii de siguranţă”, se mai arată în comunicat.

În prezent, rețeaua electrică de transport are o capacitate de schimb transfrontalier de aproximativ 4.000 MW, atât pentru import, cât și pentru export de energie, iar această capacitate poate fi folosită pentru menținerea echilibrului dintre producție și consum.

Presiunea asupra sistemului energetic nu este însă doar în România. Seceta și temperaturile ridicate afectează în această perioadă mai multe state europene, ceea ce influențează atât funcționarea sistemelor electroenergetice, cât și piața regională de energie.

Transelectrica afirmă că va continua să monitorizeze în timp real evoluția Sistemului Electroenergetic Național și va informa publicul dacă vor apărea schimbări importante în funcționarea acestuia. Obiectivul rămâne menținerea alimentării cu energie electrică în condiții de siguranță.

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Hungariak Parliament Due To Vote On 17th Constitutional Amendment, Budapest, Hungary - 13 Jul 2026
1
„Luna de miere” a lui Peter Magyar s-a încheiat. „Afacerea Judit Polgar” a dus la...
apa scazuta la dunare
2
De ce are Dunărea un debit atât de scăzut, deși în România a plouat? Explicațiile...
INSTANT_COALITIE_BUGET_15_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Grindeanu anunță că 14 deputați PNL „au trecut peste ordinul lui Bolojan” și au votat...
Pierre-Henri Chuet
4
Anchetă de trădare în Franța: un fost pilot francez de avioane de vânătoare Rafale...
Accident
5
Condamnare-record pentru un șofer de TIR: cum a dus o șicanare în trafic la o tragedie și...
Lamine Yamal: ”Dacă-mi arătați o fată mai frumoasă, îmi rad sprâncenele”
Digi Sport
Lamine Yamal: ”Dacă-mi arătați o fată mai frumoasă, îmi rad sprâncenele”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
energie-cabluri-electrice-londra-profimedia
Transelectrica, după oprirea Unității 1 de la Cernavodă: Sistemul energetic funcționează în siguranță. Cum va fi acoperit consumul
panou-comanda-transelectrica
Transelectrica, Rompetrol Energy şi Nuclearelectrica au testat Sistemul Electroenergetic Naţional în cazul producerii unei avarii
barbat si un termometru care arata temperaturi ridicate
Transelectrica pregătește rețeaua la capacitate maximă, pe fondul caniculei. Consumul de energie ar putea ajunge la 8.000 MW
Prim-ministrul Ilie Bolojan.
Ilie Bolojan anunță modificarea indicatorilor de performanţă pentru toate companiile din Energie care nu îşi realizează investiţiile
STALPI INALTA TENSIUNE
Guvernul a declarat de importanță națională două linii electrice de 400 kV: Ardeal–Moldova și interconectarea cu Republica Moldova
Recomandările redacţiei
Mihailo Podoliak
Mihailo Podoliak, consilierul lui Zelenski, pentru Digi24.ro...
sigla psd
PSD mută scandalul pe legea salarizării publice la Bruxelles...
BUCURESTI - PROTEST - CRESCATORI OVINE - CAPRINE - 30 IUL 2026
Protestul oierilor s-a mutat la Guvern după incidentele de la ANSVSA...
sosoaca face declaratii
Diana Șoșoacă, implicată într-un accident rutier în București...
Ultimele știri
Metoda prin care o grupare fura produse vândute la bordul avioanelor. Prejudiciul e de 800.000 de euro
Iranul susţine că a distrus trei avioane F-35 ale SUA într-un atac asupra unei baze în Iordania
Ce se știe despre racheta rusească suspectată că a lăsat un crater de 10 metri la prăbușirea în Polonia. Are greutatea unui autobuz mic
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Laura Cosoi a născut a cincea fetiță. Ce nume a primit micuța și ce detaliu emoționant o leagă de surioarele...
Cancan
A murit pilotul Mihai Vîrdol. Anunțul făcut de forțele aeriene române
Fanatik.ro
Avem ofertele Rapidului pentru Cordea și Korenica! Neluțu Varga: „Atât costă! Să pună banii jos!”. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Companiile AI strâng cărți vechi, își antrenează modelele cu ele, apoi le distrug
Fanatik.ro
Record! Câte beri s-au băut pe „Ion Oblemenco” la Universitatea Craiova – Levski Sofia. Exclusiv
Adevărul
„De ce ar trebui să beneficieze de acciză redusă cineva care conduce un SUV?” Subvenția la motorină...
Playtech
Cine poate fi încorporat în România în caz de război. De ce au fost chemaţi tinerii în Armată
Digi FM
Mihai Onilă a fost operat de urgență. Fostul membru AXXA stârnise controverse după ce a ținut post negru 40...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Surpriză uriașă: după 12 ani, Elena Băsescu a revenit! Cum arată și cu ce se ocupă în prezent
Pro FM
Anca Țurcașiu, noi imagini inedite alături de partenerul ei, la malul mării. Fanii au fost cuceriți: „Așa...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Ce părere ar avea Johnny Depp despre filmul care îi marchează revenirea la Hollywood: „O șansă care apare o...
Adevarul
Militarii ucraineni, verdict dur după exercițiile NATO: „Pauzele de cafea și restricțiile pentru drone nu au...
Newsweek
Modificare la pensie începând de vineri. Milioane de români vor munci mai mult înainte să iasă la pensie
Digi FM
Mihai Trăistariu, exasperat de turiștii de pe litoral. Ce îi dispare din apartamente și ce obiecte ajunge să...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce este "dirty soda", băutura care face furori pe internet, dar îi îngrijorează pe medici: "Este un dezastru...
Digi Animal World
Un câine a distrus drona vecinului, iar cazul a ajuns în instanță. Ce a decis judecătorul
Film Now
A trăit în mașină înainte să ajungă la Hollywood, apoi a câștigat două premii Oscar. Viața a încercat-o de...
UTV
Florin Ristei și iubita lui au sărbătorit un moment special în vacanță. Cum a surprins-o artistul pe Andreea...