Accident grav în Sibiu. Planul Roșu a fost activat: șapte persoane rănite, una resuscitată la fața locului

Planul Roșu de Intervenție a fost activat, duminică, în județul Sibiu, după un accident rutier produs pe DJ106G, între localitățile Dobârca și Poiana Sibiului. În accident sunt implicate șapte persoane, una dintre acestea fiind găsită în stop cardio-respirator, potrivit News.ro.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Sibiu a anunțat că a intervenit de urgență la locul accidentului, unde, din primele informații, au fost implicate două autovehicule.

„ISU Sibiu intervine de urgență pe DJ106G, între localitățile Dobârca și Poiana Sibiului, la un accident rutier”, a transmis, duminică, ISU Sibiu.

La fața locului au fost mobilizate un echipaj SMURD, o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare, precum și două ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean, dintre care una cu medic.

După evaluarea situației din teren, autoritățile au decis activarea Planului Roșu de Intervenție.

„După sosirea forțelor la locul intervenției s-a constatat că în accident sunt implicate șapte persoane, în consecință a fost activat Planul Roșu de Intervenție”, a mai transmis ISU Sibiu.

În sprijinul echipajelor aflate deja la fața locului se deplasează și o autospecială de transport personal și victime multiple.

Pompierii au precizat că una dintre persoanele implicate a fost găsită încarcerată. Victima a fost extrasă dintre fiarele contorsionate ale autovehiculului, însă se află în stop cardio-respirator, fiind supusă manevrelor de resuscitare.

La locul accidentului au ajuns și polițiștii din cadrul IPJ Sibiu, care au demarat cercetările pentru stabilirea circumstanțelor producerii accidentului. Traficul rutier în zonă este restricționat.

Editor : Ș.A.