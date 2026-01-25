Live TV

Accident grav în Sibiu. Planul Roșu a fost activat: șapte persoane rănite, una resuscitată la fața locului

Data publicării:
photo-collage.png (53)
Accident grav în Sibiu. Planul Roșu a fost activat: șapte persoane rănite, una resuscitată la fața locului. Foto via News.ro

Planul Roșu de Intervenție a fost activat, duminică, în județul Sibiu, după un accident rutier produs pe DJ106G, între localitățile Dobârca și Poiana Sibiului. În accident sunt implicate șapte persoane, una dintre acestea fiind găsită în stop cardio-respirator, potrivit News.ro.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Sibiu a anunțat că a intervenit de urgență la locul accidentului, unde, din primele informații, au fost implicate două autovehicule.

„ISU Sibiu intervine de urgență pe DJ106G, între localitățile Dobârca și Poiana Sibiului, la un accident rutier”, a transmis, duminică, ISU Sibiu.

La fața locului au fost mobilizate un echipaj SMURD, o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare, precum și două ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean, dintre care una cu medic.

După evaluarea situației din teren, autoritățile au decis activarea Planului Roșu de Intervenție.

„După sosirea forțelor la locul intervenției s-a constatat că în accident sunt implicate șapte persoane, în consecință a fost activat Planul Roșu de Intervenție”, a mai transmis ISU Sibiu.

În sprijinul echipajelor aflate deja la fața locului se deplasează și o autospecială de transport personal și victime multiple.

Pompierii au precizat că una dintre persoanele implicate a fost găsită încarcerată. Victima a fost extrasă dintre fiarele contorsionate ale autovehiculului, însă se află în stop cardio-respirator, fiind supusă manevrelor de resuscitare.

La locul accidentului au ajuns și polițiștii din cadrul IPJ Sibiu, care au demarat cercetările pentru stabilirea circumstanțelor producerii accidentului. Traficul rutier în zonă este restricționat.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
photo-collage.png (51)
1
Oana Țoiu, declarații după Davos: „România importă de 120 de miliarde și exportă de 90 de...
ilie bolojan lia olguta vasilescu
2
Bolojan îi răspunde Liei Olguța Vasilescu: Eu sunt de vină că la Craiova au fost alocați...
Vladimir Putin
3
Putin, obligat să se trezească din delirul grandorii. Cu ce trebuie să se mulţumească...
Lingouri de aur
4
Economiştii germani cred că depozitarea rezervei de aur în SUA, peste 1.200 de tone, a...
Vicepremierul Oana Gheorghiu
5
Oana Gheorghiu: Sunt domenii în care statul nu are ce să caute. Cine spune că pot fi...
Încă unul! Românii stau ”la coadă la ușa ei” și-i plătesc 500 €/ședință, dar Pancu nu e de acord: ”Am fost o singură dată”
Digi Sport
Încă unul! Românii stau ”la coadă la ușa ei” și-i plătesc 500 €/ședință, dar Pancu nu e de acord: ”Am fost o singură dată”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
klaus iohannis face declaratii
ANAF Sibiu a câştigat în instanţă şi cealaltă jumătate a casei pentru care Iohannis datorează despăgubiri statului
carambol
Carambol cu peste 100 de mașini pe o autostradă înghețată din SUA. „A fost înfricoșător doar să aud totul”
Sibiu,,Romania,-balea lac
Fenomen de inversiune termică: E mai cald la Bâlea Lac decât în municipiul Sibiu
coada masini a2
VIDEO Autostrada Soarelui s-a blocat după un accident între două TIR-uri. Coada de mașini se întinde pe kilometri întregi
accident
Accident cu 8 răniți în Galaţi: Un șofer băut a intrat pe contrasens şi s-a ciocnit cu o altă maşină
Recomandările redacţiei
N16 MIRUTA CEAUSESCU-SINCRON250126_03121
Radu Miruță aduce argumente despre „patriotismul” lui Nicolae...
donald trump nicusor dan presidency ro
Sondaj: Cei mai mulți români spun că țara trebuia să adere la...
profimedia-1069224051
„Nu m-au lăsat să trec. Era în stare critică”. Medic, blocat de...
Graniță Ucraina
AUR acuză că un deputat al partidului a fost declarat „duşman al...
Ultimele știri
Amenzi totale în valoare de 38.000 de lei, după mitingurile de la Iaşi şi Focşani de Ziua Unirii
Martori sub jurământ: Alex Pretti nu avea armă când a fost împușcat. El încerca să ajute o femeie împinsă de agenții ICE
Revoltă în comuna în care stă băiatul de 13 ani, implicat în uciderea lui Mario. Localnicii cer să plece: „Să i se aplice pedeapsa”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Avantajele anului 2026, dezvăluite de astrologi. Nu e un an „obișnuit”, începe o eră a curajului, adevărului...
Cancan
Ce a făcut călăul lui Mario Berinde imediat după ce și-a ucis prietenul. Anchetatorii au rămas stupefiați!
Fanatik.ro
Daniel Pancu face legea la CFR Cluj! Iuliu Mureșan, dezvăluiri din interior: „E jupân și peste mine...
editiadedimineata.ro
Trei jurnaliști palestinieni uciși în Gaza, în ciuda armistițiului
Fanatik.ro
Cu ce probleme se confruntă Cristi Borcea, după ce a fost amendat de Poliție. Vrea să-și facă dreptate în...
Adevărul
„Sistemele centralizate de termoficare sunt o relicvă a comunismului”. Soluția unui cunoscut economist ca...
Playtech
Băiatul de 13 ani implicat în crima lui Mario avea antecedente. Ce a mai făcut în trecut, noi detalii ies la...
Digi FM
Irina Shayk, criticată dur de fani după un pictorial provocator: „De ce ai acceptat asta?” Cum s-a lăsat...
Digi Sport
"Calmează-te, nesimțitule!" Novak Djokovic a dat cărțile pe față, după gestul urât de la Australian Open
Pro FM
Adele o depășește pe Whitney Houston. „21” devine cel mai bine vândut album feminin din istorie, cu peste 56...
Film Now
Ea 46 de ani, el 71. Cine este femeia care l-ar fi cucerit pe Kevin Costner după divorțul de Christine...
Adevarul
Cine este Alex Pretti, bărbatul de 37 de ani împușcat în timpul protestelor din Minneapolis împotriva...
Newsweek
Cum vrea ministrul muncii să salveze sistemul de pensie fără să crească vârsta de pensionare. „Oferim 3.000€”
Digi FM
Dan Negru cere schimbarea legilor pentru minori, după cazul șocant al adolescentului ucis: „În multe alte...
Digi World
De ce ne îmbolnăvim mai des iarna? De ce apar mai des răcelile și gripele
Digi Animal World
Un pui de căprioară salvat de pe stradă a fost „adoptat” de un câine. Povestea lor e demnă de un basm
Film Now
Cum i-a schimbat procesul cu Johnny Depp viața lui Amber Heard. Actrița, declarații sfâșietoare: „Nu mai...
UTV
Vacanță exotică pentru Theo Rose în Maldive alături de cei dragi. Cum arată vila de lux în care s-au cazat