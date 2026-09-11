Live TV

Nepalez bătut și jefuit de 3 adolescenți pe o stradă din Sibiu. I-au furat cardurile bancare și le-au folosit în mai multe magazine

Data publicării:
masina politie
Foto: Captură Digi24
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Trei tineri au fost reținuți după ce au jefuit și bătut un nepalez pe o stradă din Sibiu. Adolescenții i-au furat cardurile bancare și le-au folosit în mai multe magazine.

Incidentul a avut loc pe o stradă din Sibiu. Trei adolescenți cu vârste cuprinse între 15 și 17 ani au lovit și tâlhărit un cetățean nepalez în vârstă de 29 de ani. I-au furat cardurile bancare pe care le-au folosit la mai multe magazine din Sibiu, au făcut tranzacții cu acestea și au achiziționat mai multe bunuri.

Polițiștii fac cercetări pentru a stabili care este valoarea prejudiciului.

Cei trei au fost reținuți pentru 24 de ore și urmează să fie prezentați instanței cu propunere de arestare preventivă.

Ancheta continuă pentru a stabili dacă cei trei adolescenți au mai fost implicați și în alte fapte de acest gen.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
BUCURESTI - CALIN GEORGESCU - JUDECATORIA SEC 1 - 9 IUN 2026
1
Călin Georgescu, după ce Palatul Cotroceni a anunțat că România nu trimite soldați în...
Muntele Târnăcopului (Kolang) Foto Profimedia
2
Lucrările de construcţie s-au intensificat pe Muntele Kolang, unde se bănuiește că ar fi...
20260421_N_Ionita
3
General al Armatei Române, găsit împuşcat în cap. Anchetatorii au descoperit un pistol...
Câte zile de concediu primesc angajații. Foto Getty Images
4
La câte zile de concediu ai dreptul, în funcție de vechimea în muncă. Ce prevede legea...
parlament
5
AUR, pe primul loc în intenția de vot la parlamentare. Ce schimbare apare pe a doua...
"M-a omorât din toate punctele de vedere!" Sorana Cîrstea, dezvăluiri neașteptate despre relația de care nu știa nimeni
Digi Sport
"M-a omorât din toate punctele de vedere!" Sorana Cîrstea, dezvăluiri neașteptate despre relația de care nu știa nimeni
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Timisoara
Un nou oraș românesc va primi titlul de Capitală Europeană a Culturii în 2034. Cum se va desfășura competiția
profimedia-0106091778
Jaf la Muzeul Renoir din Cagnes-sur-Mer: doi hoți au vrut să fure patru tablouri, dar au abandonat două dintre ele în grădina muzeului
furt muzeu viena
Colier regal cu 673 de diamante, furat în plină zi dintr-un muzeu din Viena. Hoții au cumpărat bilete și au spart vitrina cu un ciocan
tezaur epoca bronz Villena spania profimedia-0916923752
Jaf istoric în Spania: Tezaurul din Villena, una dintre marile comori ale Epocii Bronzului din Europa, furat în mai puţin de 4 minute
tunel
Trei români au încercat să jefuiască un magazin de bijuterii din Londra săpând un tunel. Cum au fost prinși
Recomandările redacţiei
INSTANT_PARLAMENT_CITIRE_MOTIUNE_03_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Alianța PSD-AUR funcționează „pe chestiuni emoționale”. Peiu anunță...
Ceremony Marking 25th Anniversary of 9/11 Attacks in New York City
Ceremonii la „Ground Zero” pentru a marca 25 de ani de la atentatele...
INSTANT_CONSULTARI_PSD_66_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Grindeanu anunță că PSD e aproape de a forma o majoritate: „O voi...
elevi-liceu
Ministrul Educației explică rezultatele slabe la testele PISA 2025...
Ultimele știri
Radu Miruță anunță o schimbare pentru navigatorii români. Perioada de serviciu pe mare, redusă de la 24 la 12 luni
Csoma Botond spune că sunt două variante viabile pentru viitorul Guvern: UDMR „nu e de vină că PSD s-a dus către AUR”
Petrișor Peiu răspunde atacurilor privind legea tricolorului: „Dacă vreți, e de inspirație americană onorarea steagului”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Bani și noroc. Trei zodii intră într-o perioadă de abundență financiară până pe 20 septembrie
Cancan
Ea e amanta generalului Dorin Ioniță. Femeia obținuse un ordin de protecție, cu doar câteva ore înainte ca...
Fanatik.ro
Ce a lăsat Gigi Becali în locul bisericii de la Techirghiol pe care a dărâmat-o la presiunile statului: „Nu...
editiadedimineata.ro
Meta testează Community Notes în America Latină. Cine va mai verifica dezinformarea?
Fanatik.ro
Alfred Simonis, anunț despre arena de 32.000 de locuri. Cât va costa stadionul din Timișoara
Adevărul
„Boom-ul” nașterilor din septembrie are o explicație. De ce iarna este sezonul concepției
Playtech
Carrefour își schimbă numele în România. Decizia luată de frații Pavăl pentru cele aproape 500 de magazine
Digi FM
Cine e viitoarea soție a lui Alexandru Nazare. E cu 16 ani mai mică decât el și nu e străină de lumea...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cum s-a transformat noul ”rege” din România în Portugalia: ”Sunt convins că a vrut să se întoarcă”
Pro FM
Delia, în costum de baie și cizme lângă piscina de acasă. Nonconformismul ei a stârnit reacții: "Ador tot ce...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Pamela Anderson, într-o rochie cu spatele gol și crăpătură până la șold. A strălucit la New York, la 59 de ani
Adevarul
„Hristos n-a suferit atâtea!” Destinul tragic al lui Avram Iancu în ultimii ani ai vieții: „gol, flămând și...
Newsweek
Puterea de cumpărare a pensionarilor a scăzut cu 15% în doi ani. Pensionarii au pierdut 425 lei la pensie
Digi FM
Văduva și copiii lui Steve Irwin îi duc dorul: "Familia noastră și-a pierdut supereroul". 20 de ani de la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
VIDEO Păcăliți de inteligența artificială. Studiu: cum ne "umflă" ceasurile smart caloriile
Digi Animal World
Reacția unui câine când vede un dinozaur de jucărie. Imaginile sunt virale: „De mult nu am mai râs așa”
Film Now
Actorul care nu ar mai lucra niciodată cu Sharon Stone. De ce a refuzat să o sărute în ultimele scene din...
UTV
Smiley o ține pe Josephine departe de rețelele sociale. Cum s-a adaptat fetița la noua grădiniță