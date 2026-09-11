Nepalez bătut și jefuit de 3 adolescenți pe o stradă din Sibiu. I-au furat cardurile bancare și le-au folosit în mai multe magazine

Trei tineri au fost reținuți după ce au jefuit și bătut un nepalez pe o stradă din Sibiu. Adolescenții i-au furat cardurile bancare și le-au folosit în mai multe magazine.

Incidentul a avut loc pe o stradă din Sibiu. Trei adolescenți cu vârste cuprinse între 15 și 17 ani au lovit și tâlhărit un cetățean nepalez în vârstă de 29 de ani. I-au furat cardurile bancare pe care le-au folosit la mai multe magazine din Sibiu, au făcut tranzacții cu acestea și au achiziționat mai multe bunuri.

Polițiștii fac cercetări pentru a stabili care este valoarea prejudiciului.

Cei trei au fost reținuți pentru 24 de ore și urmează să fie prezentați instanței cu propunere de arestare preventivă.

Ancheta continuă pentru a stabili dacă cei trei adolescenți au mai fost implicați și în alte fapte de acest gen.

Editor : A.P.