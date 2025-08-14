Alarmă de incendiu la Centrala Nucleară de la Cernavodă: e vorba de o cameră tehnică dintr-o clădire administrativă

Mai multe echipaje de pompieri de seplasează, joi, la Centrala Nucleară de la Cernavodă, după declanşarea unei alarme de incendiu la Unitatea 2, informează News.ro.

ISU Constanţa a anunţat, joi, declanşarea alarmei de incendiu la Unitatea 2 de la CNE Cernavodă. Potrivit primelor date, alarma s-a declanşat într-o cameră tehnică dintr-o clădire administrativă.

La faţa locului se deplasează mai multe autospeciale pentru intervenţie şi evaluarea situaţiei.

