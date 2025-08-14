Alarmă de incendiu la Centrala Nucleară de la Cernavodă: e vorba de o cameră tehnică dintr-o clădire administrativă Data actualizării: 14.08.2025 08:15 Data publicării: 14.08.2025 08:08 Centrala nucleară de la Cernavodă. Foto: Nuclearelectrica / Facebook Mai multe echipaje de pompieri de seplasează, joi, la Centrala Nucleară de la Cernavodă, după declanşarea unei alarme de incendiu la Unitatea 2, informează News.ro. ISU Constanţa a anunţat, joi, declanşarea alarmei de incendiu la Unitatea 2 de la CNE Cernavodă. Potrivit primelor date, alarma s-a declanşat într-o cameră tehnică dintr-o clădire administrativă.La faţa locului se deplasează mai multe autospeciale pentru intervenţie şi evaluarea situaţiei. Editor : B.E. Etichete: cernavoda centrala nucleara alarma de incendiu Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 De ce sunt jandarmi înarmați în stațiile de metrou din București. Explicația oficială a... 2 Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea... 3 Iranul a început să regrete acordul militar cu Rusia. Moscova produce mii de drone... 4 Grindeanu, după ce ministrul Finanțelor a anunțat modificări în privința taxării... 5 AUR vrea să ajungă la guvernare cu PSD, din toamnă, spune George Simion. „Este...