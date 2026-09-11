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Estimarea de cost a proiectului nuclear SMR de la Doiceşti era în 2025 cu 3,8 miliarde dolari mai mult faţă de cea iniţială (raport)

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smr doicesti
Proiectul reactoarelor modulare mici (SMR) de la Doicești. Foto: Facebook/Bogdan Ivan
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Din articol
Nu s-a cerut un punct de vedere din partea Consiliului Concurenţei Anterior perfectării tranzacţiei pentru amplasament, limitele competenţelor de încheiere şi de aprobare a contractelor au fost modificate Raportul semnalează că nu a fost identificat un sistem de monitorizare a cheltuielilor „Analiza va avea ca obiect şi oportunitatea adoptării deciziei de revocare”

Estimarea de cost a proiectului SMR de la Doiceşti la nivelul lunii decembrie 2025 era de 6,5 miliarde dolari, cu aproximativ 3,8 miliarde dolari mai mult faţă de estimarea iniţială, este una dintre concluziile Raportului emis de către Corpul de Control al premierului, ca urmare a acţiunii de control efectuate la Societatea Naţională Nuclearelectrica SA în perioada 15 noiembrie 2025- 20 martie 2026.

Conform unui comunicat al Nuclearelectrica, transmis Bursei de Valori Bucureşti, Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor a aprobat, vineri, publicarea raportului Corpului de Control al prim-ministrului.

„Estimarea de cost a proiectului la nivelul lunii decembrie 2025 era de 6,5 miliarde dolari, cu aproximativ 3,8 miliarde dolari mai mult faţă de estimarea iniţială. Concluzia are justificări pertinente fiind expusă doar pentru a prezenta tendinţa unui astfel de demers”, se menţionează în concluziile raportului.

Acesta mai semnalează că etapele proiectului SMR, stabilite iniţial prin Hotărârea AGEA nr 9/22.09.2022, sunt în prezent decalate, finalizarea etapei FEED 2 fiind realizată cu o întârziere de 20 de luni în raport cu calendarul stabilit iniţial.

Documentul mai precizează că amplasamentul de la Doiceşti, ales pentru realizarea Proiectului SMR, s-a situat, în evaluarea consultantului Sargent&Lundy, pe locul al doilea, iar decizia de selecţie s-a bazat pe argumente generale, fără a se realiza în acest scop o analiză comparativă a avantajelor şi dezavantajelor tehnice şi economice ce caracterizează în mod concret amplasamentele recomandate prin raportul Sargent&Lundy.

Totodată, procesul de desemnarea a asociatului SNN în asocierea Compania de proiect, respectiv Nova Power&Gas, şi modalitatea de constituire şi funcţionare a companiei de proiect (RPN) s-au derulat în absenţa unei proceduri de asociere aprobate la nivelul SNN şi fără o evaluare prealabilă a respectării normelor europene ce reglementează intervenţia publică în economie, iar această asociere a fost analizată post factum, după aproape 2 ani de la constituirea companiei de proiect, de către o companie specializată în evaluarea unor astfel de operaţiuni prin raportare la reguli privind intervenţia statului în economie.

Nu s-a cerut un punct de vedere din partea Consiliului Concurenţei

Concluzia analizei a fost aceea că, în baza practicii investiţionale naţionale şi internaţionale, un investitor privat ar fi procedat de o manieră similară, cu precizarea că în ceea ce priveşte asocierea dintre SNN şi NPG „nu se poate face o evaluare a nivelului de risc şi a modului de încadrare în condiţiile de piaţă a deciziilor respective”. În acelaşi studiu s-a formulat recomandarea obţinerii unui punct de vedere formal asupra concluziilor acelui raport din partea Consiliului Concurenţei, demers care nu s-a realizat. Prevederea în acordul investitorilor a unor măsuri de reducere a riscului de concentrare economică arată faptul că în momentul realizării asocierii acţionarii au conştientizat necesitatea realizării testului investitorului privat prudent şi a „unor demersuri pentru obţinerea autorizării necondiţionate din partea Autorităţii Relevante de Concurenţă, ambele demersuri fiind însă ignorate la luarea deciziei de asociere”, se arată în raport.

Corpul de control a mai concluzionat că demersul care s-a finalizat cu decizia de asociere nu s-a fundamentat pe o evaluare comparativă a potenţialelor entităţi private, efectuată pe baza unor criterii cuantificabile, prin care partenerul privat ar fi trebuit să îşi dovedească capacitatea financiară, tehnică, tehnologică şi de asumare a riscurilor activităţii companiei de proiect în acelaşi raport în care şi-ar fi împărţit, ulterior asocierii, controlul decizional şi rezultatele.

„Motivaţia privind calitatea de investitor unic, în virtutea calităţii de proprietar al terenului, nu poate fi susţinută întrucât conduita partenerului privat a fost una care a avut ca rezultat vânzarea terenului şi refacturarea suplimentară a lucrărilor efectuate asupra respectivului amplasament şi nu aportul în natură la capitalul companiei de proiect. Dispoziţiile Acordului Investitorilor, care stă la baza asocierii dintre SNN şi NPG şi care prevalează chiar actului constitutiv al companiei de proiect, nu oferă drepturi şi obligaţii simetrice celor doi acţionari pe parcursul funcţionării companiei de proiect şi al implementării proiectului, astfel încât riscurile acţionarilor sunt, de asemenea, repartizate disproporţionat, în defavoarea SNN. Participarea la proiect a partenerului privat a fost securizată prin Acordul Investitorilor şi nu deţine un drept de retragere din asociere şi de valorificare a creditului deţinut la compania de proiect, pe măsura celui stabilit în beneficiul NPG. Disproporţia de repartizare a riscurilor, prin repartizarea asimetrică a unora dintre drepturi şi obligaţii, nu se regăseşte şi în ceea ce priveşte controlul decizional general al activităţii care, potrivit clauzelor din Acordul Investitorilor şi al celor din Actul Constitutiv, sunt perfect echilibrate. Echilibrul decizional se manifestă prin modalitatea de decizie stabilită prin atribuţiile AGA, CA şi ale directorului general, potrivit cărora SNN nu poate decide asupra activităţii companiei de proiect în niciun aspect, în lipsa susţinerii deciziilor de către acţionarul privat”, explică sursa citată de Agerpres.

Anterior perfectării tranzacţiei pentru amplasament, limitele competenţelor de încheiere şi de aprobare a contractelor au fost modificate

Documentul mai arată că, anterior perfectării tranzacţiei prin care compania de proiect a dobândit amplasamentul, limitele competenţelor de încheiere şi de aprobare a contractelor au fost modificate, astfel că limita minimă de la care AGEA trebuia să aprobe un contract a fost ridicată de la mai mult de 5 milioane de euro la peste 50 de milioane de euro, iar aprobarea contractelor cuprinse între 20 milioane de euro şi 50 de milioane de euro (inclusiv) a fost prevăzută în competenţa CA, în timp ce competenţa aprobării contractelor cu o valoare de până în 20 milioane de euro a fost atribuită directorului general.

„Prin aceasta s-a creat, cu votul reprezentantului SNN în adunarea generală a acţionarilor şi chiar din iniţiativa întreprinderii publice, un cadru convenţional prin care reprezentantul SNN, mandatat în AGEA RPN (compania de proiect RoPower Nuclear n.r) şi cel desemnat în CA să nu îşi asume formal responsabilitatea aprobării operaţiunilor aferente tranzacţiei de dobândire a amplasamentului”, punctează reprezentanţii Corpului de control.

Aceştia mai atrag atenţia că, în contextul existenţei unor rapoarte de evaluare şi studii ce indicau valori extrem de diferite ale amplasamentului de la Doiceşti, deşi în actul constitutiv al RoPower Nuclear s-a prevăzut dreptul oricărui acţionar de a solicita sau efectua direct un audit/revizuire în condiţii de acces neîngrădit la spaţiile şi documentele legate de activitatea companiei de proiect, SNN nu a efectuat vreun demers pentru a lămuri diferenţele dintre valorile de piaţă ale amplasamentului prezentate în respectivele rapoarte de evaluare.

De asemenea, modificarea Acordului investitorilor şi derularea tranzacţiei, prin încheierea simultană a unui contract de vânzare şi a unui acord de refacturare a constituit un demers cu scopul de a crea aparenţa că dobândirea amplasamentului a fost o tranzacţie ce respectă regulile de piaţă, însă tranzacţia, în contextul refacturării unor costuri, este contrară oricăror operaţiuni pe care două entităţi independente le-a fi acceptat în condiţii de piaţă liberă. Acordul de refacturare a avut ca rezultat asumarea de către cumpărător a plăţii unei sume ce depăşeşte semnificativ preţul de piaţă.

Raportul semnalează că nu a fost identificat un sistem de monitorizare a cheltuielilor

Raportul mai semnalează că nu a fost identificat la SNN un sistem de monitorizare a cheltuielilor RPN, în speţă al celor efectuate din creditul de acţionar al întreprinderii publice, în contextul în care, potrivit hotărârilor Adunării Generale a Acţionarilor companiei de proiect, adoptate odată cu aprobarea plafoanelor de finanţare acordată de SNN, s-a prevăzut delegarea către conducerea executivă a realizării „anumitor sau a tuturor activităţilor operaţionale”.

„Conduita directorului general al SNN, a membrilor CA, respectiv a Ministerului Energiei, în calitate de autoritate publică tutelară/persoanelor mandatate de către acesta, de a permite sau facilita, după caz, situarea SNN într-o poziţie dezavantajoasă decizional sau oneros faţă de asociat (NPG) sau compania de proiect (RPN) constituie o nerespectare a obligaţiilor corespondente fiecăruia din Legea nr 31/1990 republicată şi Codul civil”, precizează sursa citată.

În acest context, printre recomandările făcute de Corpul de Control Ministerului Energiei se numără analiza demersurilor care au avut ca rezultat decizia de asociere SNN cu NPG şi derularea acestei asocieri din perspectiva raportării la normele europene şi naţionale ce reglementează intervenţia statului în economie, respectiv a modului de încadrare în condiţiile de piaţă a asocierii, în vederea eliminării riscului ca ulterior aceasta să fie invalidată de autoritatea competentă în domeniu, care nu a fost notificată în prealabil.

Se recomandă şi analiza oportunităţii atragerii răspunderii contractuale sau administrative, după caz, a persoanelor care au negociat, avizat şi propus spre aprobare Ministerului Energiei Acordul Investitorilor.

„Analiza va avea ca obiect şi oportunitatea adoptării deciziei de revocare”

„Analiza va avea ca obiect şi oportunitatea adoptării deciziei de revocare cu justă cauză, raportată la conduita înregistrată cu ocazia adoptării respectivei convenţii, a directorului general şi membrilor structurilor de guvernanţă ale SNN, precum şi atragerea răspunderii persoanelor din cadrul autorităţii publice centrale tutelare care au evaluat şi promovat spre aprobare proiectul Acordului Investitorilor la nivelul Adunării Generale a Acţionarilor SNN”, se subliniază în document.

O altă recomandare este analiza oportunităţii atragerii răspunderii contractuale sau administrative, după caz, a reprezentanţilor societăţii naţionale, care, în contextul transferului de competenţă către directorul companiei de proiect, pe care l-au aprobat odată cu modificarea actului constitutiv al acesteia, nu au întreprins niciun demers de evaluare a legalităţii şi economicităţii întregului proces de operaţiuni premergătoare (evaluări ale imobilului) şi finale (evaluarea prevederilor Acordului de Refacturare) care au avut ca rezultat dobândirea amplasamentului de la Doiceşti.

RoPower Nulcear este compania de proiect dedicată dezvoltării primei centrale cu reactoare modulare mici (SMR) din România, amplasată la Doiceşti, judeţul Dâmboviţa. Fondată în 2022, RoPower este deţinută în cote egale de Nuclearelectrica SA, compania naţională de energie nucleară, şi Nova Power & Gas, parte a grupului E-Infra.

Editor : Liviu Cojan

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