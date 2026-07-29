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News Alert Alertă în Tulcea: mai multe ținte aeriene au fost depistate aproape de granița cu Ucraina. Două avioane F-16, mobilizate

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aparate f-16 in zbor
Avioane F-16 ale României. Foto: Profimedia
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Ministerul Apărării din România a anunțat, miercuri, 29 iulie, că mai multe ținte aeriene au fost depistate la frontiera fluvială cu Ucraina, fără ca acestea să pătrundă pe teritoriul României. Două avioane de vânătoare F-16 au fost ridicate de la sol, iar populația din județul Tulcea a primit mesaj RO-Alert.

„Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat miercuri, 29 iulie, în jurul orei 10:30, un grup de ținte aeriene în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina.

Două aeronave F-16 din cadrul Bazei 86 Aeriene Borcea au fost ridicate de la sol la ora 10:57 pentru monitorizarea situației.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din județul Tulcea, fiind transmis mesaj RO-Alert”, a anunțat MApN, într-un mesaj postat pe rețelele sociale.

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Ținta a evoluat în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina, fără să pătrundă în spațiul aerian național, a completat MApN. La scurt timp, au fost raportate explozii pe teritoriul ucrainean, potrivit sursei citate.
 
Alerta aeriană a încetat la ora 11:30.

Editor : Ș.R.

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