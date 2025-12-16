Cinci persoane au fost rănite, printre care şi un copil, într-un accident rutier produs marţi dimineaţa pe DN 13A, la ieşirea din municipiul Odorheiu Secuiesc, în județul Harghita.

Potrivit informaţiilor furnizate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Harghita, în eveniment au fost implicate două autoturisme şi un autocamion încărcat cu rumeguş.

Din accident au rezultat cinci victime - două femei, doi bărbaţi şi un copil, toate prezentând traumatisme minore, care vor fi transportate la spital pentru investigaţii medicale de specialitate.

Trei dintre persoanele implicate au rămas încarcerate, fiind necesară intervenţia pompierilor pentru extragerea acestora.

La faţa locului au intervenit trei echipaje de pompieri din cadrul Detaşamentului Odorheiu Secuiesc, cu o autospecială de stingere, una de descarcerare şi o ambulanţă SMURD, alături de echipaje ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean.

Circulaţia pe ambele sensuri de mers este blocată.

Editor : C.S.