Video Noi date în cazul accidentului din Timiș: șoferul avea în sânge un cocktail de droguri. Ce arată raportul toxicologic

Data publicării:
accidentul din timis
Șapte persoane au murit, marţi, într-un accident în judeţul Timiş. Foto: Captură video

Apar date noi în cazul accidentului din Timiș. Raportul toxicologic a arătat că șoferul avea în sânge canabis, cocaină și alcool. Doi dintre suporterii greci răniţi au fost transportaţi, joi, în ţara lor, cu o aeronavă militară, iar cel de-al treilea rămâne încă internat în spital. De asemenea, cei șapte suporteri greci care au murit vor fi repatriați.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Lugoj a confirmat că rezultatul toxicologic a arătat că șoferul avea în sânge canabis, cocaină și alcool. Astfel, ancheta autorităților va merge și în această direcție, după ce inițial fusese luată în calcul doar o posibilă defecțiune tehnică sau o eroare umană.

Doi dintre cei trei răniți care au fost internați la Timișoara în urma accidentului au fost transportați astăzi în Grecia. Ei au fost internați la secțiile de neurochirurgie și, respectiv, ortopedie.

Cel de-al treilea pacient este internat la ATI și nu poate fi transportat deocamdată. Acesta a fost supus unei intervenții chirurgicale pe parcursul nopții. Pacientul este intubat și rămâne sub supraveghere medicală strictă.

Joi urmează să aibă loc și repatrierea celor șapte persoane care au murit în accident. De asemenea, la Aeroportul din Timișoara va avea loc o slujbă oficiată de Ioan Selejan, Mitropolitul Banatului.

La ora 16:00 aeronava CO130 Hercules, trimisă din Grecia, va ateriza la Timișoara și va prelua cele șapte victime decedate. Decolarea este programată la ora 17:00, cu destinația Salonic.

