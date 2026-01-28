Live TV

Accident auto soldat cu un mort și șase răniți, în județul Buzău

Foto: IGSU

Un bărbat de 46 de ani a murit şi şase persoane au fost rănite, miercuri, după ce o maşină şi o autoutilitară s-au ciocnit în judeţul Buzău. Toate victimele ajunse la spital sunt conştiente. Inițial, autoritățile anunțaseră că murise și o femeie în vârstă de 29 de ani.

ACTUALIZARE 09:38 „În urma accidentului rutier, la U.P.U.-SMURD a S.J.U. Buzău au fost transportate 6 victime, cu vârste cuprinse între 19 şi 50 de ani. La o primă evaluare medicală, pacienţii au suferit policontuzii prin accident rutier”, au transmis reprezentanţii unităţii medicale.

Potrivit acestora, una dintre victime, un bărbat în vârstă de 50 de ani, a suferit un politraumatism prin accident rutier, cu traumatism cranio cerebral, fără pierdere de cunoştinţă, traumatism de femur, contuzie coloana cervicală.

„Toţi pacienţii sunt evaluaţi medical la acest moment şi primesc îngrijiri medicale de specialitate”, au mai transmis aceştia.

Accidentul rutier s-a soldat cu un mort şi şase răniţi.

Decedat la faţa locului este şoferul de 46 de ani al unuia dintre vehiculele implicate.

Pasagera de 29 de ani din maşina acestuia, anunţată într-un bilanţ intermediar ca fiind decedată, a fost rănită, au precizat autorităţile.

Știrea inițială. Două persoane au murit - o femeie de 29 de ani şi un bărbat de 46 de ani - şi cinci au fost rănite, miercuri, după ce o maşină şi o autoutilitară s-au ciocnit în judeţul Buzău. Traficul în zona accidentului este oprit.

„Din primele date de la faţa locului a reieşit că este vorba despre o coliziune între autovehiculul condus pe DJ203C, din direcţia Clondiru către Pietroasele, de un şofer de 46 de ani, din Dolj, şi autovehiculul condus pe DN1B, din direcţia Buzău către Mizil, de un şofer de 38 de ani, din Buzău”, a anunţat IPJ Buzău, potrivit News.ro.

Accidentul s-a soldat cu rănirea şoferului de 38 de ani şi a 4 pasageri cu vârste cuprinse între 19 şi 49 de ani, din Buzău, dar şi cu decesul şoferului de 46 de ani şi a unei pasagere de de 29 de ani, din Buzău.

Persoanele rănite au fost preluate de Ambulanţă pentru îngrijiri medicale.

„În cauză se va întocmi dosar penal iar poliţiştii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul”, au mai transmis poliţiştii.

„Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că la intersecţia DN 1B cu DJ 203C, localitatea Pietroasele, judeţul Buzău, s-a produs un accident rutier în care au fost implicate un autoturism şi o autoutilitară”, a transmis, miercuri, și Centrul Infotrafic.

