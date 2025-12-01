Mesajul lui David Popovici de Ziua Națională a României: „Mândru să te reprezint!”. Rezultatele care i-au marcat anul

David Popovici, unul dintre cei mai performanți sportivi ai României, a marcat Ziua Națională cu un mesaj scurt și emoționant. Înotătorul a transmis „La mulți ani, România! Mândru să te reprezint!”, într-un an în care a revenit puternic pe podiumurile internaționale și a stabilit noi recorduri.

David Popovici a transmis luni, de Ziua Națională, un mesaj dedicat României și fanilor săi, publicat pe rețelele sociale: „La mulți ani, România! Mândru să te reprezint!”.

Anul acesta, înotătorul român a obținut rezultate spectaculoase la competițiile internaționale. La etapa din Singapore, Popovici a câștigat medalia de aur în probele de 100 de metri liber și 200 de metri liber, egalând performanța reușită în 2022.

Mai mult, în proba de 100 de metri liber a stabilit un nou record european și recordul competiției, cu timpul de 46.51.

Editor : Ș.A.