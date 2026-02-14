Live TV

Tranzacțiile din imobiliare au scăzut, iar presiunea s-a mutat pe vânzători. Cu cât a crescut marja de negociere în marile orașe

Tranzacțiile de pe piața imobiliară au scăzut anul trecut. Presiunea s-a mutat astfel pe vânzători. Iar pentru a găsi cumpărători, proprietarii sunt dispuși să lase mai mult la preț. Marja de negociere a crescut la sfârșitul anului trecut în aproape toate orașele mari din țară.

Cluj Napoca este orașul unde cei care vor să cumpere o locuință pot negocia cel mai mult prețul, dar plătesc și cel mai mult pentru a deveni proprietari. Marja de negociere practicată în tranzacțiile din Cluj Napoca este, în medie, de 4,5%, potrivit datelor platformei Imobiliare.ro. În urmă cu un an, aceasta era de 3,8%.

Cu toate că proprietarii sunt mai flexibili când vine vorba de negocierea prețului, nu găsesc mai ușor cumpărători. Au nevoie de 72 de zile pentru a încheia tranzacția, cu zece mai multe decât anul trecut. Este a doua cea mai ridicată perioadă medie de vânzare din țară după cea din Brașov.

În orașul de la poalele Tâmpei e nevoie de 75 de zile pentru identificarea cumpărătorului, însă perioada s-a redus 12 zile într-un an. Asta deși marja de negociere practicată pe piața locală a crescut de la 2,9% la 3,9%, fiind a doua cea mai ridicată din România.

Prețurile se negociază ceva mai puțin în Timișoara. Marja este de 3,7%, neschimbată față de cea din trecut. În ceea ce privește durata medie necesară pentru găsirea unui cumpărător, aceasta este de 58 de zile. Nici în acest domeniu lucrurile nu s-au schimbat prea mult față de anul anterior, când o locuință era vândută, în medie, la 59 de zile după ce era scoasă pe piață.

Prețurile se negociază cel mai puțin în București, Constanța și în Iași. Marja de negociere este de 3,6% în aceste orașe. Există însă diferențe mari în ceea ce privește timpul necesar pentru găsirea unui cumpărător.

În Capitală, de la listarea și până la tranzacționarea unui apartament trec 44 de zile. Este cea mai redusă perioadă înregistrată în marile orașe analizate de Imobiliare.ro. Locuințele se vând mai repede decât anul trecut, când se aflau pe piață 48 de zile.

În schimb, în Constanța, proprietarii și dezvoltatorii vând locuințele în două luni. Deși este al treilea cel mai redus timp, după București și Timișoara, a crescut semnificativ în ultimele 12 luni. În urmă cu un an, era nevoie de doar 43 de zile pentru a vinde o locuință.

Și în Iași e nevoie de mai mult timp pentru a vine o locuință. Tranzacțiile imobiliare se finalizează în 68 de zile de la listare, cu 11 zile mai mult decât anul trecut.

