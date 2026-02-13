Live TV

Începe cel mai important eveniment internațional pe probleme de securitate. Temele discutate în cadrul Conferinței de la Munchen

Data publicării:
profimedia-1073988451
Logo-ul Conferinței de Securitate de la Munchen, în apropierea Hotelului Bayerischer Hof. Foto: Profimedia

Cea mai importantă conferinţă anuală internaţională pe probleme de securitate se desfăşoară începând de astăzi până pe 15 februarie, la Hotel Bayerischer Hof din Munchen, sub conducerea preşedintelui conferinţei, ambasadorul Wolfgang Ischinger, prilej cu care numeroşi lideri politici şi experţi abordează cele mai importante probleme actuale de securitate de pe mapamond.

Peste 50 de şefi de stat şi de guvern au confirmat participarea la cea de-a 62-a ediţie a Conferinţei de Securitate de la Munchen. Majoritatea liderilor provin din Europa, iar cea mai mare delegaţie participantă la acest eveniment aparţine ţării gazdă, Germania, fiind condusă de cancelarul federal german, Friedrich Merz.

Lucrările conferinţei din acest an se desfăşoară în jurul unor tematici cheie de dezbatere care vor privi: apărarea, ordinea globală, securitatea umană, sustenabilitatea, tehnologia. Vor fi abordate atât chestiunile care vizează problemele convenţionale în politicile de securitate şi apărare, cât şi ameninţările globale emergente.

Securitatea şi apărarea europeană, viitorul relaţiei transatlantice, revitalizarea multilateralismului, viziunile concurente privind ordinea globală, conflictele regionale şi implicaţiile de securitate pentru dezvoltările tehnologice actuale se numără, de asemenea, printre subiectele care vor face parte din agenda discuţiilor conferinţei.

Un subiect distinct îl reprezintă raportul conferinţei, care este un document analitic asupra situaţiei internaţionale actuale şi care este adus în atenţia tuturor participanţilor, fiind fundamentat pe datele unui chestionar care arată impactul la nivel social al politicilor guvernamentale. Raportul conferinţei de securitate de la Munchen 2026, intitulat Sub Distrugere” (Under Destruction”), „arată o creştere a forţelor politice care favorizează mai degrabă distrugerea spre deosebire de reformă”, potrivit site-ului oficial al evenimentului.

Conform documentului, „în toate statele G7 interogate pentru realizarea Indexului de Securitate Munchen 2026, doar o mică parte dintre cei chestionaţi au spus că politicile guvernamentale actuale vor face ca generaţiile viitoare să o ducă mai bine. Atât pe plan intern, cât şi internaţional, structurile politice sunt percepute în prezent ca fiind excesiv de birocratizate şi judiciarizate, imposibil de a fi reformate şi de a se adapta pentru a servi mai bine nevoilor oamenilor. Rezultatul este un climat în care cei care folosesc buldozerele, bilele de demolare şi fierăstraie cu lanţ sunt admiraţi cu precauţie, dacă nu chiar celebraţi în mod deschis”, se mai arată în raportul conferinţei.

Raportul scoate în evidenţă provocările substanţiale cu care se confruntă scena internaţională. Include chestionarul realizat pentru conferinţa de securitate şi arată, deopotrivă, provocările globale actuale, fiind structurat tematic (Economia Globală, Dezvoltare şi Asistenţă Umanitară) şi pe diferite zone ale globului (Europa, zona Indo-Pacifică).

Pe lângă conferinţa propriu-zisă, sunt organizate o serie de evenimente conexe ce abordează problematicile de securitate şi apărare, dar cu un auditoriu mai variat. Forumul European Defense Townhall, care se desfăşoară în după-amiaza zilei de 12 februarie, aduce laolaltă cetăţeni, reprezentanţi media şi comunicatori care vor interacţiona direct cu lideri decizionali în problematici care vizează modelarea viitorului Europei.

Un alt eveniment conex este „Seria Securitate şi Literatură”, parte integrantă a Conferinţei de Securitate de la Munchen, fiind organizat, în perioada 12-15 februarie, în parteneriat cu săptămânalul DIE ZEIT şi găzduit în comun de Literaturhaus din München. Prima zi este dedicată temei „Viitorul incert al Ucrainei”, urmată, în ziua a doua, de tema „Literatură ca Forţă şi Contraforţă în Republica Cehă”. „Securitatea în Lumea Apocaliptică” este tema discuţiilor din 14 februarie, iar în ultima zi dezbaterile se vor desfăşura sub tematica „Cum să facem democraţiile mari din nou”, menţionează site-ul conferinţei.

Conferinţa de securitate de la Munchen 2026 va funcţiona din nou ca o platformă importantă pentru dialogul global asupra unor chestiuni cheie din politica de securitate internaţională. Discuţiile iniţiate (...) în cadrul reuniunilor Munchen dedicate liderilor, desfăşurate în SUA şi în Arabia Saudită, au oferit deja impulsuri preţioase. Bazându-se pe aceste fundaţii, MSC 2026 va oferi un moment unic pentru adâncirea discuţiilor strategice şi pentru întărirea cooperării necesare pentru abordarea celor mai presante provocări globale actuale'”, conform mesajului preşedintelui conferinţei, ambasadorul Wolfgang Ischinger.

Conferinţa propriu-zisă şi toate evenimentele conexe se desfăşoară sub regula - „implică-te şi interacţionează cu fiecare: nu ţine doar prelegeri sau nu ignora pe cineva”. Fie că se află pe scenă în cadrul evenimentului sau nu, organizatorii îi încurajează pe participanţi să interacţioneze unii cu alţii, iar vorbitorii din cadrul conferinţei să fie oricând pregătiţi să răspundă întrebărilor şi să se angajeze în interacţiunea cu publicul, indică organizatorii.

Prima ediţie a conferinţei pe probleme de securitate de la Munchen a avut loc în 1963, sub denumirea oficială Internationale Wehrkunde-Begegnung”, fiind instituită la iniţiativa publicistului Ewald von Kleist. Încă de la început, conferinţa a fost dedicată problemelor care priveau relaţiile transatlantice şi provocările de securitate de pe mapamond.

Prin participarea liderilor şi factorilor decizionali, a reprezentanţilor media şi a cercetătorilor din lumea academică din Europa şi din America, conferinţa a devenit treptat „reuniunea familiei transatlantice”.

Ediţia precedentă a Conferinţei pe probleme de securitate de la Munchen a avut loc la 14-16 februarie 2025.

