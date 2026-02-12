S-a câștigat marele premiu la 6/49. Unde a fost jucat biletul norocos și cât a costat

La tragerea Loto 6/49 de astăzi, 12 februarie, s-a câștigat premiul de categoria I în valoare de 22.948.891,68 de lei (4,50 milioane de euro).

Biletul norocos a fost jucat pe platforma amparcat.ro și a fost completat cu trei variante la Loto 6/49 și o variantă la Noroc, prețul biletului fiind de 28 de lei.

Acesta este primul câștig de categoria I obținut în acest an la Loto 6/49.

Ultima dată, premiul de categoria I la Loto 6/49 a fost câștigat în data de 09.11.2025 și a fost în valoare de 49.149.676,24 lei.

Conform Regulamentului privind organizarea și administrarea jocurilor de tip loto tradițional, câștigătorul are la dispoziție 90 de zile începând cu data tragerii pentru a-și revendica câștigul.

Vedeți AICI numerele câștigătoare de joi, 12 februarie.

