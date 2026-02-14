Țările occidentale cred din ce în ce mai mult că lumea se îndreaptă spre un război global, potrivit rezultatelor unui sondaj Politico, care detaliază îngrijorarea crescândă a publicului cu privire la riscul și costul unei noi ere de conflict.

În toate cele cinci țări chestionate — SUA, Canada, Marea Britanie, Franța și Germania — marea majoritate a respondenților consideră că lumea devine din ce în ce mai periculoasă. Izbucnirea celui de-al treilea război mondial este considerată mai probabilă decât improbabilă în următorii cinci ani de către respondenții americani, canadieni, francezi și britanici.

„Disponibilitate limitată de a face sacrificii”

Proporția alegătorilor care prevăd un nou conflict global a crescut brusc de când institutul independent de sondaje Public First a pus această întrebare în martie 2025. „Schimbarea atitudinii publicului occidental în mai puțin de un an reflectă o evoluție dramatică către o lume mai nesigură, în care războiul este considerat probabil și alianțele sunt instabile”, a declarat Seb Wride, șeful departamentului de sondaje al Public First.

Dar sondajul Politico a relevat, de asemenea, o disponibilitate limitată a publicului occidental de a face sacrificii pentru a finanța cheltuielile militare. Deși există un sprijin larg pentru creșterea bugetelor de apărare în principiu în Marea Britanie, Franța, Germania și Canada, acest sprijin a scăzut brusc când oamenii au aflat că acest lucru ar putea însemna creșterea datoriei publice, reducerea altor servicii sau majorarea impozitelor.

„Sondajul nostru arată că îngrijorarea crescândă cu privire la război nu le dă liderilor dreptul să cheltuiască sume mari pentru apărare”, a declarat Wride. „Dimpotrivă, alegătorii sunt acum mai puțin dispuși să facă compromisurile necesare pentru a îmbunătăți securitatea militară. Așadar, liderii europeni se află într-o situație dificilă – nu se pot baza pe SUA, nu pot folosi acest lucru ca motiv pentru a investi pe plan intern și sunt supuși unei presiuni mai mari pentru a rezolva urgent această problemă într-o lume în care conflictul pare mai aproape ca niciodată.”

Risc crescând de conflict global

Concluziile, bazate pe sondaje realizate în perioada 6-9 februarie pe un eșantion de peste 2.000 de alegători din fiecare țară, scot la iveală provocarea cu care se confruntă liderii NATO în încercarea lor de a consolida securitatea într-o perioadă în care finanțele publice sunt limitate.

Această luptă va marca discuțiile dintre politicienii din întreaga lume care se vor reuni în Germania pentru Conferința anuală de securitate de la München, care începe vineri.

Fără semne că războiul total al Rusiei împotriva Ucrainei, care durează de patru ani, se va încheia în curând, și cu acțiunile militare întreprinse de SUA în Iran, Siria, Venezuela și Africa sub președinția lui Donald Trump, mulți alegători văd un risc crescând de conflict global.

Tendința este deosebit de pronunțată în Regatul Unit, unde 43% dintre cetățeni consideră că este „probabil” sau „foarte probabil” să izbucnească un nou război mondial până în 2031, față de 30% în martie 2025. Aproape jumătate dintre americani – 46% – consideră că un nou război mondial este „probabil” sau „foarte probabil” până în 2031, în creștere față de 38% anul trecut. Dintre cele cinci țări, doar germanii consideră, în ansamblu, că un al treilea război mondial nu este probabil în următorii cinci ani.

În ceea ce privește implicarea națiunilor individuale în acțiuni militare, respondenții din SUA au fost cei mai înclinați să creadă că propria lor țară va intra în război în următorii cinci ani, urmați de respondenții din Marea Britanie și Franța.

Trump nu convinge

Acest lucru sugerează că puterile nucleare ale NATO ar putea fi mai pregătite pentru conflict decât alte națiuni și că imaginea lui Trump de „președinte al păcii” nu convinge alegătorii din țara sa.

Cel puțin una din trei persoane din SUA, Marea Britanie, Franța și Canada consideră că este probabil sau foarte probabil ca o armă nucleară să fie utilizată într-un război în următorii cinci ani.

Rusia este considerată cea mai mare amenințare la adresa păcii în Europa, în timp ce canadienii consideră că America lui Trump reprezintă cel mai mare pericol pentru securitate. În Franța, Germania și Marea Britanie, a doua cea mai mare amenințare este considerată a fi SUA, care a fost menționată de respondenți mult mai des decât China.

Cât va costa?

Majoritatea alegătorilor din Franța, Germania, Marea Britanie și Canada au declarat că țara lor trebuie să cheltuiască mai mult pentru apărare, această opinie fiind cea mai puternică în Marea Britanie și Canada.

Întrebarea este însă cum se va finanța acest lucru. Sondajul Politico a constatat că sprijinul pentru creșterea cheltuielilor de apărare a scăzut atunci când oamenii au fost invitați să se gândească dacă această finanțare ar trebui să provină din reduceri ale altor bugete, din împrumuturi suplimentare ale guvernului sau din creșterea impozitelor.

Conform rezultatelor, publicul francez și german este acum mai puțin dispus să susțină bugete mai mari pentru apărare în contextul unei compensări a cheltuielilor decât era anul trecut.

În Germania, cheltuielile pentru apărare erau una dintre cele mai puțin populare utilizări ale banilor, devansând doar ajutorul extern.

În 2025, 40 % din populația franceză și 37 % din populația germană au declarat că ar susține creșterea cheltuielilor pentru apărare atunci când s-a menționat compromisul. Anul acesta, sprijinul pentru această măsură a scăzut la doar 28 % în Franța și 24 % în Germania.

Ambele țări sunt acum mai puțin dispuse să susțină creșterea cheltuielilor pentru apărare atunci când trebuie să ia în considerare modul de plată a facturii.

Sondajul a arătat că există, de asemenea, un scepticism semnificativ în rândul publicului cu privire la crearea unei armate permanente a UE sub un comandament central, o idee care a fost menționată de Comisia Europeană. Propunerea a primit sprijinul a doar 22% dintre cetățenii din Germania și 17% din Franța.

Serviciul militar obligatoriu a fost cel mai popular în Germania și Franța, unde aproximativ jumătate dintre cetățeni susțin această idee.

