Live TV

Alexandru Nazare, după anunțul Fitch privind ratingul României: „Prioritatea acestui Guvern rămâne disciplina bugetară”

Data actualizării: Data publicării:
Alexandru Nazare gesticuleaza
Alexandru Nazare. Foto: Alexandru Nazare/ Facebook
Din articol
Ce arată raportul Fitch

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a afirmat vineri, după anunțul agenției Fitch că menține ratingul României la BBB-, cu perspectivă negativă, că „prioritatea rămâne continuarea procesului de disciplină bugetară şi de ajustare fiscală”. „Partenerii noştri externi au încredere în capacitatea acestui Guvern de a lua deciziile pentru stabilitatea României”, a mai transmis ministrul.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Ministerul Finanţelor a anunţat că agenţia de evaluare Fitch Ratings a reconfirmat ratingul suveran al României la nivelul BBB- pentru datoria pe termen lung în valută, menţinând perspectiva negativă, decizia de reconfirmare fiind susţinută de nivelul PIB-ului pe cap de locuitor şi al indicatorilor de guvernanţă, care se situează peste media ţãrilor din aceeaşi categorie de rating, precum şi de statutul de membru al Uniunii Europene şi de fluxurile de capital europene care favorizează convergenţa veniturilor şi accesul la finanţare externã.

„Reconfirmarea calificativului de investiţii de către Fitch Ratings, în ciuda provocărilor, arată că partenerii noştri externi au încredere în capacitatea acestui Guvern de a lua deciziile pentru stabilitatea României. Am preluat un deficit care atingea niveluri record şi am luat deciziile necesare pentru a-l reduce, stabilizând totodată datoria publică.

Prioritatea acestui Guvern rămâne continuarea acestui proces de disciplină bugetară şi de ajustare fiscală, pentru a ne încadra pe traiectoria agreată cu Comisia Europeană pe termen mediu şi a relansa economia pe baze sustenabile, în limita spaţiului fiscal existent. Toate aceste acţiuni ne conduc la reducerea costurilor de finanţare, obiectivul pe termen mediu fiind îmbunãtãţirea ratingului de ţară”, a transmis Alexandru Nazare.

Ce arată raportul Fitch

Conform Ministerului Finanţelor, agenţia evidenţiază implementarea rapidă a măsurilor de consolidare, care au pus deficitul bugetar pe o traiectorie descendentă, printre acţiunile determinante numărându-se aplicarea creşterii TVA din august 2025 şi planul de îngheţare a cheltuielilor publice pentru anul 2026, mãsuri care sunt estimate să reducã deficitul ESA cu aproape 2 puncte procentuale în cursul acestui an.

„Raportul Fitch noteazã, de asemenea, o îmbunătăţire a condiţiilor de finanţare, reflectată prin scăderea costurilor de împrumut (cu aproximativ 100 bps de la peste 7.4% la 6.5% în perioada octombrie 2025-prezent) şi un apetit solid al investitorilor pentru împrumuturile suverane. Această stabilitate este consolidată de accesul la resursele europene, unde granturile din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă oferă o protecţie importantă împotriva riscurilor externe şi reduc dependenţa de pieţele externe”, afirmă ministerul.

Totodată, potrivit instituţiei, prognozele Fitch indică o creştere economicã ce va rămâne sub potenţialul de 2% până în 2027, pe fondul eforturilor de consolidare fiscală şi al cererii externe slabe. În ceea ce priveşte datoria publică, agenţia estimează că aceasta a ajuns la aproape 59% din PIB la finele anului 2025 şi proiectează o creştere spre 63% în 2027 şi în absenţa unor măsuri suplimentare de ajustare, va continua să crească.

„Factorii care ar putea conduce la o îmbunătăţire a perspectivei de rating includ încrederea ca progresele constante în consolidarea fiscală vor susţine stabilizarea datoriei publice pe termen mediu, precum şi o reducere structurală a deficitului de cont curent. Menţinerea calificativului investment grade rãmâne esenţială pentru România, influenţând direct capacitatea de finanţare şi interesul investitorilor pentru economia naţională”, subliniază Ministerul Finanţelor.

Ministerul Finanţelor dă asigurări că va continua să monitorizeze execuţia bugetarã cu maximă rigoare pentru a asigura sustenabilitatea finanţelor publice şi respectarea angajamentelor asumate.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
tanczos barna
1
Vicepremierul Tanczos Barna: Cred că Ilie Bolojan are toate şansele să prindă rotativa de...
drujba
2
Rusia a aruncat în aer „Prietenia”. Prin această conductă primeau petrol Ungaria și...
INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_04_INQUAM_Photos_George_Calin
3
Prima reacție a lui Ilie Bolojan, după ce România a intrat în recesiune tehnică: „Face...
loto numere
4
S-a câștigat marele premiu la 6/49. Unde a fost jucat biletul norocos și cât a costat
Avion de luptă Rafale, cu capacitate nucleară
5
„Un contract istoric.” India va cumpăra încă aproximativ 100 de avioane de luptă franceze...
A fost violată după ce a participat la JO de iarnă, dar nu știa că ”ce era mai rău abia avea să urmeze”: ”Eram terminată”
Digi Sport
A fost violată după ce a participat la JO de iarnă, dar nu știa că ”ce era mai rău abia avea să urmeze”: ”Eram terminată”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ministerul finanțelor
Ministerul Finanţelor a împrumutat joi aproape 1,6 miliarde lei de la bănci
alexandru nazare la guvern
Alexandru Nazare contrazice mediul de afaceri: IMM-urile sunt un „beneficiar direct” al pachetului de relansare economică
Sediul Ministerului Finanțelor cu drapel arborat
Ministerul Finanțelor a împrumutat luni de la bănci aproape 2 miliarde de lei
bancnote de lei si euro
Ministrul Finanţelor anunță că dobânzile la împrumuturile în lei şi euro au scăzut: „O nouă veste bună pentru România”
Titluri Tezaur
O nouă ediție TEZAUR: Titluri de stat cu dobânzi de până la 7% pe an, neimpozabile. Cum pot investi românii
Recomandările redacţiei
ilie bolojan
Un fost ministru PSD îl amenință pe Bolojan direct: „Dacă nu-și...
sigla agentiei fitch
Fitch menţine ratingul României la BBB-, perspectivă negativă...
profimedia-1073988451
Conferința de Securitate de la Munchen. Avertismentul lui Merz...
Vladimir Putin.
Zelenski, despre Putin: „Doamne ajută să nu mai aibă prea mult de...
Ultimele știri
JO 2026 Milano Cortina. Surpriză mare la patinaj artistic: Kazahul Mihail Şaidorov a câştigat aurul. Marele favorit, departe de podium
Traian Băsescu: Reducerile de personal nu înseamnă reformă. Trebuie să faci reorganizarea administrativă a ţării, să rămâi cu 8 judeţe
Vapatul în mașinile în care se află copii ar putea fi interzis în Anglia
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Astrele s-au aliniat perfect pentru ele. Top patru zodii care atrag noroc și abundență din 13 februarie 2026
Cancan
Gestul ireal făcut de fosta parteneră a lui Adrian Kreiner din spatele gratiilor. Ce le-a cerut magistraților...
Fanatik.ro
Cum a reacționat Cora Schumacher când a aflat că fostul soț se însoară cu un bărbat. Când face nunta fratele...
editiadedimineata.ro
Un caz de dispariție din SUA redeschide dezbaterea despre limitele vieții private
Fanatik.ro
Ce va schimba FCSB pentru meciul cu Universitatea Craiova din campionat: „O înfrângere ne reduce drastic...
Adevărul
Garry Kasparov nu vede sfârșitul războiului din Ucraina: „Va continua atâta timp cât Putin are resurse”
Playtech
Petre Roman, de nerecunoscut! Fostul premier pare că a renunţat, nu l-ai mai văzut aşa. A fost surprins pe...
Digi FM
Ea e tânăra devenită virală pe TikTok după ce a început să poarte un porumbel în geantă: „L-am domesticit, îl...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Fostul patron de la Poli Timișoara a murit
Pro FM
VIDEO Dua Lipa și logodnicul, hărțuiți de paparazzi. Momente tensionate în Paris: "Nu ne mai urmăriți!"
Film Now
Suma donată de Steven Spielberg pentru a ajuta familia lui James Van Der Beek. Actorul era tatăl a șase copii
Adevarul
Ce înseamnă „recesiunea tehnică” și de ce România nu resimte încă o criză ca în 2009-2010. Explicațiile...
Newsweek
Ce bani pierzi la pensie în 2026 dacă ai între 1.200 lei și 6.000 lei? Toți pensionarii afectați. Anunț BNR
Digi FM
Alex Bogdan și Cătălina Mihai, dezvăluiri fără filtre: „Ne-am cunoscut direct în pielea goală!”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Riscul de Alzheimer, redus cu aproape 40% printr-un obicei simplu practicat toată viața
Digi Animal World
Rase de câini cu cea mai scurtă durată de viață. Una dintre ele adesea nu ajunge nici la 5 ani
Film Now
Cum îl schimbase boala pe James Van Der Beek. Regretatul actor, declarații sfâșietoare cu un an înainte de...
UTV
Jennifer Lopez a încins Instagramul la 56 de ani. Ținuta din sala de sport a stârnit valuri de reacții online