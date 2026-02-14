Alexandru Nazare, după anunțul Fitch privind ratingul României: „Prioritatea acestui Guvern rămâne disciplina bugetară”

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a afirmat vineri, după anunțul agenției Fitch că menține ratingul României la BBB-, cu perspectivă negativă, că „prioritatea rămâne continuarea procesului de disciplină bugetară şi de ajustare fiscală”. „Partenerii noştri externi au încredere în capacitatea acestui Guvern de a lua deciziile pentru stabilitatea României”, a mai transmis ministrul.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Ministerul Finanţelor a anunţat că agenţia de evaluare Fitch Ratings a reconfirmat ratingul suveran al României la nivelul BBB- pentru datoria pe termen lung în valută, menţinând perspectiva negativă, decizia de reconfirmare fiind susţinută de nivelul PIB-ului pe cap de locuitor şi al indicatorilor de guvernanţă, care se situează peste media ţãrilor din aceeaşi categorie de rating, precum şi de statutul de membru al Uniunii Europene şi de fluxurile de capital europene care favorizează convergenţa veniturilor şi accesul la finanţare externã.

„Reconfirmarea calificativului de investiţii de către Fitch Ratings, în ciuda provocărilor, arată că partenerii noştri externi au încredere în capacitatea acestui Guvern de a lua deciziile pentru stabilitatea României. Am preluat un deficit care atingea niveluri record şi am luat deciziile necesare pentru a-l reduce, stabilizând totodată datoria publică.

Prioritatea acestui Guvern rămâne continuarea acestui proces de disciplină bugetară şi de ajustare fiscală, pentru a ne încadra pe traiectoria agreată cu Comisia Europeană pe termen mediu şi a relansa economia pe baze sustenabile, în limita spaţiului fiscal existent. Toate aceste acţiuni ne conduc la reducerea costurilor de finanţare, obiectivul pe termen mediu fiind îmbunãtãţirea ratingului de ţară”, a transmis Alexandru Nazare.

Ce arată raportul Fitch

Conform Ministerului Finanţelor, agenţia evidenţiază implementarea rapidă a măsurilor de consolidare, care au pus deficitul bugetar pe o traiectorie descendentă, printre acţiunile determinante numărându-se aplicarea creşterii TVA din august 2025 şi planul de îngheţare a cheltuielilor publice pentru anul 2026, mãsuri care sunt estimate să reducã deficitul ESA cu aproape 2 puncte procentuale în cursul acestui an.

„Raportul Fitch noteazã, de asemenea, o îmbunătăţire a condiţiilor de finanţare, reflectată prin scăderea costurilor de împrumut (cu aproximativ 100 bps de la peste 7.4% la 6.5% în perioada octombrie 2025-prezent) şi un apetit solid al investitorilor pentru împrumuturile suverane. Această stabilitate este consolidată de accesul la resursele europene, unde granturile din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă oferă o protecţie importantă împotriva riscurilor externe şi reduc dependenţa de pieţele externe”, afirmă ministerul.

Totodată, potrivit instituţiei, prognozele Fitch indică o creştere economicã ce va rămâne sub potenţialul de 2% până în 2027, pe fondul eforturilor de consolidare fiscală şi al cererii externe slabe. În ceea ce priveşte datoria publică, agenţia estimează că aceasta a ajuns la aproape 59% din PIB la finele anului 2025 şi proiectează o creştere spre 63% în 2027 şi în absenţa unor măsuri suplimentare de ajustare, va continua să crească.

„Factorii care ar putea conduce la o îmbunătăţire a perspectivei de rating includ încrederea ca progresele constante în consolidarea fiscală vor susţine stabilizarea datoriei publice pe termen mediu, precum şi o reducere structurală a deficitului de cont curent. Menţinerea calificativului investment grade rãmâne esenţială pentru România, influenţând direct capacitatea de finanţare şi interesul investitorilor pentru economia naţională”, subliniază Ministerul Finanţelor.

Ministerul Finanţelor dă asigurări că va continua să monitorizeze execuţia bugetarã cu maximă rigoare pentru a asigura sustenabilitatea finanţelor publice şi respectarea angajamentelor asumate.

Editor : C.L.B.