Găsirea unui loc de parcare în marile orașe ale României a devenit un sport extrem. Ca să-i împiedice pe șoferi să-și mai parcheze mașinile pe trotuare, pe pistele de biciclete sau pe spațiile verzi, autoritățile din Timișoara vin cu o soluție la îndemână și ieftină: bolovanii. Deși provizorie, măsura i-a nemulțumit pe localnici. „E penibil să pui pietre”, sunt de părere oamenii.

„Locuitorii de pe această stradă din Timișoara au cerut primăriei în repetate rânduri, spun ei, rezolvarea problemei parcărilor. Aceștia, în ultimă instanță, au cerut stâlpișori, însă în locul lor au primit aceste pietre puse în fața caselor”, transmite jurnalistul Digi24, Mihai Vălușescu.

Până să se dezmeticească, localnicii au înțeles că nu este o glumă proastă, ci soluția autorităților pentru a-i descuraja pe șoferii care parchează pe trotuar, pista de biciclete sau pe spațiul verde.

„La început te izbesc! E penibil, într-un fel, să pui pietre, ca să nu poți parca. Păcat că nu se iau niște măsuri mai omenești”, e de părere cineva.

„Ce să zic?! Dacă zic 'ca la nebuni'... Nu mai știm, nu mai știm în țara asta cum se face. Ce să fac? Mă tot mă învârt să caut parcare, nu găsesc. Ce să zic, domnule?! Uite, s-a dus soția pe jos până la clinică”, spune un șofer.

„Ajută, pentru că nu mai parchează mașinile aproape de trotuar, lângă pista de biciclete și avem acces mult mai ușor și la pistă, și la trotuar. Urâte sunt, erau mult mai frumoși niște stâlpișori, dar sunt bune așa cum sunt”, crede un tânăr.

„Soluția de avarie nu a fost aplicată doar pe această stradă din Timișoara, ci și pe mai multe străzi, spun autoritățile locale, în lipsa clasicilor stâlpișori”, mai transmite Mihai Vălușescu, jurnalist Digi24.

„Sunt unele locuri în care am folosit stâlpișori și a putut fi funcțională, în alte locuri nu este fezabilă, inclusiv pentru că se distrug. Este, oricum, o soluție temporară, până când solul se va regenera și acele spații vor redeveni așa cum se așteaptă oamenii, verzi. Vor putea fi plantați arbori care să reziste în timp și, atunci, nu va mai fi necesar folosirea acestor elemente de piatră”, a declarat, pentru Digi24, purtătorul de cuvânt al Primăriei Timișoara, Richard Zuberecz.

Autoritățile au în vizor și alte străzi cu aceleași probleme. Aici, se ia în calcul montarea de stâlpi de protecție sau chiar bolovani pentru descurajarea parcării în locuri interzise. Momentan, cel puțin, nu există niciun plan pentru creșterea numărului locurilor de parcare în zonele rezidențiale.

reporter: Mihai Vălușescu

Editor : Izabela Zaharia