Video Scene violente în Mureș: taximetrist atacat și înjunghiat de trei minori. Intervenție de urgență a poliției

politie masina noaptea girofar
Foto: Poliția Română

Un nou caz de violență extremă în rândul minorilor este anchetat de autorități, după cel recent din Timiș. De această dată, incidentul a avut loc în județul Mureș, unde doi adolescenți, de 15 și 16 ani, au fost reținuți pentru 24 de ore, fiind acuzați că au bătut și au înjunghiat un taximetrist în vârstă de 54 de ani. Alături de ei s-a aflat și un băiat de 13 ani, care nu va răspunde penal din cauza vârstei.

Potrivit informațiilor, taximetristul a preluat cei trei minori dintr-o zonă din municipiul Târgu Mureș și urma să îi transporte în localitatea Porumbeni. Pe parcursul cursei, când se apropiau de destinație, tinerii au spus că nu vor să plătească. În acel moment, șoferul a coborât din autoturism, iar cei trei s-au înfuriat și l-au atacat.

Bărbatul a fost înjunghiat cu un cuțit și lovit în zona feței, după care agresorii au fugit de la fața locului. Deși rănit, taximetristul a reușit să sune la 112 și să ceară ajutor. La scurt timp, la fața locului au ajuns mai multe echipaje de poliție, precum și un echipaj medical, care l-a transportat pe bărbat la spital pentru îngrijiri medicale suplimentare.

Polițiștii au reușit rapid să îi identifice și să îi prindă pe cei trei minori, care au fost duși la audieri. În urma acestora, adolescenții de 15 și 16 ani au fost reținuți pentru 24 de ore. În cazul celui de-al treilea minor, în vârstă de 13 ani, nu pot fi dispuse măsuri penale, întrucât nu a împlinit încă 14 ani.

Totodată, Protecția Copilului din Mureș a fost sesizată în legătură cu acest caz, iar ancheta este în desfășurare.

Editor : Ș.A.

