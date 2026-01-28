Doi tineri, o femeie de 21 de ani și un bărbat de 28 de ani, au fost reținuți pentru 24 de ore într-un dosar de pornografie infantilă, fiind acuzați că au filmat minori în ipostaze sexuale explicite şi au salvat videoclipurile în telefoanele mobile. Femeia mai este cercetată pentru viol şi agresiune sexuală asupra fratelui său vitreg, în vârstă de opt ani, a transmis Poliția Capitalei.

Ancheta este desfășurată împreună cu polițiști din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și ai Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigații Criminale Sector 5.

Potrivit procurorilor, femeia este acuzată nu doar de pornografie infantilă, ci și de viol și agresiune sexuală asupra unui minor. Din cercetări a reieșit că, în lunile aprilie și iulie 2024, aceasta ar fi profitat de imposibilitatea unei victime minore, în vârstă de 8 ani, de a-și exprima voința și ar fi întreținut acte de natură sexuală cu aceasta. În același context, ar fi realizat mai multe filmări cu telefonul mobil, pe care le-ar fi stocat ulterior.

În cazul bărbatului de 28 de ani, anchetatorii au stabilit că acesta ar fi deținut și stocat, într-un sistem informatic, mai multe fișiere ce conțin materiale pornografice cu minori.

Totodată, bărbatul este cercetat și pentru încălcarea, în formă continuată, a unui ordin de protecție emis de Judecătoria Sectorului 5 București, la data de 3 noiembrie 2025, pe o perioadă de șase luni. Acesta nu ar fi respectat obligația de a păstra o distanță minimă de 200 de metri față de femeie și ar fi contactat-o în repetate rânduri, telefonic și prin aplicații online.

În acest caz, procurorii urmează să sesizeze judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București cu propunerea de arestare preventivă a celor doi inculpați pentru 30 de zile.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul luptătorilor Serviciului Acțiuni Speciale din cadrul Poliției Capitalei.

Autoritățile subliniază că persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile prevăzute de lege pe parcursul procesului penal.

