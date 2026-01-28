Live TV

Încă o țară europeană va interzice accesul minorilor la rețelele sociale. De când intră în vigoare măsura

Guvernul austriac a anunţat marţi că pregăteşte o lege pentru a interzice utilizarea reţelelor de socializare de către minorii cu vârste sub 14 ani începând cu luna septembrie, urmând exemplul deja implementat în Australia şi planurile recente ale Franţei, a anunţat marţi postul public de televiziune Oe1, citat de agenţia EFE.

Potrivit secretarului de stat austriac pentru digitalizare, conservatorul Alexander Prull, obiectivul este implementarea interdicţiei odată cu începerea anului şcolar 2026-2027. Guvernul tripartit de la Viena, format din conservatori, social-democraţi şi liberali, va convoca experţi pentru a realiza o analiză tehnică asupra modului de implementare a măsurii.

"Primul pas este integrarea grupurilor de experţi împreună cu partidele politice. Într-o etapă ulterioară va fi analizată în detaliu implementarea tehnică", stadiu în care "responsabilitatea va fi transferată complet platformelor online şi există mai multe posibilităţi în acest sens", a explicat oficialul citat.

Dar liberalii din coaliţia de guvernare au precizat că "resping categoric" această opţiune şi preferă folosirea sistemului oficial de identitate digitală ID-Austria sau, mai bine, viitorul sistem european eID, care însă nu este aşteptat înainte de 2027.

În Franţa, deputaţii au adoptat în primă lectură un proiect de lege care interzice utilizarea reţelelor de socializare pentru minorii cu vârste sub 15 ani, o măsură menită să protejeze sănătatea copiilor şi adolescenţilor şi care a fost susţinută puternic de guvern şi de preşedintele Emmanuel Macron. Proiectul urmează să fie examinat şi de Senatul francez în săptămânile următoare.

Dacă actul normativ va fi în cele din urmă adoptat, Franţa va deveni prima ţară din UE, şi a doua din lume, după Australia, care implementează astfel de reguli restrictive pentru minori. În luna decembrie anul trecut Australia a interzis utilizarea reţelelor de socializare pentru minorii cu vârste sub 16 ani.

Comisia Europeană a confirmat marţi că Franţa poate lua o astfel de măsură, dar monitoriza aplicării acesteia va fi implementată de executivul comunitar.

Vicecancelarul federal austriac, social-democratul Andreas Babler, care este şi ministru însărcinat cu mass-media, a pledat şi el pentru o soluţie la nivel european, dar în lipsa unei astfel de soluţii să fie adoptate reglementări naţionale. "Aceasta este una dintre cele mai mari probleme sub aspect democratic (...) Nu dorim să pedepsim copiii, ci să-i protejăm", a explicat vice-cancelarul austriac.

Parlamentul European a adoptat în noiembrie o rezoluţie care propune interzicerea utilizării reţelelor de socializare pentru copiii cu vârste sub 16 ani şi autorizarea unei astfel de utilizări de la vârsta de 13 ani cu consimţământul explicit al părinţilor.

