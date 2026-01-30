Sfinții Trei Ierarhi 2026: Sărbătoare cu cruce roșie pe 30 ianuarie. Obiceiuri care prevestesc cum va fi anul, explicate de preot

În fiecare an, pe 30 ianuarie, credincioșii ortodocși îi cinstesc pe Sfinții Trei Ierarhi - Vasile cel Mare, Grigorie de Nazianz și Ioan Gură de Aur - figuri marcante ale bisericii creștine și ocrotitori ai învățământului teologic, recunoscuți pentru influența lor asupra credinței și valorilor morale. Preotul Marius Oblu a explicat pentru Digi24.ro care sunt cele mai importante tradiții și obiceiuri în ziua praznicului cu cruce roșie.

Sărbătoarea Sfinților Trei Ierarhi este un reper important în calendarul ortodox, nu doar ca moment de cinstire a marilor ierarhi ai Bisericii, ci și ca prilej de reflecție asupra credinței, educației și valorilor morale.

Cine au fost Sfinții Trei Ierarhi

Sfântul Vasile cel Mare

Sfântul Vasile cel Mare s-a născut la Cezareea Capadociei și a crescut într-o familie creștină, primind o educație temeinică în teologie și filosofie. El a apărat cu tărie adevărul despre Sfânta Treime, afirmând că Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt trei Persoane, dar împart o singură Ființă.

Potrivit surselor istorice, Vasile cel Mare a fost un adevărat îndrumător al vieții monahale, stabilind reguli pentru mănăstiri și organizând comunități de călugări. El a lăsat în urmă scrieri teologice importante și a înființat „Vasiliadele”, primele spitale gratuite, destinate celor săraci, bolnavi și nevoiași, punând astfel bazele unei tradiții de grijă socială care avea să influențeze întreaga lume creștină.

Sfântul Grigorie de Nazianz

Sfântul Grigorie de Nazianz, numit și Grigorie Teologul, s-a remarcat prin profunzimea gândirii sale și prin puterea predicii. Episcop și teolog de renume, a scris omilii și tratate în care a explicat doctrina Sfintei Treimi și importanța reconcilierii între credincioși.

De asemenea, a promovat studiul teologic și viața spirituală profundă, fiind considerat un simbol al înțelepciunii și reflecției teologice, cu o moștenire care continuă să inspire și astăzi.

Sfântul Ioan Gură de Aur

Sfântul Ioan Gură de Aur, arhiepiscop al Constantinopolului, a fost unul dintre cei mai mari predicatori ai bisericii ortodoxe. Cunoscut pentru talentul său oratoric și mesajele morale pe care le transmitea, a luptat împotriva nedreptăților și a corupției, inspirând credincioșii să trăiască după valorile sfinte. Comemorarea aducerii moaștelor sale la Constantinopol se face pe 27 ianuarie, iar viața și predicile sale rămân un model de credință, dreptate și integritate.

Deși Sfinții Trei Ierarhi sunt sărbătoriți împreună pe 30 ianuarie, fiecare dintre ei are și propriul praznic în calendarul ortodox:

Sfântul Vasile cel Mare: 1 ianuarie;

Sfântul Grigorie de Nazianz (Grigorie Teologul): 25 ianuarie;

Sfântul Ioan Gură de Aur: 13 noiembrie când se pomenește trecerea la Domnul a sfântului; 27 ianuarie - Aducerea moaştelor Sfântului Ierarh

30 ianuarie, sărbătoare cu cruce roșie în calendarul ortodox

„În calendarul ortodox, sărbătorile evidențiate prin cruce roșie marchează praznice de o importanță deosebită, dedicate unuia sau mai multor sfinți venerați cu respect și recunoștință. Acest simbol vizual subliniază solemnitatea zilei și semnifică faptul că slujbele religioase corespunzătoare beneficiază de o atenție liturgică sporită, reflectând rolul spiritual și semnificația profundă a sărbătorii în viața comunității credincioșilor.”, a explicat pentru Digi24.ro Marius Oblu, preot la Biserica Iancu Vechi-Mătăsari din București

Sfinții Trei Ierarhi 2026: Cele mai importante tradiții și obiceiuri

„Această zi ar trebui trăită cu liniște și reculegere, pentru că este un timp dedicat rugăciunii și reflecției. Participarea la Sfânta Liturghie este văzută drept una dintre cele mai importante forme de cinstire a sfinților, pentru că rugăciunea aduce pace sufletească și limpezime în gânduri.

Este un moment potrivit pentru a cere înțelepciune, putere de discernământ și ajutor în luarea deciziilor importante, mai ales pentru elevi, studenți și profesori, aflați mereu în căutarea cunoașterii. Totodată, biserica îndeamnă la fapte bune, la iertare și la sprijinirea celor aflați în nevoie, amintind că milostenia rămâne una dintre cele mai curate forme de manifestare a credinței.

Din punct de vedere spiritual, Sfinții Trei Ierarhi nu sunt prăznuiți prin excese sau petreceri, ci prin cumpătare și echilibru. E bine să păstrăm o atmosferă calmă, fără certuri sau vorbe grele, deoarece această zi este strâns legată de pace și bună înțelegere. Se spune că felul în care este trăită ziua sfântă se reflectă în liniștea sufletească a omului pe tot parcursul anului.”, a mai precizat sursa Digi24.ro

Superstiții populare în ziua praznicului

Ziua de 30 ianuarie este marcată în tradiția populară prin credințe și superstiții încărcate de semnificații. În această zi se împart alimente, de obicei colivă, fructe și preparate din pește, oferite către trei bărbați, în amintirea celor dragi care nu mai sunt printre noi. Superstițiile populare spun că cei care nu respectă sărbătoarea pot fi urmăriți de ghinion.

Sfântul Grigorie Teologul este considerat ocrotitorul văduvelor, cărora rugăciunile le aduc sprijin și protecție, iar în zonele rurale femeile aleg să țină post și se roagă pentru sănătate și căsnicie.

Potrivit credințelor populare, după 30 ianuarie zilele încep să se încălzească, iar temperaturile cresc treptat în întreaga țară, simbolizând trecerea spre un timp mai blând și prosper.

Totodată, orice muncă grea depusă în ziua sfântă poate aduce oboseală și lipsă de spor în perioada următoare, motiv pentru care credincioșii sunt sfătuiți să păstreze cumpătarea și liniștea.

Sărbătoarea Sfinților Trei Ierarhi combină tradiția religioasă, obiceiurile populare și superstițiile, oferind credincioșilor un moment de rugăciune, reculegere și reflecție asupra vieții și comunității.

