Zi cu cruce roșie în calendar pe 25 ianuarie: Preotul explică semnificația praznicului și obiceiurile care aduc binecuvântare în casă

La 25 ianuarie, credincioșii ortodocși îi prăznuiesc pe Sfinții Grigorie de Nazianz și Bretanion, personalități marcante ale creștinismului, recunoscute pentru rolul lor esențial în afirmarea teologiei ortodoxe și în conducerea ierarhică a bisericii, ale căror vieți și opere rămân repere de credință și devotament spiritual.

În calendarul ortodox, ziua este marcată cu cruce roșie, semn al unei sărbători cu semnificație duhovnicească deosebită.

Cine au fost Sfinții Grigorie de Nazianz și Bretanion

Sfântul Grigorie de Nazianz, arhiepiscopul Constantinopolului

Conform scrierilor vechi, Sfântul Grigorie de Nazianz s-a născut în anul 329, într-o familie creștină din Capadocia, într-o perioadă în care biserica se confrunta cu provocări doctrinare semnificative. Încă din copilărie, acesta a manifestat o înclinație puternică spre credință, rugăciune și studiul Scripturilor, formarea sa teologică și filosofică fiind desăvârșită sub îndrumarea tatălui său și a unor importanți învățați ai epocii.

În tinerețe, Sfântul Grigorie de Nazianz a ales pentru o perioadă retragerea în viața monahală, consacrându-se rugăciunii și scrierilor cu caracter spiritual. Ulterior, a fost chemat să slujească biserica în calitate de arhiepiscop al Constantinopolului, poziție din care a avut un rol esențial în formularea și clarificarea învățăturii despre Sfânta Treime, explicând relațiile dintre Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Totodată, s-a remarcat ca un autor prolific de predici, epistole și imnuri, lăsând posterității o moștenire teologică solidă și un model de credință și discernământ spiritual.

Viața sa, marcată de înțelepciune, rugăciune și devotament, a constituit un exemplu de curaj și smerenie pentru contemporani. Conform tradiției, Sfântul Grigorie de Nazianz a trecut la cele veșnice în anul 390, fiind cinstit de biserică sub numele de Grigorie Teologul, ca simbol al profunzimii teologice și al vigilenței spirituale.

Sfântul Bretanion, episcopul Tomisului

Sfântul Bretanion a trăit într-o perioadă tulbure pentru biserică, marcată de persecuții împotriva credincioșilor. Din tinerețe, s-a consacrat slujirii lui Dumnezeu și comunității, asumându-și rolul de episcop cu responsabilitate și curaj. A condus comunitățile creștine cu răbdare și înțelepciune, fiind un sprijin constant pentru cei care se aflau în primejdie sau aveau nevoie de îndrumare spirituală.

De-a lungul vieții sale, Bretanion a demonstrat că sfințenia se exprimă nu doar prin rugăciune, ci și prin grija concretă față de aproapele, prin apărarea și întărirea credinței comunității pe care a păstorit-o. Deși informațiile istorice despre viața sa sunt limitate, tradiția bisericească îl consemnează drept un exemplu de statornicie, curaj și devotament, a cărui mărturie spirituală a influențat și continuă să inspire generațiile următoare.

Semnificația prenumelor sfinte

„Numele Grigorie are origine greacă, provenind din „Gregorios”, cu semnificația de „treaz”, „vigilent” sau „atent”, sens care oglindește viața sa de sfințenie și dedicarea constantă pentru rugăciune, învățătură și grija pastorală față de comunitate.

La rândul său, numele Bretanion derivă din grecescul „Bretanios”, fiind interpretat ca „puternic”, „statornic” sau „curajos”, o semnificație ce reflectă tăria sa de caracter și credința neclintită, pentru care a rămas un model de curaj spiritual în rândul credincioșilor.”, a explicat pentru Digi24.ro preotul Marius Oblu.

Sfântul Grigorie de Nazianz și Sfântul Bretanion 2026: Cele mai importante obiceiuri

„Ne adunăm cu inimile deschise să îi sărbătorim pe Sfinții Grigorie de Nazianz și Bretanion, aducând rugăciuni și gânduri bune pentru cei dragi. Este o zi în care sufletele se liniștesc, iar lumina lumânărilor aprinse în biserică răspândește binecuvântarea lui Dumnezeu în casele noastre și în viețile celor apropiați.

Prin gesturi de compasiune, prin darurile oferite celor nevoiași și prin pomenirea sufletelor celor adormiți, legăm credința de viața de zi cu zi, întărind legătura sfântă dintre familie, comunitate și Dumnezeu.

Această zi ne cheamă la reflecție, la iubire și la armonie sufletească, amintindu-ne că fiecare fapt bun, fiecare rugăciune curată aduce lumină și pace în lume

Ritualuri care aduc pace și binecuvântare pe 25 ianuarie

Ziua de 25 ianuarie este încărcată de tradiții populare menite să aducă spiritualitatea mai aproape de viața de zi cu zi. Se obișnuiește ca în această zi să se facă o curățenie ușoară în casă, să aerisim camerele și să așezăm lucrurile la locul lor, păstrând ordinea și energia pozitivă, în timp ce munca grea este evitată, respectând astfel caracterul sfânt al sărbătorii.”, a mai explicat sursa Digi24.ro

În mediul rural, credincioșii respectă tradiția de a stropi colțurile casei cu agheasmă, ca semn de purificare și protecție, iar mesele sunt pregătite cu alimente simple și curate, simbolizând începutul anului în liniște și armonie. Odihna și respectul față de această zi sfântă completează ritualul, aducând echilibru și binecuvântare în gospodărie.

Totodată, există obiceiul de a aprinde lumânări la ferestre sau de a presăra apă sfințită la intrarea în casă, gesturi menite să mențină armonia și să ferească locuința de posibile influențe negative. În paralel, mici acte de ajutor pentru vecini și rude sau daruri oferite cu inima deschisă întăresc coeziunea comunitară și transmit valori de generozitate și bunătate.

Respectarea acestor obiceiuri oferă credincioșilor un cadru de reflecție, echilibru sufletesc și armonie, consolidând legătura între spiritualitate, familie și comunitate, așa cum au transmis-o de-a lungul veacurilor tradițiile străvechi.

