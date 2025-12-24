Live TV

Spunem „La mulți ani” de Crăciun? Preotul explică ce nume sunt sărbătorite pe 25 decembrie

Nume sărbătorite de Crăciun. Foto Getty Images
Nume sărbătorite de Crăciun. Foto Getty Images
Spunem „La mulți ani” în ziua de Crăciun? Nume celebrate pe 25 decembrie

Prima zi de Crăciun marchează unul dintre cele mai importante momente din calendarul creștin, comemorând Nașterea lui Iisus Hristos, simbol al speranței, bucuriei și începutului mântuirii pentru întreaga omenire. În această zi, pe lângă semnificația religioasă profundă, tradiția românească păstrează și obiceiul de a celebra persoanele care poartă nume cu rezonanță spirituală sau legături biblice, întărind astfel legătura dintre credință, viața de zi cu zi și comunitate.

Pe 25 decembrie, semnificația religioasă a sărbătorii se împletește cu obiceiul de a omagia persoanele cu nume cu rezonanță spirituală.

Spunem „La mulți ani” în ziua de Crăciun?

„Într-o zi de sărbătoare nu excludem pe nimeni de la prăznuire. Spunem „La mulți ani” tuturor celor pe care îi iubim, cu fiecare ocazie, dar și de Crăciun, inclusiv persoanelor care poartă numele Cristi sau Cristina și alte derivate. Este o sărbătoare importantă pentru noi toți, cu cruce roșie în calendarul bisericesc, și trebuie celebrată cu iubire, milostenie și înțelepciune.”, a transmis pentru Digi24.ro Părintele Gabriel Cazacu, preot la Mănăstirea Cașin din București

Nume celebrate pe 25 decembrie

În prima zi de Crăciun, cele mai cunoscute prenume celebrate sunt:

  • Cristian, Cristiana, Cristi și Cristina se numără printre cele mai cunoscute nume sărbătorite pe 25 decembrie, având rădăcini clare în tradiția creștină. „Cristian” provine din grecescul „Christianos”, care înseamnă „următor al lui Hristos”. Cei care poartă aceste prenume sunt omagiați ca simboluri ale credinței și ale legăturii profunde cu Nașterea Domnului.

Numele „Christos” își are originea în verbul grecesc „Chriein”, care înseamnă „a unge”, echivalentul ebraicului „mashiach”, tradus prin „uns”. Din acest termen provine figura lui Iisus – Mesia. În limba română, forma „Christus” derivă din „Christianus”, iar prenumele Cristian și Cristina sunt atestate în documentele latine încă din secolele XI–XII.

  • Anastasia - Deși mai puțin răspândit, acest nume este frecvent asociat cu sărbători religioase în jurul Crăciunului. Provine din grecescul „Anastasis”, care înseamnă „înviere” sau „renaștere”, simbolizând speranța adusă oamenilor odată cu nașterea lui Iisus.

Alte prenume sărbătorite de Crăciun

  • Anastasie/Anastasiu - Variante masculine ale numelui Anastasia, mai puțin întâlnite, dar cu aceeași semnificație, legată de înviere și speranță;
  • Hristina - Formă mai rară a numelui Cristina, evidențiind legătura directă cu Hristos și semnificația religioasă a sărbătorii;
  • Cristinel / Cristinela - Diminutive sau derivate ale numelor Cristian și Cristina, care sunt celebrate cu aceeași importanță în această zi;
  • Kristina/ Krista, Crăciunică.

În România, tradiția onomastică de Crăciun este mai restrânsă decât cea legată de sărbătorile sfinților din alte perioade ale anului, însă își păstrează caracterul spiritual. Cei care poartă nume precum Cristian sau Cristina primesc urări din partea familiei și prietenilor, iar în biserici se obișnuiește pomenirea lor în rugăciuni.

