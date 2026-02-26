Premieră la ONU: Melania Trump va conduce o sesiune a Consiliului de Securitate

Prima doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, va prezida o sesiune a Consiliului de Securitate al ONU pe 2 martie, în cadrul președinției rotative deținute de SUA, potrivit unui anunț al Casei Albe. Reuniunea va fi dedicată temei „Copiii, tehnologia și educația în conflict”.

Potrivit unui comunicat, citat inițial de CNN, prima doamnă intenționează să evidențieze educația ca instrument pentru promovarea toleranței și a păcii globale în cadrul organizației cu sediul la New York, transmite The Guardian.

Reuniunea, intitulată „Copiii, tehnologia și educația în conflict”, va marca o premieră, fiind pentru prima dată când soția unui președinte american în funcție prezidează Consiliul de Securitate, format din 15 membri, și deschide mandatul Statelor Unite la conducerea acestuia.

„Va fi pentru prima dată când o primă doamnă în funcție a Statelor Unite va prezida Consiliul de Securitate, în timp ce membrii analizează teme legate de educație, tehnologie, pace și securitate”, a transmis Casa Albă.

Reuniunea din 2 martie este așteptată să îi includă pe ambasadorul SUA la ONU, Mike Waltz, alți reprezentanți ai Consiliului de Securitate și participanți internaționali. Waltz a scris pe rețelele de socializare: „Suntem încântați ca @Flotus să dea startul Președinției SUA a Consiliului de Securitate.”

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Melania Trump s-a implicat, de asemenea, în eforturile de repatrierea copiilor care ar fi fost duși în Rusia după invazia din 2022 în Ucraina. În octombrie, ea a anunțat că unii copii ucraineni luați de ruși au fost reuniți cu familiile lor, o cauză pe care a susținut-o în timpul celui de-al doilea mandat al soțului său.

În mod obișnuit, reuniunile Consiliului de Securitate sunt prezidate de ambasadorul unei țări la ONU sau de un oficial guvernamental de rang înalt. Deși foste prime doamne, precum Eleanor Roosevelt, au deținut poziții influente în cadrul ONU, Roosevelt a contribuit la redactarea Declarației Universale a Drepturilor Omului, niciuna nu a prezidat reuniuni ale Consiliului în timp ce ocupa funcția de primă doamnă.

Decizia vine pe fondul unei atitudini critice a lui Donald Trump față de ONU. Președintele a descris în repetate rânduri organizația drept „ineficientă” și a cerut reforme ample, retrăgând totodată Statele Unite din mai multe agenții afiliate ONU, inclusiv Organizația Mondială a Sănătății și Convenția-cadru a ONU privind schimbările climatice (UNFCCC).

În plus, administrația Trump a redus finanțarea pentru entități ale ONU care lucrează cu refugiații palestinieni, calificând activitatea acestora drept „o operațiune iremediabil defectuoasă”.

Săptămâna trecută, Donald Trump a organizat prima reuniune a „consiliului pentru pace”, perceput de numeroși observatori drept o alternativă propusă la ONU. Inițiativa, despre care Trump afirmă că urmărește soluționarea disputelor internaționale, a stârnit îngrijorări în rândul unor lideri globali, care se tem că noul organism ar putea încerca să substituie rolul ONU.

Citește și Un sondaj arată că Melania Trump este a doua cea mai nepopulară Primă Doamnă. Iată pe cine displace America cel mai mult

Editor : M.I.