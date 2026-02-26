Live TV

Premieră la ONU: Melania Trump va conduce o sesiune a Consiliului de Securitate

Data publicării:
Melania Trump presents her Inaugural Gown - Washington
Melania Trump. Sursa foto: Profimedia Images

Prima doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, va prezida o sesiune a Consiliului de Securitate al ONU pe 2 martie, în cadrul președinției rotative deținute de SUA, potrivit unui anunț al Casei Albe. Reuniunea va fi dedicată temei „Copiii, tehnologia și educația în conflict”.

Potrivit unui comunicat, citat inițial de CNN, prima doamnă intenționează să evidențieze educația ca instrument pentru promovarea toleranței și a păcii globale în cadrul organizației cu sediul la New York, transmite The Guardian.

Reuniunea, intitulată „Copiii, tehnologia și educația în conflict”, va marca o premieră, fiind pentru prima dată când soția unui președinte american în funcție prezidează Consiliul de Securitate, format din 15 membri, și deschide mandatul Statelor Unite la conducerea acestuia.

„Va fi pentru prima dată când o primă doamnă în funcție a Statelor Unite va prezida Consiliul de Securitate, în timp ce membrii analizează teme legate de educație, tehnologie, pace și securitate”, a transmis Casa Albă.

Reuniunea din 2 martie este așteptată să îi includă pe ambasadorul SUA la ONU, Mike Waltz, alți reprezentanți ai Consiliului de Securitate și participanți internaționali. Waltz a scris pe rețelele de socializare: „Suntem încântați ca @Flotus să dea startul Președinției SUA a Consiliului de Securitate.”

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Melania Trump s-a implicat, de asemenea, în eforturile de repatrierea copiilor care ar fi fost duși în Rusia după invazia din 2022 în Ucraina. În octombrie, ea a anunțat că unii copii ucraineni luați de ruși au fost reuniți cu familiile lor, o cauză pe care a susținut-o în timpul celui de-al doilea mandat al soțului său.

În mod obișnuit, reuniunile Consiliului de Securitate sunt prezidate de ambasadorul unei țări la ONU sau de un oficial guvernamental de rang înalt. Deși foste prime doamne, precum Eleanor Roosevelt, au deținut poziții influente în cadrul ONU, Roosevelt a contribuit la redactarea Declarației Universale a Drepturilor Omului, niciuna nu a prezidat reuniuni ale Consiliului în timp ce ocupa funcția de primă doamnă.

Decizia vine pe fondul unei atitudini critice a lui Donald Trump față de ONU. Președintele a descris în repetate rânduri organizația drept „ineficientă” și a cerut reforme ample, retrăgând totodată Statele Unite din mai multe agenții afiliate ONU, inclusiv Organizația Mondială a Sănătății și Convenția-cadru a ONU privind schimbările climatice (UNFCCC).

În plus, administrația Trump a redus finanțarea pentru entități ale ONU care lucrează cu refugiații palestinieni, calificând activitatea acestora drept „o operațiune iremediabil defectuoasă”.

Săptămâna trecută, Donald Trump a organizat prima reuniune a „consiliului pentru pace”, perceput de numeroși observatori drept o alternativă propusă la ONU. Inițiativa, despre care Trump afirmă că urmărește soluționarea disputelor internaționale, a stârnit îngrijorări în rândul unor lideri globali, care se tem că noul organism ar putea încerca să substituie rolul ONU.

Citește și Un sondaj arată că Melania Trump este a doua cea mai nepopulară Primă Doamnă. Iată pe cine displace America cel mai mult

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
kim jong un si fiica lui inspecteaza o racheta
1
Kim Jong-un și-a numit fiica în vârstă de 13 ani în funcția de „director general” al...
Militari ucraineni pe frontul din Donețk.
2
SUA au avertizat Ucraina să nu lovească interesele americane în atacurile asupra...
US President Donald Trump and King Charles III at Windsor Castle in Windsor, Berkshire, on day one of the president's second state visit to the UK. Picture date: Wednesday September 17, 2025.
3
De ce vizita regelui Charles în America, cu ocazia celebrării celor 250 de ani ai SUA, va...
Viktor Orban
4
„O veste proastă pentru Europa”. Orban acuză liderii europeni că „au convenit cu Zelenski...
BUCURESTI - PSD - CONSILIUL POLITIC NATIONAL - 13 IAN 2025
5
Un primar avertizează că reforma lui Bolojan poate fi fentată. Care este trucul legal...
Ce-a pățit în străinătate ”perla” vândută de Gigi Becali cu 6.000.000 de euro! Mai are contract până în 2027
Digi Sport
Ce-a pățit în străinătate ”perla” vândută de Gigi Becali cu 6.000.000 de euro! Mai are contract până în 2027
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Radosław Sikorski
Polonia susține că este un aliat loial al Statelor Unite, dar avertizează: „Nu putem fi fraieri”
agenti ice
Demersuri în patru state americane ca agenții ICE să nu mai poată ocupa locuri de muncă în serviciul public după retragere
Switzerland Davos Trump
Colaborarea Consiliului pentru Pace al lui Trump cu Consiliul de Securitate al ONU, pusă sub semnul întrebării de Rusia
marco rubio
Marco Rubio anunță „etapa următoare” pentru Venezuela după capturarea lui Maduro
JD Vance, vicepreședintele SUA
JD Vance afirmă că Donald Trump încă preferă soluţia diplomatică cu Iranul
Recomandările redacţiei
cabana ilegala
Ministrul Apărării spune că a găsit o cabană construită ilegal într-o...
colej foto cu sorin grindeanu si ilie bolojan
Bolojan, reacție de la Bruxelles după atacul lui Grindeanu: „Nu am...
traian basescu
Traian Băsescu spune care este singurul lucru pe care îl poate face...
judecatori ccr
CCR a motivat decizia în cazul legii de modificare a pensiilor...
Ultimele știri
Oana Ţoiu a lansat oficial Preşedinţia României la Iniţiativa Central Europeană
Roxana Mînzatu: Îmi doresc ca România să fie un exemplu în implementarea proiectelor sociale, există o alocare de 7,2 miliarde de euro
Restricţii de circulaţie în zona Fântâna Mioriţa din Bucureşti: Șoseaua s-a surpat din cauza lucrărilor la metrou
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii nu mai pot evita realitatea, pe măsură ce primul Mercur retrograd al anului 2026 aduce adevărul...
Cancan
Daniela, o mămică de doar 37 de ani, a murit la 48 de ore după ce și-a sărbătorit ziua de naștere. Ce i-a...
Fanatik.ro
Câți bani a pierdut de la UEFA PAOK-ul lui Răzvan Lucescu după eliminarea din Europa League. E salariul...
editiadedimineata.ro
Armenia cere sprijinul UE pentru a contracara dezinformarea rusă înainte de alegerile parlamentare
Fanatik.ro
La 4 ani de când s-a despărțit de Pique, Shakira a luat o decizie surprinzătoare
Adevărul
Regimul umbrelor. Ayatollahul Khamenei a construit în jurul său un regim „rezistent la lovituri de stat”...
Playtech
Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak, e de nerecunoscut. A trecut prin momente cumplite, cu ce se...
Digi FM
Câți bani a plătit un bărbat pentru un zbor la clasa întâi. A rămas fără cuvinte: „Este o cameră de hotel în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Meci "nebun" în Europa: un puști i-a dat hattrick echipei de 247.000.000 de euro! Finalul, absolut dramatic
Pro FM
Adda, primul clip de familie cu soțul și fiul. S-au distrat și au rămas cu amintiri de neuitat
Film Now
Baz Luhrmann, despre mariajul de 29 de ani cu Catherine Martin: „Este absolut real!” Ei duc vieți separate și...
Adevarul
Consilier al guvernatorul BNR: România a pierdut 8 miliarde de euro în două zile înaintea turului doi al...
Newsweek
Înalta Curte, decizie importantă legată de anularea CASS la pensie. Un pensionar a recuperat deja banii
Digi FM
Ce a pățit o femeie după ce a trecut printr-un AVC: "Acum sunt tratată ca o imigrantă. Situația îmi frânge...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Gaura gravitaţională" de sub Antarctica oferă o privire rară asupra interiorului profund al Terrei.Cum este...
Digi Animal World
Momentul când un băiețel de doar trei ani e urmărit de un coiot uriaș, chiar în fața casei: „Nu am crezut...
Film Now
Fiul lui Audrey Hepburn susține că filmul cu Lily Collins nu i-ar fi plăcut celebrei sale mame: „Sper să...
UTV
Mario Fresh este acuzat că a înșelat-o pe Alexia Eram cu Iuliana Beregoi. „Te faci de rușine! Ai grijă că...