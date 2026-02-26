Live TV

Roxana Mînzatu: Îmi doresc ca România să fie un exemplu în implementarea proiectelor sociale, există o alocare de 7,2 miliarde de euro

Data actualizării: Data publicării:
ilie bolojan si roxana minzatu
Ilie Bolojan și Roxana Mînzatu.

Vicepreşedintele Comisiei Europene, comisarul european Roxana Mînzatu, anunţă, joi seară, că a discutat cu premierul Ilie Bolojan despre accelerarea ritmului de implementare a proiectelor europene, precum şi despre politicile sociale. „Îmi doresc ca România să fie un exemplu de bună practică”, a transmis Mînzatu.

Roxana Mînzatu anunţă, joi seară, într-un mesaj pe Facebook, că a avut discuţii cu prim-ministrul României şi ministrul britanic pentru Ştiinţă, Inovaţie şi Tehnologie din Regatul Unit.

„În cadrul consultărilor cu Ilie Bolojan, am discutat despre accelerarea ritmului de implementare a proiectelor europene, precum şi despre politicile sociale. Îmi doresc ca România să fie un exemplu de bună practică în ceea ce priveşte implementarea proiectelor din Fondul Social European Plus, pentru care există o alocare de 7,2 miliarde de euro”, a scris Roxana Mînzatu.

Aceasta precizează că a subliniat importanţa proiectului SCI 2000 – Servicii Comunitare Integrate în 2000 de comunităţi rurale, care poate să fie un model la nivel european.

„Un alt proiect care poate genera beneficii extinse este SMART PES de la ANOFM, un proiect care identifică şi plaseză forţa de muncă pe piaţă, cu un potenţial de 275.000 de beneficiari. De asemenea, am prezentat posibilitatea de a suplimenta bugetele proiectelor Erasmus cu finanţări din FSE+, astfel încât mai mulţi tineri din comunităţi vulnerabile să aibă acces la proiecte educaţionale şi de mobilitate”, a mai transmis comisarul european.

Anterior, Guvernul a transmis un comunicat de presă în care a explicat că premierul Ilie Bolojan a avut discuţii cu vicepreşedintele Comisiei Europene, comisarul european Roxana Mînzatu, la Bruxelles, el firmând că absorbţia fondurilor din PNRR reprezintă o prioritate pentru Guvern iar principalele provocări sunt îndeplinirea jaloanelor asumate şi accelerarea ritmului de implementare a proiectelor.

Şeful Guvernului a precizat că, săptămâna viitoare, Executivul îşi propune finalizarea discuţiilor privind bugetul naţional.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
kim jong un si fiica lui inspecteaza o racheta
1
Kim Jong-un și-a numit fiica în vârstă de 13 ani în funcția de „director general” al...
Militari ucraineni pe frontul din Donețk.
2
SUA au avertizat Ucraina să nu lovească interesele americane în atacurile asupra...
US President Donald Trump and King Charles III at Windsor Castle in Windsor, Berkshire, on day one of the president's second state visit to the UK. Picture date: Wednesday September 17, 2025.
3
De ce vizita regelui Charles în America, cu ocazia celebrării celor 250 de ani ai SUA, va...
Viktor Orban
4
„O veste proastă pentru Europa”. Orban acuză liderii europeni că „au convenit cu Zelenski...
BUCURESTI - PSD - CONSILIUL POLITIC NATIONAL - 13 IAN 2025
5
Un primar avertizează că reforma lui Bolojan poate fi fentată. Care este trucul legal...
Ce-a pățit în străinătate ”perla” vândută de Gigi Becali cu 6.000.000 de euro! Mai are contract până în 2027
Digi Sport
Ce-a pățit în străinătate ”perla” vândută de Gigi Becali cu 6.000.000 de euro! Mai are contract până în 2027
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ilie bolojan si mircea rosca de la pnl
Bolojan, despre participarea la o întrunire PNL după ordonanța tăierilor: „Asta doar nişte oameni rău intenţionaţi pot să aprecieze”
traian basescu
Traian Băsescu spune care este singurul lucru pe care îl poate face Nicușor Dan în legătura cu actuala criză din coaliție
ilie bolojan si comisarul european Valdis Dombrovskis
La ce ţintă de deficit s-a angajat Ilie Bolojan la Bruxelles. „Am confirmat cu comisarul pentru economie”
sorin grindeanu
Grindeanu: România nu poate fi guvernată doar prin aroganţă. „Suntem la guvernare atâta timp cât avem un cuvânt real de spus”
Traian Băsescu, fostul președinte al României.
Băsescu intervine în scandalul din coaliție: „Grindeanu dă din gură, iar Bolojan aduce bani în țară”
Recomandările redacţiei
cabana ilegala
Ministrul Apărării spune că a găsit o cabană construită ilegal într-o...
colej foto cu sorin grindeanu si ilie bolojan
Bolojan, reacție de la Bruxelles după atacul lui Grindeanu: „Nu am...
judecatori ccr
CCR a motivat decizia în cazul legii de modificare a pensiilor...
radu miruta sustine o conferinta de presa
Miruţă, după ce Grindeanu a cerut USR să schimbe propunerea pentru...
Ultimele știri
Premieră la ONU: Melania Trump va conduce o sesiune a Consiliului de Securitate
Oana Ţoiu a lansat oficial Preşedinţia României la Iniţiativa Central Europeană
Restricţii de circulaţie în zona Fântâna Mioriţa din Bucureşti: Șoseaua s-a surpat din cauza lucrărilor la metrou
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii nu mai pot evita realitatea, pe măsură ce primul Mercur retrograd al anului 2026 aduce adevărul...
Cancan
Daniela, o mămică de doar 37 de ani, a murit la 48 de ore după ce și-a sărbătorit ziua de naștere. Ce i-a...
Fanatik.ro
Câți bani a pierdut de la UEFA PAOK-ul lui Răzvan Lucescu după eliminarea din Europa League. E salariul...
editiadedimineata.ro
Armenia cere sprijinul UE pentru a contracara dezinformarea rusă înainte de alegerile parlamentare
Fanatik.ro
La 4 ani de când s-a despărțit de Pique, Shakira a luat o decizie surprinzătoare
Adevărul
Regimul umbrelor. Ayatollahul Khamenei a construit în jurul său un regim „rezistent la lovituri de stat”...
Playtech
Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak, e de nerecunoscut. A trecut prin momente cumplite, cu ce se...
Digi FM
Câți bani a plătit un bărbat pentru un zbor la clasa întâi. A rămas fără cuvinte: „Este o cameră de hotel în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Meci "nebun" în Europa: un puști i-a dat hattrick echipei de 247.000.000 de euro! Finalul, absolut dramatic
Pro FM
Adda, primul clip de familie cu soțul și fiul. S-au distrat și au rămas cu amintiri de neuitat
Film Now
Baz Luhrmann, despre mariajul de 29 de ani cu Catherine Martin: „Este absolut real!” Ei duc vieți separate și...
Adevarul
Consilier al guvernatorul BNR: România a pierdut 8 miliarde de euro în două zile înaintea turului doi al...
Newsweek
Înalta Curte, decizie importantă legată de anularea CASS la pensie. Un pensionar a recuperat deja banii
Digi FM
Ce a pățit o femeie după ce a trecut printr-un AVC: "Acum sunt tratată ca o imigrantă. Situația îmi frânge...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Gaura gravitaţională" de sub Antarctica oferă o privire rară asupra interiorului profund al Terrei.Cum este...
Digi Animal World
Momentul când un băiețel de doar trei ani e urmărit de un coiot uriaș, chiar în fața casei: „Nu am crezut...
Film Now
Fiul lui Audrey Hepburn susține că filmul cu Lily Collins nu i-ar fi plăcut celebrei sale mame: „Sper să...
UTV
Mario Fresh este acuzat că a înșelat-o pe Alexia Eram cu Iuliana Beregoi. „Te faci de rușine! Ai grijă că...