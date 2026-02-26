Roxana Mînzatu: Îmi doresc ca România să fie un exemplu în implementarea proiectelor sociale, există o alocare de 7,2 miliarde de euro

Vicepreşedintele Comisiei Europene, comisarul european Roxana Mînzatu, anunţă, joi seară, că a discutat cu premierul Ilie Bolojan despre accelerarea ritmului de implementare a proiectelor europene, precum şi despre politicile sociale. „Îmi doresc ca România să fie un exemplu de bună practică”, a transmis Mînzatu.

Roxana Mînzatu anunţă, joi seară, într-un mesaj pe Facebook, că a avut discuţii cu prim-ministrul României şi ministrul britanic pentru Ştiinţă, Inovaţie şi Tehnologie din Regatul Unit.

„În cadrul consultărilor cu Ilie Bolojan, am discutat despre accelerarea ritmului de implementare a proiectelor europene, precum şi despre politicile sociale. Îmi doresc ca România să fie un exemplu de bună practică în ceea ce priveşte implementarea proiectelor din Fondul Social European Plus, pentru care există o alocare de 7,2 miliarde de euro”, a scris Roxana Mînzatu.

Aceasta precizează că a subliniat importanţa proiectului SCI 2000 – Servicii Comunitare Integrate în 2000 de comunităţi rurale, care poate să fie un model la nivel european.

„Un alt proiect care poate genera beneficii extinse este SMART PES de la ANOFM, un proiect care identifică şi plaseză forţa de muncă pe piaţă, cu un potenţial de 275.000 de beneficiari. De asemenea, am prezentat posibilitatea de a suplimenta bugetele proiectelor Erasmus cu finanţări din FSE+, astfel încât mai mulţi tineri din comunităţi vulnerabile să aibă acces la proiecte educaţionale şi de mobilitate”, a mai transmis comisarul european.

Anterior, Guvernul a transmis un comunicat de presă în care a explicat că premierul Ilie Bolojan a avut discuţii cu vicepreşedintele Comisiei Europene, comisarul european Roxana Mînzatu, la Bruxelles, el firmând că absorbţia fondurilor din PNRR reprezintă o prioritate pentru Guvern iar principalele provocări sunt îndeplinirea jaloanelor asumate şi accelerarea ritmului de implementare a proiectelor.

Şeful Guvernului a precizat că, săptămâna viitoare, Executivul îşi propune finalizarea discuţiilor privind bugetul naţional.

