Oana Ţoiu a lansat oficial Preşedinţia României la Iniţiativa Central Europeană

Ministra Afacerilor Externe a lansat Preşedinţia României a Iniţiativei Central Europene. Foto: Oana Țoiu Facebook
Obiectivele României sub motto-ul „Mai aproape în regiune, mai puternici în Europa” Sprijin pentru Ucraina şi Republica Moldova România e la conducerea ICE în 2026

Iniţiativa Central Europeană (ICE) înseamnă „acasă” pentru 160 de milioane de cetăţeni, a subliniat ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, la lansarea la Bucureşti a Preşedinţiei României a ICE.

Şefa diplomaţiei române a deschis, joi, lucrările primei reuniuni a Comitetului Coordonatorilor Naţionali (CNC), eveniment care marchează debutul oficial al mandatului României de Preşedinţie-în-Exerciţiu (PiE) a Iniţiativei Central Europene (ICE) pentru anul 2026, scrie Agerpres.

La reuniune au participat Secretarul General al Secretariatului Executiv al ICE, Franco Dal Mas, precum şi Coordonatorii Naţionali din toate cele 16 state membre ale Iniţiativei, reconfirmând rolul ICE ca platformă de dialog strategic şi cooperare regională, se arată într-un comunicat al MAE.

Obiectivele României sub motto-ul „Mai aproape în regiune, mai puternici în Europa”

În deschiderea oficială, ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, alături de Secretarul General al ICE, Franco Dal Mas, au prezentat obiectivele strategice ale României, sub motto-ul „Mai aproape în regiune, mai puternici în Europa”:

  • Integrarea europeană: consolidarea rolului ICE ca punte de legătură între statele membre UE şi cele candidate;
  • Conectivitate: promovarea parteneriatelor economice transfrontaliere şi a investiţiilor regionale;
  • Rezilienţa informaţională: combaterea manipulării informaţiilor şi a dezinformării;
  • Dimensiunea locală: sprijinirea autorităţilor locale în livrarea de iniţiative concrete pentru cetăţeni;
  • Tineri: implicarea noii generaţii pentru a construi un viitor bazat pe încredere şi valori comune.

„România consideră integrarea Balcanilor de Vest, a Ucrainei şi a Republicii Moldova nu doar ca pe un exerciţiu tehnic, ci ca pe o nevoie strategică a regiunii. Extinderea este o investiţie geopolitică vitală, care consolidează poziţia globală a UE, oferind în acelaşi timp ţărilor candidate puterea de a-şi moderniza economiile, de a-şi spori prosperitatea şi de a-şi construi rezistenţa la şocurile externe. ICE este „acasă” pentru 160 de milioane de cetăţeni, iar forţa cooperării noastre regionale constă în capacitatea autorităţilor locale, a comunităţilor şi a cetăţenilor de a se conecta. PIB-ul nostru combinat este de aproximativ 5 mii de miliarde de euro, ceea ce nu poate însemna decât că există un potenţial semnificativ pentru un spaţiu economic mai dinamic”, a declarat Oana Ţoiu.

La rândul său, Franco Dal Mas a afirmat: „Aici, la Bucureşti, am reafirmat importanţa continuării parcursului de integrare europeană – cu un accent clar pe Balcanii de Vest – şi a menţinerii unui sprijin neclintit pentru Ucraina. Extinderea rămâne o prioritate strategică pentru regiunea noastră şi pentru Europa în ansamblu”.

Sprijin pentru Ucraina şi Republica Moldova

Un punct central al agendei l-a reprezentat comemorarea a patru ani de la declanşarea războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Coordonatorii Naţionali au reiterat sprijinul pentru suveranitatea Ucrainei şi pentru rezilienţa democratică a Republicii Moldova, ambele state fiind afectate de consecinţele conflictului şi de ameninţările hibride.

În timpul reuniunii au fost stabiliţi paşii pentru evenimentele majore ale anului 2026, precum aniversarea a 30 de ani a Secretariatului şi pregătirea conferinţei de nivel înalt de la Trieste, din 17 martie 2026.

Ziua de lucru s-a încheiat cu o sesiune de dezbatere informală dedicată protejării spaţiului informaţional împotriva manipulării externe (FIMI). Experţi din cadrul Serviciului European de Acţiune Externă (SEAE) şi ai autorităţilor române (MAE, ANCOM, CNA) au analizat modalităţi de întărire a rezilienţei societale în Balcanii de Vest şi Vecinătatea Estică.

România e la conducerea ICE în 2026

România exercită Preşedinţia ICE pe parcursul anului 2026, având ca misiune principală susţinerea parcursului european – inclusiv prin transfer de expertiză şi întărirea capacităţii instituţionale – şi promovarea dezvoltării durabile în regiune.

ICE este cel mai extins forum de cooperare regională din Europa Centrală şi de Sud-Est, reunind state membre UE şi state candidate. Cei 16 membri sunt: nouă state membre UE – Bulgaria, Cehia, Croaţia, Italia, Polonia, România, Slovacia, Slovenia, Ungaria – şi şapte state candidate – Albania, Bosnia şi Herţegovina, Republica Macedonia de Nord, Republica Moldova, Muntenegru, Serbia şi Ucraina.

CNC este organismul responsabil pentru implementarea iniţiativelor şi programelor ICE şi pregătirea deciziilor politice la nivel înalt ale organizaţiei.

