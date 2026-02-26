Ministrul Apărării spune că a găsit o cabană construită ilegal într-o unitate militară. „A umplut internetul cu anunțuri de închiriere”

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a anunțat că în urma controalelor dispuse în ultimele săptămâni au fost identificate mai multe nereguli în structuri ale Ministerului Apărării Naționale (MApN), fiind dispuse sesizări către Parchetul Militar și DNA, precum și cercetări administrative.

Potrivit ministrului, verificările au vizat mai multe unități și instituții din subordinea MApN, în contextul în care ministerul urmează să gestioneze sume importante de bani în perioada următoare.

Cabană construită într-o unitate militară

Firma SC Emilian Funghi SRL a primit prin închiriere, de la UM 01232 Oradea, o cazarmă militară, cu scopuri limitate și bine definite prin contract, însă la controale s-a descoperit „o cabană turistică în toată regula” . Potrivit ministrului, construcția nu era prevăzută în contract și a fost promovată ulterior spre închiriere .

„Pe terenul unității militare a fost construită o cabană turistică în toată regula, fără autorizație și fără ca cineva să intervină. Apoi, a umplut Internetul cu anunțuri de închiriere în mirifică unitate militară”, a scris Radu Miruță pe Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Ca măsuri, ministrul a anunțat trimiterea celor vinovați la Parchetul Militar, rezilierea contractului de închiriere și dispunerea eliberării terenului.

Posturi înființate ilegal la Spitalul Militar Central

La Spitalul Militar Central București ar fi fost înființate ilegal cinci posturi de medic care nu existau în organigramă. Pentru aceste posturi au fost angajați medici care lucrau deja în același spital, ca al doilea loc de muncă. Patru dintre aceștia sunt medici militari care, potrivit ministrului, nu aveau dreptul la un al doilea contract de muncă tot cu MApN.

Ministrul a precizat că situația este distinctă de un caz cunoscut la finalul anului trecut și că nu s-a produs sub actuala conducere interimară. A fost sesizată Direcția Națională Anticorupție și declanșată o cercetare disciplinară internă.

Nereguli la Institutul Național de Medicină Aeronautică și Spațială

La Institutul Național de Medicină Aeronautică și Spațială a fost identificat cazul unui medic care avea prevăzute în contract încă 3,5 ore suplimentare zilnic peste programul de bază, fără a exista dovada pontajului pentru aceste ore. În acest caz a fost sesizat Parchetul Militar și a fost declanșată o cercetare administrativă.

Recepție fără îndeplinirea clauzelor contractuale la Cincu

La Cazarma 957 Cincu ar fi fost recepționată o lucrare în valoare de aproximativ un milion de lei fără îndeplinirea integrală a clauzelor contractuale. Ministrul a anunțat declanșarea unei cercetări administrative și dispunerea măsurilor pentru recuperarea prejudiciului.

Licitație pentru corturi, analizată de DNA

O procedură de achiziție pentru corturi de adăpost destinate Armatei Române, în valoare totală de 44 de milioane de lei, este analizată de DNA pentru introducerea unor condiții restrictive nejustificate. Potrivit ministrului, corturile livrate și acceptate au prezentat deficiențe majore, iar firma implicată apare în numeroase achiziții ale MApN. În acest caz, DNA este sesizată.

Achiziții repetate la Brigada 122 Logistică Muntenia

La Brigada 122 Logistică Muntenia, în doi ani ar fi fost realizate 1.083 de achiziții directe de la aceeași firmă. Ministrul a susținut că au fost identificate situații în care, deși criteriul de atribuire era „prețul cel mai mic”, contractele au fost atribuite aceleiași firme la prețul cel mai mare. A fost sesizat Parchetul Militar și declanșată o cercetare administrativă.

Ministrul a afirmat că Armata Română dispune de mecanisme interne pentru identificarea și eliminarea unor astfel de situații și a transmis că toleranța față de abateri și nereguli „a luat sfârșit”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Armata Română are mecanisme interne pentru a scoate în față și a extirpa astfel de cazuri, trebuie doar să vrem. Toleranța față de abateri, improvizații și înțelegeri de culise a luat însă sfârșit. Într-un minister care gestionează bugete consistente și responsabilități esențiale pentru siguranța națională, regulile nu sunt opționale”, a transmis Radu Miruță, joi, pe Facebook.

Editor : M.I.