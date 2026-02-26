Live TV

Ministrul Apărării spune că a găsit o cabană construită ilegal într-o unitate militară. „A umplut internetul cu anunțuri de închiriere”

Data actualizării: Data publicării:
ID331672_INQUAM_Photos_Malina_Norocea
Radu Miruță. Sursa foto: Inquam Photos / Mălina Norocea

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a anunțat că în urma controalelor dispuse în ultimele săptămâni au fost identificate mai multe nereguli în structuri ale Ministerului Apărării Naționale (MApN), fiind dispuse sesizări către Parchetul Militar și DNA, precum și cercetări administrative.

Potrivit ministrului, verificările au vizat mai multe unități și instituții din subordinea MApN, în contextul în care ministerul urmează să gestioneze sume importante de bani în perioada următoare.

Cabană construită într-o unitate militară

Firma SC Emilian Funghi SRL a primit prin închiriere, de la UM 01232 Oradea, o cazarmă militară, cu scopuri limitate și bine definite prin contract, însă la controale s-a descoperit „o cabană turistică în toată regula” . Potrivit ministrului, construcția nu era prevăzută în contract și a fost promovată ulterior spre închiriere .

„Pe terenul unității militare a fost construită o cabană turistică în toată regula, fără autorizație și fără ca cineva să intervină. Apoi, a umplut Internetul cu anunțuri de închiriere în mirifică unitate militară”, a scris Radu Miruță pe Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Ca măsuri, ministrul a anunțat trimiterea celor vinovați la Parchetul Militar, rezilierea contractului de închiriere și dispunerea eliberării terenului.

Posturi înființate ilegal la Spitalul Militar Central

La Spitalul Militar Central București ar fi fost înființate ilegal cinci posturi de medic care nu existau în organigramă. Pentru aceste posturi au fost angajați medici care lucrau deja în același spital, ca al doilea loc de muncă. Patru dintre aceștia sunt medici militari care, potrivit ministrului, nu aveau dreptul la un al doilea contract de muncă tot cu MApN.

Ministrul a precizat că situația este distinctă de un caz cunoscut la finalul anului trecut și că nu s-a produs sub actuala conducere interimară. A fost sesizată Direcția Națională Anticorupție și declanșată o cercetare disciplinară internă.

Nereguli la Institutul Național de Medicină Aeronautică și Spațială

La Institutul Național de Medicină Aeronautică și Spațială a fost identificat cazul unui medic care avea prevăzute în contract încă 3,5 ore suplimentare zilnic peste programul de bază, fără a exista dovada pontajului pentru aceste ore. În acest caz a fost sesizat Parchetul Militar și a fost declanșată o cercetare administrativă.

Recepție fără îndeplinirea clauzelor contractuale la Cincu

La Cazarma 957 Cincu ar fi fost recepționată o lucrare în valoare de aproximativ un milion de lei fără îndeplinirea integrală a clauzelor contractuale. Ministrul a anunțat declanșarea unei cercetări administrative și dispunerea măsurilor pentru recuperarea prejudiciului.

Licitație pentru corturi, analizată de DNA

O procedură de achiziție pentru corturi de adăpost destinate Armatei Române, în valoare totală de 44 de milioane de lei, este analizată de DNA pentru introducerea unor condiții restrictive nejustificate. Potrivit ministrului, corturile livrate și acceptate au prezentat deficiențe majore, iar firma implicată apare în numeroase achiziții ale MApN. În acest caz, DNA este sesizată.

Achiziții repetate la Brigada 122 Logistică Muntenia

La Brigada 122 Logistică Muntenia, în doi ani ar fi fost realizate 1.083 de achiziții directe de la aceeași firmă. Ministrul a susținut că au fost identificate situații în care, deși criteriul de atribuire era „prețul cel mai mic”, contractele au fost atribuite aceleiași firme la prețul cel mai mare. A fost sesizat Parchetul Militar și declanșată o cercetare administrativă.

Ministrul a afirmat că Armata Română dispune de mecanisme interne pentru identificarea și eliminarea unor astfel de situații și a transmis că toleranța față de abateri și nereguli „a luat sfârșit”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Armata Română are mecanisme interne pentru a scoate în față și a extirpa astfel de cazuri, trebuie doar să vrem. Toleranța față de abateri, improvizații și înțelegeri de culise a luat însă sfârșit. Într-un minister care gestionează bugete consistente și responsabilități esențiale pentru siguranța națională, regulile nu sunt opționale”, a transmis Radu Miruță, joi, pe Facebook.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
kim jong un si fiica lui inspecteaza o racheta
1
Kim Jong-un și-a numit fiica în vârstă de 13 ani în funcția de „director general” al...
cristian preda isi rupe diploma de doctirat
2
Reacția lui Ilie Bolojan, după ce o diplomă de doctor a fost ruptă, în direct, la Digi24...
Militari ucraineni pe frontul din Donețk.
3
SUA au avertizat Ucraina să nu lovească interesele americane în atacurile asupra...
Viktor Orban
4
„O veste proastă pentru Europa”. Orban acuză liderii europeni că „au convenit cu Zelenski...
US President Donald Trump and King Charles III at Windsor Castle in Windsor, Berkshire, on day one of the president's second state visit to the UK. Picture date: Wednesday September 17, 2025.
5
De ce vizita regelui Charles în America, cu ocazia celebrării celor 250 de ani ai SUA, va...
Gigi Becali a rămas cu 1.000.000€
Digi Sport
Gigi Becali a rămas cu 1.000.000€
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Aeronave Eurofighter Typhoon
Al doilea mesaj Ro-Alert la Tulcea în ultimele 24 de ore. O dronă a intrat din nou în spațiul aerian al României
viorel-salvador-caragea-fb
PSD cere USR să îl retragă pe „pensionarul special” Salvador Caragea de la conducerea Uzinei Mecanice Sadu
radu miruta la o sedinta
Ministrul Apărării explică numirea lui Caragea la fabrica de armament Sadu: „A arestat 17 oameni care furau din uzină”
diana buzoianu sustine o conferinta de presa
Reacția Dianei Buzoianu, după numirea controversată făcută de ministrul Economiei la fabrica de armament Sadu
BUCURESTI - ZIUA NATIONALA - PARADA MILITARA - 1 DEC 2025
Cum va crește vârsta de pensionare la militari: Guvernul introduce măsuri etapizate și tranzitorii
Recomandările redacţiei
colej foto cu sorin grindeanu si ilie bolojan
Bolojan, reacție de la Bruxelles după atacul lui Grindeanu: „Nu am...
traian basescu
Traian Băsescu spune care este singurul lucru pe care îl poate face...
ciocanel-ccr-inquam-photos-octav-ganea
Explicațiile judecătorilor CCR care au votat pentru...
ilie bolojan si mircea rosca de la pnl
Bolojan, despre participarea la o întrunire PNL după ordonanța...
Ultimele știri
Televiziunea publică din Bosnia şi Herţegovina ar putea fi închisă din cauza datoriilor
Instagram îi va avertiza pe părinţi dacă un adolescent vorbeşte de sinucidere. Când va fi implementat sistemul de alerte
Gropile din București: Daniel Băluță spune când vor fi rezolvate „urgențele” și când vom avea o „situație cu adevărat rezonabilă”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii nu mai pot evita realitatea, pe măsură ce primul Mercur retrograd al anului 2026 aduce adevărul...
Cancan
Daniela, o mămică de doar 37 de ani, a murit la 48 de ore după ce și-a sărbătorit ziua de naștere. Ce i-a...
Fanatik.ro
Donald Trump vrea extrădarea imediată a acestui baron al drogurilor născut lângă România. SUA vor să arunce...
editiadedimineata.ro
Armenia cere sprijinul UE pentru a contracara dezinformarea rusă înainte de alegerile parlamentare
Fanatik.ro
Ilie Năstase, surprins total de decizia luată de Senat: „În România am fost mai mult criticat!”. Exclusiv
Adevărul
Regimul umbrelor. Ayatollahul Khamenei a construit în jurul său un regim „rezistent la lovituri de stat”...
Playtech
Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak, e de nerecunoscut. A trecut prin momente cumplite, cu ce se...
Digi FM
Câți bani a plătit un bărbat pentru un zbor la clasa întâi. A rămas fără cuvinte: „Este o cameră de hotel în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
După eliminarea din Champions League, Inter a ales între Chivu și Simeone și-i pune contractul pe masă
Pro FM
Adda, primul clip de familie cu soțul și fiul. S-au distrat și au rămas cu amintiri de neuitat
Film Now
Baz Luhrmann, despre mariajul de 29 de ani cu Catherine Martin: „Este absolut real!” Ei duc vieți separate și...
Adevarul
Consilier al guvernatorul BNR: România a pierdut 8 miliarde de euro în două zile înaintea turului doi al...
Newsweek
Înalta Curte, decizie importantă legată de anularea CASS la pensie. Un pensionar a recuperat deja banii
Digi FM
Ce a pățit o femeie după ce a trecut printr-un AVC: "Acum sunt tratată ca o imigrantă. Situația îmi frânge...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Gaura gravitaţională" de sub Antarctica oferă o privire rară asupra interiorului profund al Terrei.Cum este...
Digi Animal World
Momentul când un băiețel de doar trei ani e urmărit de un coiot uriaș, chiar în fața casei: „Nu am crezut...
Film Now
Fiul lui Audrey Hepburn susține că filmul cu Lily Collins nu i-ar fi plăcut celebrei sale mame: „Sper să...
UTV
Mario Fresh este acuzat că a înșelat-o pe Alexia Eram cu Iuliana Beregoi. „Te faci de rușine! Ai grijă că...