Ce nume se sărbătoresc de Sfântul Vasile. Lista prenumelor celebrate în prima zi a anului 2026

Ziua de 1 ianuarie 2026 deschide anul calendaristic cu o sărbătoare de referință pentru credincioșii ortodocși. Pe această dată este prăznuit Sfântul Vasile cel Mare, iar mii de persoane care poartă numele sfântului sau formele derivate ale acestuia își celebrează ziua onomastică.

Sărbătoarea Sfântului Vasile cel Mare rămâne un moment important al începutului de an, în care tradiția religioasă se reflectă în obiceiul de a celebra numele, păstrând astfel legătura dintre credință, familie și identitate culturală.

Ce nume își serbează ziua onomastică pe 1 ianuarie 2026

Pe 1 ianuarie 2026, odată cu prăznuirea Sfântului Vasile cel Mare, mii de români își celebrează ziua onomastică. Data are o semnificație aparte, întrucât coincide cu începutul noului an și reprezintă una dintre cele mai importante sărbători cu cruce roșie a lunii.

Astfel, își serbează onomastica persoanele care poartă numele Vasile, precum și cele care au prenume sau forme derivate ale acestuia, utilizate atât în variantă masculină, cât și feminină. Printre acestea se regăsesc:

Vasilică, Vasilache, Vasilie;

Sile, Sica, Sică sau Silica;

Vasi,Vasili, Vasilica și Vasila.

Ce semnifică numele Vasile

Din punct de vedere etimologic, prenumele Vasile provine din grecescul „Basileios”, nume derivat din substantivul „basileus”, care se traduce prin „rege” sau „împărat”. În acest sens, numele poartă semnificația de „regal”, „împărătesc”, sugerând autoritate, demnitate și noblețe.

Răspândirea numelui în spațiul creștin a fost influențată decisiv de personalitatea Sfântului Vasile cel Mare, unul dintre cei mai importanți teologi ai secolului al IV-lea și o figură centrală a creștinismului răsăritean. Prin prestigiul său spiritual și intelectual, numele Vasile a devenit extrem de popular în rândul comunităților ortodoxe, inclusiv în România.

Astăzi, numele Vasile este asociat nu numai cu semnificația sa etimologică, ci și cu valori precum înțelepciunea, puterea morală și responsabilitatea, fiind perceput ca un nume clasic, cu rezonanță istorică și religioasă. În tradiția românească, Sfântul Vasile este asociat cu începutul unui nou an, cu belșugul, norocul și sănătatea, motiv pentru care numele său a fost ales frecvent de-a lungul generațiilor.

Editor : C.S.