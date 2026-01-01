Live TV

Ce nume se sărbătoresc de Sfântul Vasile. Lista prenumelor celebrate în prima zi a anului 2026

Data publicării:
Nume sărbătorite de Sfântul Vasile 2026. Foto Getty Images
Nume sărbătorite de Sfântul Vasile 2026. Foto Getty Images
Din articol
Ce nume își serbează ziua onomastică pe 1 ianuarie 2026 Ce semnifică numele Vasile

Ziua de 1 ianuarie 2026 deschide anul calendaristic cu o sărbătoare de referință pentru credincioșii ortodocși. Pe această dată este prăznuit Sfântul Vasile cel Mare, iar mii de persoane care poartă numele sfântului sau formele derivate ale acestuia își celebrează ziua onomastică.

Sărbătoarea Sfântului Vasile cel Mare rămâne un moment important al începutului de an, în care tradiția religioasă se reflectă în obiceiul de a celebra numele, păstrând astfel legătura dintre credință, familie și identitate culturală.

Ce nume își serbează ziua onomastică pe 1 ianuarie 2026

Pe 1 ianuarie 2026, odată cu prăznuirea Sfântului Vasile cel Mare, mii de români își celebrează ziua onomastică. Data are o semnificație aparte, întrucât coincide cu începutul noului an și reprezintă una dintre cele mai importante sărbători cu cruce roșie a lunii.

Astfel, își serbează onomastica persoanele care poartă numele Vasile, precum și cele care au prenume sau forme derivate ale acestuia, utilizate atât în variantă masculină, cât și feminină. Printre acestea se regăsesc:

  • Vasilică, Vasilache, Vasilie;
  • Sile, Sica, Sică sau Silica;
  • Vasi,Vasili, Vasilica și Vasila.

Ce semnifică numele Vasile

Din punct de vedere etimologic, prenumele Vasile provine din grecescul „Basileios”, nume derivat din substantivul „basileus”, care se traduce prin „rege” sau „împărat”. În acest sens, numele poartă semnificația de „regal”, „împărătesc”, sugerând autoritate, demnitate și noblețe.

Răspândirea numelui în spațiul creștin a fost influențată decisiv de personalitatea Sfântului Vasile cel Mare, unul dintre cei mai importanți teologi ai secolului al IV-lea și o figură centrală a creștinismului răsăritean. Prin prestigiul său spiritual și intelectual, numele Vasile a devenit extrem de popular în rândul comunităților ortodoxe, inclusiv în România.

Astăzi, numele Vasile este asociat nu numai cu semnificația sa etimologică, ci și cu valori precum înțelepciunea, puterea morală și responsabilitatea, fiind perceput ca un nume clasic, cu rezonanță istorică și religioasă. În tradiția românească, Sfântul Vasile este asociat cu începutul unui nou an, cu belșugul, norocul și sănătatea, motiv pentru care numele său a fost ales frecvent de-a lungul generațiilor.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
New spokesperson in the Chinese Foreign Office
1
Reacția Chinei după acuzațiile Kremlinului că ucrainenii au atacat reședința lui Putin
photo-collage.png - 2025-08-17T195854.185
2
Volodimir Zelenski mulțumește României după ce Bucureștiul a alocat 50 de milioane de...
kadirov tolanit in canapea
3
„Abia l-au resuscitat”. Ramzan Kadîrov a fost la un pas de moarte în ultima sa vizită la...
tren eurostar
4
Situație critică în tunelul de sub Canalul Mânecii. Circulația tuturor trenurilor...
harta-tarile baltice
5
Reacția furioasă a Rusiei după o măsură anunțată de ţările baltice. Moscova amenință cu...
Lovitură de teatru: Anthony Joshua riscă să nu mai boxeze niciodată, după accidentul soldat cu doi morți!
Digi Sport
Lovitură de teatru: Anthony Joshua riscă să nu mai boxeze niciodată, după accidentul soldat cu doi morți!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Mesaje de la mulți ani pentru Sfântul Vasile. Foto Getty Images
Mesaje de „La mulți ani” pentru Sfântul Vasile 2026: Cele mai frumoase urări pentru 1 ianuarie
Sărbători cu cruce roșie în luna ianuarie 2026. Foto Getty Images
Calendar ortodox pentru ianuarie 2026: Șapte sărbători cu cruce roșie în prima lună a anului
Tăierea Împrejur cea după trup a Domnului 2026. Foto Getty Images
Tăierea Împrejur cea după trup a Domnului: Sărbătoare cu cruce roșie în calendarul ortodox pe 1 ianuarie 2026
Sfântul Vasile. Foto Getty Images
Sfântul Vasile 2026: Obiceiuri și tradiții populare românești care prevestesc prosperitatea în noul an
Sfântul Ștefan 2025. Foto Getty Images
Sfântul Ștefan 2025. Părintele explică obiceiurile interzise în a treia zi de Crăciun: „Sunt purtătoare de necazuri”
Recomandările redacţiei
soldat ucrainean trage cu pușca
Un bastion costisitor la frontiera UE. Ce se va întâmpla cu cea mai...
G9jiV50W4AAOkj-
Explozie în noaptea de Anul Nou într-o stațiune de schi din Elveția...
vladimir putin sta langa serghei soigu si se uita prin binoclu
Putin se pregătește de o confruntare îndelungată cu Occidentul, arată...
colete
De azi intră în vigoare taxa pe coletele cu valoare din afara UE. Cât...
Ultimele știri
Pompierii, misiune de Revelion pentru stingerea unor incendii. Cel mai grav, într-un apartament în Sectorul 6 al Capitalei: șase răniți
Bulgaria a trecut la euro, la aproape 20 de ani de la aderarea la UE. Mulți locuitori se tem că preţurile vor creşte
Petreceri încheiate cu apeluri la 112. Bilanțul Revelionului, la Ambulanța București-Ilfov: peste 700 de oameni au chemat Salvarea
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscopul anului 2026. Racii pun viața personală în prim-plan, Scorpionii trec printr-o transformare profundă
Cancan
A murit de Revelion! Elena Lasconi e devastată. Doliu imens
Fanatik.ro
Cele mai tari previziuni ale lui Mitică Dragomir pentru anul 2026. Ce îi așteaptă pe români. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Calendarul Sportiv al anului 2026! Când și unde au loc cele mai importante competiții
Adevărul
Cazul unei adolescente aflată la risc de deportare din Danemarca a atras atenția lui Musk. Comentariul...
Playtech
Care este procentul CASS: cum se calculează în 2026
Digi FM
Zile libere 2026 în România. Calendarul zilelor libere legale și minivacanțe posibile
Digi Sport
Au bătut palma fix de Revelion: Neymar a semnat și vânează lovitura carierei!
Pro FM
Anna Kournikova și Enrique Iglesias, prima fotografie cu toți cei patru copii ai lor. „Sunt perfecți...
Film Now
Soția înstrăinată a lui Eric Dane, adevărul despre relația lor „complicată”. „Ne-am despărțit, dar nu am...
Adevarul
Momentul în care un angajat Disney e doborât de un bolovan de 180 de kg care se îndrepta spre spectatori...
Newsweek
Guvernul a anulat azi indexarea pensiilor. Pensionarii pierd, din 1 ianuarie, între 100 și 420 lei la pensie
Digi FM
Hilary Swank, imagine rară cu gemenii ei de doi ani. Actrița câștigătoare a Oscarului a devenit mamă la 48 de...
Digi World
"Sunt dietetician oncolog. Iată cele 5 alimente pe care le am mereu în bucătărie". De ce sunt esențiale...
Digi Animal World
Nu trebuie să-ți îmbrățișezi niciodată câinele în aceste situații. Gestul tău îl poate stresa enorm
Film Now
De ce a refuzat categoric Steven Spielberg să lucreze cu Ben Affleck. Adevărul a ieșit la iveală după zeci de...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...