Parlamentul European și-a pierdut răbdarea. Ia măsuri pentru a pune capăt definitiv schimbării orei iarnă/vară

Răbdarea Parlamentului European cu schimbarea orei a expirat la șase ani după ce propunerea a fost blocată, iar acum cere explicații din partea Comisiei și a Consiliului pentru o paralizie fără sfârșit, scrie cotidianul spaniol La Razon.

A fost o vreme, nu cu mult timp în urmă, când părea că europenii câștigaseră o bătălie. Era în 2018, când Comisia Europeană a întrebat direct publicul dacă dorește să pună capăt ritualului de a da ceasurile înainte și înapoi de două ori pe an.

Răspunsul a fost copleșitor: 4,6 milioane de oameni au participat la consultare, iar 84% dintre ei au susținut ideea de a pune capăt acestui obicei.

Aceasta a fost o reacție publică fără precedent în istoria consultărilor UE.

Ca răspuns la această cerere populară, mecanismul de la Bruxelles a fost pus în mișcare. Comisia a prezentat o propunere formală de eliminare a orei de vară, iar în martie 2019, Parlamentul European și-a făcut partea, votând în favoarea abolirii acesteia. Totul părea pregătit pentru a se asigura că europenii nu se vor mai întreba ce oră va fi într-un anumit moment al anului, de vară sau de iarnă, oferind fiecărei țări libertatea de a alege dacă să rămână la ora de vară sau de iarnă pentru totdeauna.

Inițiativa rămâne blocată în Consiliu

Totuși, acel efort inițial s-a izbit cu putere de un zid de indecizie.

Au trecut șase ani, iar inițiativa rămâne blocată în Consiliu, organismul în care guvernele Celor 27 au ultimul cuvânt.

Acolo, statele membre nu au reușit să ajungă la un consens, lăsând propunerea într-un impas administrativ din care nimeni nu știe cum să iasă. Mai multe încercări de a relansa dezbaterea, cum ar fi cea inițiată recent de Spania, au fost ignorate, o situație complicată și mai mult de noile cerințe ale actualei președinții.

De fapt, actuala președinție daneză a Consiliului a adăugat un nou obstacol în acest proces. Înainte de a lua orice decizie, aceasta solicită Comisiei Europene să pregătească o analiză detaliată a impactului consecințelor măsurii.

Bruxelles-ul lucrează deja la acest raport, care se va concentra în principal pe evaluarea potențialelor efecte asupra pieței unice, unul dintre pilonii Uniunii.

Pe scurt, această nouă situație amenință să prelungească paralizia timp de luni sau chiar ani. Voința copleșitoare a cetățenilor europeni a fost îngropată sub straturi de birocrație și lipsa unui acord politic.

În asemenea măsură încât eliminarea orei de vară nu se mai numără printre prioritățile Comisiei pentru orizontul anului 2026, ceea ce face ca acel exercițiu istoric de participare cetățenească să fie puțin mai mult decât o amintire.

