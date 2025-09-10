Accidentul s-a produs pe Drumul Național 1C. O mașină a pătruns pe contrasens și s-a izbit frontal de un autotren. Două persoane și-au pierdut viața - atât șoferul în vârstă de 46 de ani, cât și fiul acestuia, un minor în vârstă de 14 ani.
Traficul în zonă a fost restricționat. Se fac cercetări la fața locul lui pentru a se lămuri cum s-a produs această tragedie.
Polițiștii recomandă șoferilor să manifeste prudență în trafic pentru a nu-și pune viața în pericol, dar și pe cea a celălalt participa la trafic.