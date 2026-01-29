Live TV

Eximbank spune că a avertizat guvernele că statul riscă să piardă miliarde din credite date unor companii. Ciolacu: „E o măgărie”

Andreea Dobra | Andreea Ghiorghe Data actualizării: Data publicării:
Marcel Ciolacu
Sursa foto: Inquam Photos / Ovidiu Micsik
Din articol
Eximbank: „Nu sunt creditele noastre, sunt expuneri ale statului” Ciolacu: „Premierul nu dă credite” Cine a primit cele mai mari finanțări

Fostul premier Marcel Ciolacu, care a condus Guvernul României între 15 iunie 2023 și 6 mai 2025, respinge acuzațiile potrivit cărora Exim Banca Românească ar fi avertizat Guvernul în legătură cu riscul ca statul român să piardă miliarde de lei din creditele acordate unor companii aflate acum în dificultate. Într-un răspuns transmis Digi24.ro, Ciolacu spune că afirmațiile băncii sunt „o măgărie” și că premierul nu are atribuții în acordarea finanțărilor. Reacția vine după ce banca de stat a transmis un comunicat în care susține că a semnalat, în anii trecuți, pericolele către guvernele Ciucă și Ciolacu.

Precizările Eximbank au fost făcute după ce premierul Ilie Bolojan a anunțat, la RFI România, că a sesizat Parchetul în cazul Eximbank, pentru suspiciuni de lapidare a banului public.

Tot el a afirmat că nu îl poate demite pe directorul general al băncii, Traian Halalai, din cauza unor clauze contractuale semnate în trecut.

Eximbank: „Nu sunt creditele noastre, sunt expuneri ale statului”

În comunicatul postat pe site, Exim Banca Românească susține că facilitățile acordate unor companii precum Electrocentrale Craiova, Liberty Galați, Grup Servicii Petroliere și Blue Air nu sunt finanțări ale băncii, ci expuneri directe ale statului român.

Instituția a transmis că aprobarea acestor credite nu aparține conducerii băncii, ci statului, prin Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări (CIFGA), pentru sume de până la 50 de milioane de euro, sau prin hotărâri de Guvern, pentru expuneri mai mari.

„Rolul acestei structuri se limiteaza strict la analiza tehnica a solicitarilor primite de la companii sau de la bancile finantatoare (in cazul garantiilor) si la transmiterea acestora catre autoritatile decidente pentru avizare/aprobare”, mai arată comunicatul.

Eximbank a transmis că, în toate cazurile, au fost evidențiate riscurile de nerambursare, riscurile financiare, de piață, de executare și cele legate de garanțiile colaterale.

„Toate aceste riscuri au fost reflectate în documentațiile întocmite, pe baza unei judecăți profesionale solide și prudente”, arată banca, care a precizat că managementul instituției nu aprobă aceste facilități.

Exim Banca Românească a mai precizat că, din 30 septembrie 2025, nu mai acordă produse de finanțare și garantare în numele și în contul statului român, gestionând doar contractele deja aflate în derulare.

Ciolacu: „Premierul nu dă credite”

În răspunsul transmis Digi24.ro, fostul premier Marcel Ciolacu afirmă că procedura de aprobare a creditelor este una strict instituțională și nu depinde de șeful Guvernului.

„Să mă avertizeze pe mine că ce? De ce i-a dat creditul? Premierul nu dă credite. Cum adică tu mă avertizezi pe mine pentru ceva ce ai inițiat tu? Eu sunt instrument bancar?”, a declarat Ciolacu.

Acesta a transmis că dosarele sunt analizate mai întâi de Eximbank, apoi de CIFGA, ulterior de Ministerul Finanțelor și abia la final ajung pe masa Guvernului.

„Premierul semnează ca primarul. Nu are nicio treabă”, a mai spus fostul șef al Executivului.

Contactat de Digi24, fostul ministru al Finanțelor, Marcel Boloș, a transmis că riscurile au fost consemnate în documentele oficiale, însă decizia finală nu a aparținut ministerului.

„Riscurile prezentate au fost consemnate în memorandumuri. Ministerul Finanțelor nu are decât rolul de secretariat. Am preluat riscurile care ne-au fost prezentate, am semnat și am trimis documentul către Guvern. Mai departe, decizia a fost luată de Guvernul României, potrivit legii”, a declarat Boloș.

Cine a primit cele mai mari finanțări

Potrivit informațiilor din presă, cele mai mari pierderi provin din creditele acordate către Liberty Galați, Grup Servicii Petroliere și Electrocentrale Craiova, companii sprijinite masiv cu bani publici în ultimii ani.

În decembrie 2023, Liberty Galați a primit un credit de 708 milioane de lei, cu dobândă subvenționată, printr-o schemă de garantare pentru companiile afectate de războiul din Ucraina.

Un an mai târziu, în decembrie 2024, Eximbank a acordat firmei Liberty Tubular Products Galați un alt credit, de până la 750 de milioane de lei.

Digi24.ro a solicitat un punct de vedere și fostului premier Nicolae Ciucă, care a condus Guvernul României între 25 noiembrie 2021 și 12 iunie 2023, însă până la ora publicării articolului nu a fost transmis niciun răspuns.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
accident lugojel E70
1
Șapte suporteri ai echipei PAOK Salonic au murit într-un accident pe DN6, în Timiș...
accident lugojel E70
2
Răsturnare de situație în cazul accidentului soldat cu 7 morți, din Timiș. Ce arată...
bancnote de 100 de lei
3
„Se schimbă banii în România”. Un oficial BNR anunță o modificare a bancnotelor „pentru...
Natalia Morari. Foto Facebook
4
Fosta jurnalistă Natalia Morari a primit actul care confirmă interdicția în spațiul UE...
ID292479_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Elena Lasconi a demisionat de la șefia USR Câmpulung. Care sunt explicațiile: „Eu...
Controversa a fost lămurită: firma care le-a închiriat microbuzul suporterilor greci a făcut anunțul! ”NU există”
Digi Sport
Controversa a fost lămurită: firma care le-a închiriat microbuzul suporterilor greci a făcut anunțul! ”NU există”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
titluri fidelis
Ministerul Finanţelor listează la BVB prima ediţie FIDELIS din 2026. Subscrieri de aproape 2 miliarde de lei la ediția din ianuarie
bancnote 50 euro
Ministerul Finanţelor plănuiește emisiuni de euroobligaţiuni de 10 miliarde de euro în acest an
grafic urcare bancnote lei
România a încheiat 2025 cu un deficit bugetar de 7,65% din PIB, sub ținta asumată cu Bruxelles-ul
Ilie Bolojan și Marcel Ciolacu.
Ciolacu îl atacă pe Bolojan: „Ai pus economia pe brânci doar ca să-ți lustruiești legenda”
accounting,account
Bonificația de 3% la impozit pentru firme nu mai e garantată: ANAF o poate retrage după controale fiscale
Recomandările redacţiei
Lukoil
Lukoil a decis cui va vinde activele străine, în valoare de 22 de...
ID329607_INQUAM_Photos_George_Calin
Tensiuni în CGMB între Ciprian Ciucu și consilierii PSD care îi...
Jiang Bin
China anunță că epurarea anticorupție din cadrul armatei, cerută de...
tanc al armatei romane in poligon
România vrea să scape de armele sovietice. Cu ce echipament se va...
Ultimele știri
Anchetă la Spitalul Arad. Doi paznici au luat scaunul pe care fusese aşezată o pacientă bolnavă: Noi nu stăm în picioare la serviciu
Danemarca, „mai optimistă” după discuțiile cu SUA pe tema Groenlandei: „S-a derulat bine, într-o atmosferă constructivă”
„Suntem parteneri şi aliaţi, nu subordonaţi”. Europa trebuie să învețe „limbajul politicii de putere”, susține Friedrich Merz
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscopul anului 2026 pentru Balanță. Schimbări calculate și armonie regăsită. Cele mai bune luni ale anului
Cancan
Ce pensie primește un român care a muncit 40 de ani pe salariul minim. Contează mult cât a contribuit
Fanatik.ro
Ar fi o pierdere uriașă! Starul lui Filipe Coelho se antrenează separat și are șanse mici să joace cu Farul...
editiadedimineata.ro
Cum arată „cea mai de succes campanie de dezinformare a Rusiei”
Fanatik.ro
Guvernul care a dat cei mai mulți bani pentru construcția de autostrăzi. Ce arată cifrele oficiale
Adevărul
La birou ca pe front: paradoxul pensionării la 48 de ani în Armata Română
Playtech
„Am ieșit pe trapă, mama m-a salvat”. Mărturia cutremurătoare a unui supraviețuitor din accidentul din Timiș
Digi FM
Un câștigător de loterie în vârstă de 80 de ani a construit un imperiu al drogurilor de sute de milioane de...
Digi Sport
Cristi Chivu: ”Este atât de nenorocit”. Românul a surprins pe toată lumea după Borussia Dortmund - Inter
Pro FM
Marc Anthony, din nou tată. Fostul soț al lui Jennifer Lopez așteaptă al optulea copil, al doilea alături de...
Film Now
Paul Dano, reacție după ce Quentin Tarantino l-a numit un actor „slab”: „Am fost recunoscător că lumea a...
Adevarul
„Eu urmez!”. Mesaje pe TikTok pentru elevul care s-a aruncat de pe un bloc din Oradea. Părinții, alertați să...
Newsweek
Veste bună la pensie. Pensionarii beneficiază de un ajutor de 1.300 lei din martie. Cine se încadrează?
Digi FM
Cum arată Jennifer Grey la 65 de ani. În curând începe filmările la continuarea "Dirty Dancing"
Digi World
Ce se întâmplă exact cu organismul tău când consumi zilnic alimente fermentate. Le poți integra ușor la orice...
Digi Animal World
Momentul când un crocodil atacă violent un bivol. Imaginile cu lupta pentru supraviețuire au devenit virale
Film Now
Decolteu până la abdomen, zâmbet cuceritor, frumusețe fără vârstă. Halle Berry face 60 de ani la vară, dar...
UTV
Sydney Sweeney a încins Instagramul cu pozele din noua campanie. Actrița a lansat brandul de lenjerie SYRN