Eximbank spune că a avertizat guvernele că statul riscă să piardă miliarde din credite date unor companii. Ciolacu: „E o măgărie”

Fostul premier Marcel Ciolacu, care a condus Guvernul României între 15 iunie 2023 și 6 mai 2025, respinge acuzațiile potrivit cărora Exim Banca Românească ar fi avertizat Guvernul în legătură cu riscul ca statul român să piardă miliarde de lei din creditele acordate unor companii aflate acum în dificultate. Într-un răspuns transmis Digi24.ro, Ciolacu spune că afirmațiile băncii sunt „o măgărie” și că premierul nu are atribuții în acordarea finanțărilor. Reacția vine după ce banca de stat a transmis un comunicat în care susține că a semnalat, în anii trecuți, pericolele către guvernele Ciucă și Ciolacu.

Precizările Eximbank au fost făcute după ce premierul Ilie Bolojan a anunțat, la RFI România, că a sesizat Parchetul în cazul Eximbank, pentru suspiciuni de lapidare a banului public.

Tot el a afirmat că nu îl poate demite pe directorul general al băncii, Traian Halalai, din cauza unor clauze contractuale semnate în trecut.

Eximbank: „Nu sunt creditele noastre, sunt expuneri ale statului”

În comunicatul postat pe site, Exim Banca Românească susține că facilitățile acordate unor companii precum Electrocentrale Craiova, Liberty Galați, Grup Servicii Petroliere și Blue Air nu sunt finanțări ale băncii, ci expuneri directe ale statului român.

Instituția a transmis că aprobarea acestor credite nu aparține conducerii băncii, ci statului, prin Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări (CIFGA), pentru sume de până la 50 de milioane de euro, sau prin hotărâri de Guvern, pentru expuneri mai mari.

„Rolul acestei structuri se limiteaza strict la analiza tehnica a solicitarilor primite de la companii sau de la bancile finantatoare (in cazul garantiilor) si la transmiterea acestora catre autoritatile decidente pentru avizare/aprobare”, mai arată comunicatul.

Eximbank a transmis că, în toate cazurile, au fost evidențiate riscurile de nerambursare, riscurile financiare, de piață, de executare și cele legate de garanțiile colaterale.

„Toate aceste riscuri au fost reflectate în documentațiile întocmite, pe baza unei judecăți profesionale solide și prudente”, arată banca, care a precizat că managementul instituției nu aprobă aceste facilități.

Exim Banca Românească a mai precizat că, din 30 septembrie 2025, nu mai acordă produse de finanțare și garantare în numele și în contul statului român, gestionând doar contractele deja aflate în derulare.

Ciolacu: „Premierul nu dă credite”

În răspunsul transmis Digi24.ro, fostul premier Marcel Ciolacu afirmă că procedura de aprobare a creditelor este una strict instituțională și nu depinde de șeful Guvernului.

„Să mă avertizeze pe mine că ce? De ce i-a dat creditul? Premierul nu dă credite. Cum adică tu mă avertizezi pe mine pentru ceva ce ai inițiat tu? Eu sunt instrument bancar?”, a declarat Ciolacu.

Acesta a transmis că dosarele sunt analizate mai întâi de Eximbank, apoi de CIFGA, ulterior de Ministerul Finanțelor și abia la final ajung pe masa Guvernului.

„Premierul semnează ca primarul. Nu are nicio treabă”, a mai spus fostul șef al Executivului.

Contactat de Digi24, fostul ministru al Finanțelor, Marcel Boloș, a transmis că riscurile au fost consemnate în documentele oficiale, însă decizia finală nu a aparținut ministerului.

„Riscurile prezentate au fost consemnate în memorandumuri. Ministerul Finanțelor nu are decât rolul de secretariat. Am preluat riscurile care ne-au fost prezentate, am semnat și am trimis documentul către Guvern. Mai departe, decizia a fost luată de Guvernul României, potrivit legii”, a declarat Boloș.

Cine a primit cele mai mari finanțări

Potrivit informațiilor din presă, cele mai mari pierderi provin din creditele acordate către Liberty Galați, Grup Servicii Petroliere și Electrocentrale Craiova, companii sprijinite masiv cu bani publici în ultimii ani.

În decembrie 2023, Liberty Galați a primit un credit de 708 milioane de lei, cu dobândă subvenționată, printr-o schemă de garantare pentru companiile afectate de războiul din Ucraina.

Un an mai târziu, în decembrie 2024, Eximbank a acordat firmei Liberty Tubular Products Galați un alt credit, de până la 750 de milioane de lei.

Digi24.ro a solicitat un punct de vedere și fostului premier Nicolae Ciucă, care a condus Guvernul României între 25 noiembrie 2021 și 12 iunie 2023, însă până la ora publicării articolului nu a fost transmis niciun răspuns.